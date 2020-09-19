Оглядові майданчики — місця, які завжди переповнені туристами. Тут можна насолодитися неймовірними панорамами і побачити місцевість практично з висоти пташиного польоту. Видовище настільки захоплююче, що навіть ті, хто відчуває акрофобію, на лічені хвилини забувають про свій страх висоти.

Travel24 вибрав для вас найбільш вражаючі оглядові майданчики, які заслуговують уваги.

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Бурдж Халіфа, ОАЕ

Найвищий оглядовий майданчик у світі знаходиться на 148 поверсі на висоті 555 метрів, другий майданчик знаходиться на 124 поверсі на висоті 452 метрів. Вони посідають перше місце у списку найгарніших майданчиків.



Оглядовий майданчик Бурдж Халіфа / businessemirates.ae

Вілліс-тауер, Чикаго

У США, на хмарочосі Вілліс-тауер розташований оглядовий майданчик на висоті 412 метрів, який повністю прозорий.



Оглядовий майданчик на хмарочосі Вілліс-тауер / arttrtavelblog.ru

Гранд-Каньйон Skywalk, США

Розташований на території Національного парку Гранд-Каньйон в США на висоті 1219 метрів і має форму підкови. Стінки й підлога майданчика виконані з міцного багатошарового скла, тому ніщо не може перешкодити розглядати види природи навколо. Також ступати на скляну підлогу містка відвідувачі можуть тільки в спеціальному взутті, щоб не подряпати скло.



Оглядовий майданчик Гранд-Каньйон Skywalk / pinokkio.od.ua

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Прекестулен, Норвегія

Оглядовий майданчик розташований на території Люсі-фіорду в Норвегії на висоті 604 метрів. Унікальний за своєю природою, бо людина не докладала до її створення жодних зусиль. Величезна кам'яна платформа має практично ідеальну форму квадрата зі стороною 25 метрів, за зовнішнім виглядом скеля нагадує величезну кафедру.



Оглядовий майданчик на скелі "Кафедра Проповідника" / pinterest.com

Небесний міст Лангкаві, Малайзія

Цей пішохідний міст неймовірно красивої зігнутої форми розташовується на острові Лангкаві, в горах Ганунг, він був зведений для переправи через глибоку ущелину. З моста відкривається шикарний панорамний вид на Андаманське море і густі тропічні ліси, а також на страхітливу ущелину. Розташований міст на висоті 700 метрів над рівнем моря, а його протяжність становить 125 метрів.



Небесний міст Лангкаві / orangesmile.com

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