Наша планета повна природних див, досліджених і ще не до кінця вивчених феноменів. Одним з таких є пляжі особливого кольору. Тепер нікого не здивуєш красивими фото біля моря. А ось пейзажі на чорному, як вугілля, рожевому, як фламінго узбережжі – зовсім інша справа.

Travel24 розповість про кольорові пляжі світу, які точно справлять на вас враження.

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Чорний

Такий дивний колір пляжам надає вулканічне походження піску.

Гаваї

Звання пляжу з найчорнішим піском у світі отримав Punaluu Beach на Гаваях. Сильні хвилі перетворили на дрібні чорні крихти базальтові частинки, що залишилися після вулканічних вивержень. Проте, купатися в тутешньому морі довго не вийде – вода прохолодна через течії.



Punaluu Beach на Гаваях / go2trip.ru

Ісландія

Лагуна з назвою, що складно вимовляється, – Йокюльсарлон – місце дивовижної краси. Тут на тлі білосніжних льодовиків контрастно виділяється чорний пляж. Виникла вона унаслідок розмивання хвилями вулканічної лави. Найбільшим і найкрасивішим чорним пляжем країни, на якому ніхто навіть не намагається засмагати, вважається 5 – кілометрова смуга узбережжя Атлантичного океану біля найпівденнішої точки острова – селища Вік. Окрім чорного піску, природа створила тут такі ж чорні базальтові колони, що визирають із води. Місцеві називають їх "Пальцями троля".



Чорний пляж в Ісландії / trip-point.ru

Тенерифе, Іспанія

Чорних пляжів на острові багато, вибирайте будь-який – усюди пісок має не тільки дивовижний колір, але і цілющі властивості. Полежати на ньому – здорово у всіх значеннях цього слова. У пошуках місцевих красот вирушайте на пляж Playa Jardin, до містечка Пуерто-де-ла-Крус. Туристів тут зустрічає сад з кактусів і велика пальмова алея.



Пляж Playa Jardin у Пуерто-де-ла-Крус / lifeglobe.net

Зелений

Пляж Папаколеа, Гаваї

Один із найкрасивіших – Папаколеа на Великому острові Гавайського архіпелагу. Ця місцина не дуже зручна для відпочинку – сюди досить нелегко дістатися, та й припливи такі сильні, що не поплаваєш. Однак видовище варте труднощів, адже цей дивовижний пляж переливається різноманітними відтінками зеленого: від яскравого насиченого до оливково-золотистого. Під ногами у вас у прямому значенні напівдорогоцінне каміння – різновид хризоліту олівін. Народжений із вулканічної лави камінь місцеві називають "гавайським діамантом". Звісно, виносити цей "пісочок" як сувенір суворо заборонено. Є і сумна новина – потужні хвилі поступово змивають зелений пляж в океан.



Пляж Папаколеа на Гаваях / vsviti.com.ua

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Рожевий

Такий колір піску надають шматочки коралів і мушель морських організмів, що мешкають на прилеглих рифах.

Пляж Елафонісі, Крит

Елафонісі – грецький острів біля південного узбережжя Криту. Місцевість неймовірно красива. Тут розташований чудовий пляж з рожевим піском. У деяких місцях пляжі тут скелясті, але досить і пологих ділянок, що робить Елафонісі чудовим місцем для сімейного відпочинку.



Пляж Елафонісі на Криті / mir-da.ru

Пляж Хорсшу-Бей, Бермуди

Бермуди – британська острівна територія в Північноатлантичному Океані, недалеко від берегів Північної Америки. Тут є кілька приголомшливо прекрасних островів, а також знаменита затока Хорсшу-Бей з ніжним рожевим пляжем у формі півмісяця, який сформувався із залишків коралів, винесених на берег хвилями.



Пляж Хорсшу-Бей на Бермудах / onetwotrip.com

Ще пляжі з рожевим піском можна знайти на Багамах і в Індонезії.

Червоний

Пляж острова Рабіда, Галапагоські острови

Маленький вулканічний острів Рабіда площею всього 5 кілометрів − геологічний центр архіпелагу Галапагос. Але відомий він передусім унікальним пляжем насиченого темно-червоного кольору. Здається, що ви потрапили на Марс, адже червоні тут навіть скелі через високий вміст у породах оксиду заліза.



Пляж острова Рабіда на Галапагоських островах / eventukraine.com

Санторіні, Греція

Напевно, мільйони років тому острову доводилося несолодко, зате зараз він може похвалитися безліччю цікавих місць. Крім чорних пляжів, тут є бордові скелі. До складу ґрунту входить червоний вапняк, які забарвлює пісок у відтінок неймовірної краси.



Бордові скелі на Санторіні / roughguides.com

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Фіолетовий

Пляж Пфайфер-Біч, Каліфорнія

Мабуть, найексклюзивніший пляж світу – каліфорнійський Pfeiffer Beach з ліловим піском. Хоча точно визначити його палітру складно. Колір піску змінюється залежно від освітлення, перетворюючись то в бордовий, то в рожевий, то в лавандовий. Причина такої палітри – особливий вид граніту, до складу якого входять алюміній і марганець. Вітер і хвилі змішують пісок звичного кольору із фіолетовим і "вимальовують" різноманітні візерунки, тому пейзаж стає просто інопланетним.



Пляж Пфайфер-Біч у Каліфорнії / sun-islands.blogspot.com

Побачити ці унікальні місцини повинен кожен!