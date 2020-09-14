Наша планета полна природных чудес, исследованных и еще не до конца изученных феноменов. Одним из таких является пляжи особого цвета. Теперь никого не удивишь красивыми фото у моря. А вот пейзажи на черном, как уголь, розовом, как фламинго побережье – совсем другое дело.

Travel24 расскажет о цветных пляжах мира, которые точно произведут на вас впечатление.

Читайте также: Туристу на заметку: что можно, а чего не стоит делать в популярных странах мира

Черный

Такой странный цвет пляжам предоставляет вулканическое происхождение песка.

Гавайи

Звание пляжа с самим черным песком в мире получил Punaluu Beach на Гавайях. Сильные волны превратили в мелкие черные крошки базальтовые частицы, оставшиеся после вулканических извержений. Однако, купаться в здешнем море долго не получится – вода прохладная через течения.



Punaluu Beach на Гавайах / go2trip.ru

Исландия

Лагуна с названием, которое сложно произносится – Йёкюльсаурлоун – место удивительной красоты. Здесь на фоне белоснежных ледников контрастно выделяется черный пляж. Возникла она в результате размывания волнами вулканической лавы. Самым красивым черным пляжем страны, на котором никто даже не пытается загорать, считается 5 – километровая полоса побережья Атлантического океана у самой южной точки острова – поселка Вик. Кроме черного песка, природа создала здесь такие же черные базальтовые колонны, выглядывающие из воды. Местные называют их "Пальцами тролля".



Черные пляжи в Исландии / trip-point.ru

Тенерифе, Испания

Черных пляжей на острове много, выбирайте любой – всюду песок имеет не только удивительный цвет, но и целебные свойства. Полежать на нем – здорово во всех смыслах этого слова. В поисках местных красот отправляйтесь на пляж Playa Jardin, в городок Пуэрто-де-ла-Крус. Туристов здесь встречает сад из кактусов и большая пальмовая аллея.



Пляж Playa Jardin в Пуэрто-де-ла-Крус / lifeglobe.net

Зеленый

Пляж Папаколеа, Гавайи

Один из красивейших – Папаколеа на Большом острове Гавайского архипелага. Это место не очень удобное для отдыха – сюда нелегко добраться, и приливы такие сильные, не поплаваешь. Однако зрелище стоит труда, ведь этот удивительный пляж переливается различными оттенками зеленого: от яркого насыщенного до оливково-золотистого. Под ногами у вас в прямом смысле полудрагоценные камни – разновидность хризолита оливин. Рожденный с вулканической лавы камень местные называют "гавайским бриллиантом". Конечно, выносить этот "песочек" в качестве сувенира строго запрещено. Есть и печальная новость – мощные волны постепенно смывают зеленый пляж в океан.



Пляж Папаколеа на Гавайах / vsviti.com.ua

Интересно: 7 городов, построенных на скалах: впечатляющие фото

Розовый

Такой цвет песка оказывают кусочки кораллов и ракушек морских организмов, обитающих на прилегающих рифах.

Пляж Элафониси, Крит

Элафониси – греческий остров у южного побережья Крита. Местность невероятно красива. Здесь расположен замечательный пляж с розовым песком. В некоторых местах пляжи здесь скалистые, но достаточно и пологих участков, что делает Элафониси прекрасным местом для семейного отдыха.



Пляж Элафониси на Крите / mir-da.ru

Пляж Хорсшу-Бей, Бермуды

Бермуды – британская островная территория в Североатлантическом океане, недалеко от берегов Северной Америки. Здесь есть несколько потрясающе красивых островов, а также знаменитый залив Хорсшу-Бей с нежным розовым пляжем в форме полумесяца, который сформировался из остатков кораллов, вынесенных на берег волнами.



Пляж Хорсшу-Бей на Бермудах / onetwotrip.com

Еще пляжи с розовым песком можно найти на Багамах и в Индонезии.

Красный

Пляж острова Рабида, Галапагосские острова

Маленький вулканический остров Рабида площадью всего 5 километров – геологический центр архипелага Галапагос. Но известен он прежде всего уникальным пляжем насыщенного темно-красного цвета. Кажется, что вы попали на Марс, ведь красные здесь даже скалы из-за высокого содержания в породах оксида железа.



Пляж острова Рабида на Галапагосских островах / eventukraine.com

Санторини, Греция

Миллионы лет назад острову приходилось несладко, зато сейчас он может похвастаться множеством интересных мест. Кроме черных пляжей, здесь есть бордовые скалы. В состав почвы входит красный известняк, которые окрашивает песок в оттенок невероятной красоты.



Бордовые скалы на Санторини / roughguides.com

Смотрите также: Самые живописные места мира: 6 райских уголков, созданных природой

Фиолетовый

Пляж Пфайфер-Бич, Калифорния

Пожалуй, самый эксклюзивный пляж мира – калифорнийский Pfeiffer Beach с лиловым песком. Хотя точно определить его палитру сложно. Цвет песка меняется в зависимости от освещения, превращаясь то в бордовый, то в розовый, то в лавандовый. Причина такой палитры – особый вид гранита, в состав которого входят алюминий и марганец. Ветер и волны смешивают песок привычного цвета с фиолетовым и "рисуют" разнообразные узоры, поэтому пейзаж становится просто инопланетным.



Пляж Пфайфер-Бич в Калифорнии / sun-islands.blogspot.com

Увидеть эти уникальные места должен каждый!