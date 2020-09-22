Карпатські вершини ніколи не залишать байдужим того, хто їх підкорив. Вони можуть бути різними – стрімкими й кам'янистими, порослими ялівцем або засніженими. Але неважливо від зовнішнього вигляду, гори приваблюють туристів у будь-яку пору року й погоду.

Travel24 розповість про 5 найпопулярніших вершин Карпат, які вразять вас своїми пейзажами.

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Говерла

Висота – 2 061 метра

Найвища гора України. Місце, де має побувати кожен українець, адже саме тут можна почерпнути багатого корисного та естетичного. Сходження на Говерлу популярне як влітку, так і взимку. Однак, взимку такі походи рекомендуються тільки професійним альпіністам. За формою Говерла нагадує правильний конус, загалом вона покрита альпійськими луками, а подекуди й чагарниками. Іноді на вершині зустрічаються кам'яні розсипи. До речі, один із джерел Пруту бере свій початок саме в підніжжі гори, а поруч знаходяться мальовничі водоспади.



Говерла / verkhovyna.life

Бребенескул

Висота – 2 038 метри

Друга серед найвищих гір Карпат. Вона знаходиться на середині Чорногірського хребта, між горами Мунчель і Ребра. З гуцульського діалекту назва перекладається як "випуклий", що повністю характеризує форму вершини. Вона майже не відрізняється від основного хребта, іноді можна навіть не зрозуміти, що це пік гори. Проте багато хто вважає її однією з найкрасивіших вершин на хребті: через особливе розташування і клімат на її схилах весь рік може лежати сніг, навіть влітку. Недалеко від неї розташоване найбільше високогірне озеро України з такою ж назвою – Бребенескул.



Озеро Бребенескул неподалік гори / amazingukraine.pro

Піп Іван Чорногірський

Висота – 2 028 метри

Одна з найвищих вершин Чорногірського хребта, розташована на південно-східній частині масиву Чорногора на межі двох областей: Закарпатської та Івано-Франківської. У 30-х роках XX століття на горі поляки побудували кам'яну обсерваторію. Віднедавна, вона була частково відновлена для туристичних потреб. Затятим мандрівникам вона відома за назвою "Білий Слон". З вершини Попа Івана відкриваються панорами на Говерлу, Бребенескул, Петрос, Гутин Томнатник та на гору Ребра.



Піп Іван Чорногірський / galychyna.if.ua

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Петрос

Висота – 2 020 метри

Друга після Говерли за популярністю. Розташована у північно-західній частині масиву між горами Шешул і Говерлою. Характеризується стрімкими схилами, тому досвідчені туристи не рекомендують ходити туди без спеціального спорядження. Інша її назва – "Грозова гора", тому що в негоду сюди завжди б'ють блискавки, а шквальний вітер ламає та зносить всі будівлі на горі. Насправді цей маршрут доволі складний.



Петрос / rakhiv.in

Велика Сивуля

Висота – 1 836 метри

Найвища вершина Сивулянського хребта, що входить до гірського масиву Ґорґани. Сивулянський хребет складається з сірих грубошарових пісковиків, він укритий кам'яними розсипами. Говорять, що таку назву він здобув через моторошну легенду про князівну, яка вибралася з неволі та блукала тут не один день, а у результаті посивіла. Гора є кам'янистою, тому туристам, які хочуть підкорити її бажано мати спеціальне спорядження.



Велика Сивуля / ivankmit.com

Вдалого сходження!