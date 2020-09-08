Природа не жалеет красок, когда дело доходит до создания живописных уголков на планете. От этих шедевров трудно оторвать взгляд. Как это происходит – загадка. Сначала может показаться, что человек приложил руку к созданию этих чудес, но знайте, что это не так.

Travel24 подготовил для вас подборку из шести самых фантастических уголков природы.

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Каньон Антилопы, штат Аризона, США

На севере штата находится одно из самых удивительных природных творений – Каньон Антилопы. Правда, попасть туда нелегко, ведь принадлежит он племени Навахо – поэтому необходимо заплатить индейцам пошлину за проход по их территории и нанять проводника. В течение долгих миллионов лет в результате эрозии красного песчаника под действием воды и ветра – сформировался каньон.



Каньон Антилопы / sites.google.com

Памуккале, провинция Денизли, Турция

Название этого поразительного природного объекта в переводе с турецкого означает "Хлопковый замок". Также его называют "Белым раем". Аттракции имеют вид водных террас с известняковыми стенами, которые появились в результате отложения солей из горячих источников. Существует запрет погружаться в эти естественные "джакузи", но туристы не обращают внимание на табу и продолжают купаться. Сейчас здесь строят специальные бассейны для купания, чтобы уменьшить поток посетителей, которые вредят хрупким травертинам.



Памуккале / tripmydream.ua

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Валуны Моераки, Новая Зеландия

Известны также под названием "арбузы Ильи-пророка", эти абсолютно круглые валуны могут показаться неуместными на пляже в Новой Зеландии, но они были фактически сформированы океаном. Точно так же, как устрицы делают жемчужины из зерен песка, эти скалы были сформированы из ракушечника, который выбрасывало из моря на пляж. Возраст большинства этих образований составляет, по оценкам исследователей, не менее 60 миллионов лет.



Валуны Моераки / ru.freepik.com

Скалы Улинъюань, Национальный лесной парк Чжанцзяцзе, провинция Хунань, Китай

В течении тысячелетий эрозия сформировала здесь около 3000 больших столбов из кварца. Эти скалы послужили прообразом знаменитых летающих гор из художественного фильма "Аватар". Чтобы полюбоваться пейзажами, можно воспользоваться канатной дорогой или лифтом, которая поднимает вас на высоту 346 метров. Вверху есть смотровые площадки, некоторые из них вынесены над обрывом и имеют прозрачный пол. Кстати, один из пиков в парке Чжанзянцзе высотой около 1079-ти метров, носивший имя "Южная небесная колонна", после феноменального успеха картины Джеймса Кэмерона переименовали в "Аллилуйя Аватар".



Скалы Улинъюань / atlastour.ua

Большой панорамный источник, Йеллоустонский национальный парк, США

Самый большой в США горячий источник. Невероятные цвета побережья водоема объясняются жизнедеятельностью пигментированных бактерий. Микроорганизмы могут быть самых разнообразных оттенков – от ярко-красного до насыщенно-зелёного – в зависимости от соотношения хлорофилла и каротиноидов, содержащиеся в них. Кстати, интересно, что в центре источника вода абсолютно стерильная из-за влияния высоких температур.



Большой панорамный источник / depo.ua

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Каньон Брайс, штат Юта, США

Индейцы считали, что это древние великаны, которых бог обмана Койот превратил в каменные статуи. Конечно, научное объяснение более правдоподобное – эрозия мягких осадочных пород, вызванная водой, ветром и льдом. Строго говоря, это даже не совсем каньон, а что-то вроде природного амфитеатра, заполненного огромными "зрителями" и "актерами" из песчаника.



Каньон Брайс / travel-fanat.livejournal.com

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