Водоспади – видовище, яке завжди зачаровує туристів. Задля того, щоб побачити тонни спадаючої вниз води, вам потрібно буде подолати вузькі й круті стежки, перемогти сильну втому і забратися на вершини гір і оглядові майданчики. Але воно того варте…

Travel24 пропонує насолодитися неповторними водоспадами не докладаючи жодних зусиль.

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Ігуасу, Аргентина

Величезна кількість води з 275 каскадами у формі кінської підкови падає з висоти 82 метрів. Водоспад розкинувся на 3 кілометри за течією ріки Ігуасу. Він результат сильного вулканічного виверження, що залишило велику ущелину в землі. Розташоване це диво на самому кордоні Аргентини та Бразилії, і є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Добратися сюди доволі просто, туризм тут розвинений на високому рівні. Вид із Бразильської сторони найбільш захоплюючий, звідси можна спостерігати всю панораму водоспаду, замовити вертолітну екскурсію або пропливти на човнах.



Водоспад Ігуасу / UnSplash

Ніагара, США

Недарма Ніагарський водоспад входить до переліку найкрасивіших водоспадів світу. До того, він є найвідомішим у світі. Розташований на кордоні між США та Канадою, причому цікаво те, що вода падає з території Штатів, але видно її з Канади. Висота водоспаду становить 53 метри, а його загальна ширина перевищує 1200 метрів. Біля водоспаду прокладена автотраса, що дає змогу туристам насолодитися захоплюючим видовищем, не виходячи з машини. Вище і нижче за течією річки для зручності туристів побудовані мости – оглядові площадки, а також готелі та мотелі, де можна зупинитися. Біля Ніагари встановлені десятки різнобарвних прожекторів. Щойно стемніє, їхні промені скеровуються на стіну водоспаду і, створюючи казкову ілюмінацію, підсилюють і без того неймовірну картину.



Ніагарський водоспад ввечері / UnSplash

Анхель, Венесуела

Найвищий водоспад планети, його висота становить 1 054 метри, початок водоспад бере на вершині гори Ауянтепуі, в оточенні непрохідних тропічних лісів. Висота і швидкість падіння води настільки великі, що бурхливий потік не досягає землі. Вода розпадається на дрібні частинки та перетворюється в величезних розмірів туманну хмару, яка в безвітряну погоду поширюється на багато кілометрів. Анхель є не тільки найвищим, а й одним з найбільш важкодоступних водоспадів у світі. Дістатися до нього пішки неможливо, багато мандрівники воліють милуватися його красою під час вертолітних прогулянок. Найбільш відважним пропонують подолати кінцевий відрізок шляху по бурхливій річці Кереп, в цьому випадку можна помилуватися водоспадом з максимально близької відстані.



Водоспад Анхель / myplanet.com.ua

Гюдльфосс, Ісландія

У перекладі він означає "золотий водоспад". Гюдльфосс розташувався на річці Хвітау, в долині Хаукадалур. Глибина водоспаду становить 70 метрів, це безпосередньо до місця падіння води в долині. Примітно те, що сам водоспад складається з двох щаблів – каскадів заввишки 21 метр і 11 метрів. Ці щаблі повернені одне до одного під кутом 90 градусів. Таким чином, загальна висота водоспаду Гюдльфосс сягає 32 метрів. Видовище дуже приголомшливе, коли у вузьку ущелину по порогах вривається величезна ріка: потоки ревуть, у повітрі стоїть водяний пил.



Водоспад Гюдльфосс / orangesmile.com

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Нижній водоспад Єллоустоун, США

Висота становить 94 метри, що майже удвічі вище, ніж Ніагара. Але за шириною він суттєво поступається Ніагарському водоспаду: ширина річки в місці падіння з обриву становить 22 метри. Поруч із бурхливим потоком, що летить у безодню, петляє стежка, якою можна забратися на вершину водоспаду або поспостерігати за водою, що падає. Водоспад можна побачити на території парку Єллоустоун – "земля водоспадів". У національному парку їх налічується більш як сорок. Тож у туристів є можливість дорогою до Нижнього водоспаду Єллоустоун побачити безліч інших маленьких витворів природи.



Нижній водоспад Єллоустоун / UnSplash

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