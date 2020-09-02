В Украине есть множество интересных локаций, которые поражают своей красотой и уникальностью даже опытного путешественника, и чтобы увидеть пещеры, каньоны и огромные скалы не надо ехать за границу, просто оглянитесь вокруг.

Travel24 собрал для Вас топовые природные места, которые стоит посетить. Собирайте рюкзаки и отправляйтесь в путешествие!

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Базальтовые столбы

Где: село Базальтовое Костопольского района Ровенской области.

Как доехать: можно поездом Киев–Ровно или Киев–Ковель (в г. Ровно), далее – автобусом или авто – в г. Костополь (35 километров), а затем – в с. Базальтовое или Берестовец (20 километров). Если добираетесь на авто, то Вам нужно проехать через городок Клевань, где по дороге можно посетить Тоннель любви и разрушен Клеванский замок.

Базальтовые столбы – уникальная памятка природы, которая занесена в 7 чудес Украины. Это место называют Яновой Долиной. Его создала природа, а люди лишь дополнили образ. Этим столбам почти 700 миллионов лет. Ученые утверждают, что такого феномена больше нигде нет в мире. Высота базальтовых столбов достигает от 60 сантиметров до 30 метров. После завершения работ по добыче камня некоторые столбы просто оставили как память о непревзойденном творение природы. Их массивность, бесспорно, впечатляет, кроме этого из столпов еще бьет вода, которая создает небольшой водопад.

Недавно в Яновой Долине снимали историческую драму "Поводырь" режиссера Олеся Санина, а также клип Русланы на песню "Я люблю".



Базальтовые столбы / tsn.ua

Таракановский форт

Где: вблизи села Тараканов Дубенского района Ровенской области.

Как доехать: Вам нужно доехать до городка Дубно, там останавливаются электрички и поезда, которые едут из Киева. Далее лучше взять такси или попросить местных, чтобы "подбросили".

Таракановский форт – одно из самих мистических мест в Украине, его трудно назвать крепостью или замком. Своим внешним видом он напоминает скорее часть оборонительного сооружения, которое осталось Украине после третьего раздела Польши в конце XVIII века. Основная цель была защищать железнодорожный путь Львов-Киев. Но ничего не получилось и форт стал военным составом и тюрьмой для пленных. Именно здесь под стенами похоронено более 200 австрийских солдат. Сооружения очень красивые, даже загадочные, однако не забывайте смотреть под ноги, так как можно попасть в глубокие ямы и ловушки, они до сих пор действуют.



Таракановский форт / depositphotos.com

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Олешковские пески

Где: в 30 километрах к востоку от города Херсон в Цюрупинском районе.

Как доехать: проще всего автомобилем, через Цурюпинск, а затем – далее на восток и вы на месте.

Кроме того, что Олешковские пески – природное чудо Украины, они еще и являются второй самой большой пустыней Европы. Как и все пустыне, она состоит из многочисленных барханов высотой около 5 метров (отдельные достигают высоты 20 метров), передвигающихся благодаря действию ветра. Летом температура песка достигает 75 ° C, кроме того здесь редко идут дожди, а иногда встречаются даже песчаные бури. Глубоко под песками находится пресноводние полости, но их использование жестко ограничивается, ведь они необходими для сдерживания роста пустыне. Также в Олешковских песках расположен крупнейший в Нижнем Приднепровье массив березовой рощи, они растут только на этой территории. Образованы уникальным видом – березой днепровской, которая занесена в Красную книгу Украины.



Олешковские пески / ukraine-is.com

Актовский каньон

Где: река Мертвовод вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области.

Как доехать: автомобилем нужно добраться до деревни Актово в Николаевской области. Если автобусом, то сначала необходимо добраться до города Вознесенска, пересесть на маршрутку в Трикраты, которая за 10 минут довезет Вас до места назначения – в деревню.

Актовский каньон еще называют "Каньон Дьявола" или "Малый Крым" из-за сходства с Большим Крымским каньоном, Актовский каньон является частью Национального природного парка "Бугский Гард". Высота скал достигает 40-50 метров – это примерно 20-этажный дом. Его аналогом являются известные американские каньоны. Кроме пейзажей, которые захватывают дух, здесь можно увидеть уникальные горные тюльпаны, которые растут благодаря особому климату. Также это одно из самых популярных мест среди скалолазов.



Актовский каньон / ternograd.te.ua

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Оптимистическая пещера

Где: село Королевка Борщевского района Тернопольской области.

Как доехать: добраться до Тернополя, а оттуда в село Королевка, где и расположена пещера. Также с тернопольского автовокзала едет несколько рейсовых автобусов – прямой в Королевку или через Борщев.

Оптимистическая пещера занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире гипсовая пещера, самая длинная пещера Евразии и вторая (после Флинт-Ридж-Мамонтовой в США) по длине среди пещер мира. Она была открыта в 1966 году и до сих пор до конца неисследована. Более 240 километров подземных ходов создают огромный лабиринт. В верхней части 20-метрового пласта гипс имеет темно-бурый цвет, в нижней – желтовато-серый. Температура воздуха здесь в течение года постоянна – от +9,5 до +10,5 градусов. Здесь есть спелеомузей, галерея подземного лепка и озеро в середине пещеры, а ее освещение придает магического вида. Посещение туристами возможно только в сопровождении инструктора.



Оптимистическая пещера / travels-ukraine.com

Каменное село

Где: село Рудня-Замысловацкая Олевского района Житомирской области

Как доехать: поездом из Киева в Олевск. Дальше – пригородным автобусом до Рудня-Замысловицкая. Автомобилем – через Коростень, по так называемой "Варшавской трассе", с которой нужно свернуть в направлении Олевска, а оттуда держать путь на Рудня-Замысловицкая.

Каменное село, которое считается одним из самых загадочных мест Украины, представляет собой скопление огромных валунов, разбросанных на нескольких гектарах леса. Ученые считают, что камни принес ледник, который двигался с севера. Именно здесь расположен известный "Камень Бога", на котором, согласно легенде, боролись Бог и дьявол. После битвы, дьявол, потерпел поражение, провалился в ад, а Бог, оставив следы на камне, вознесся на небеса. Вода, которая заполняет следы остается теплой в любой сезон. Еще одна легенда гласит, что однажды шел этой деревней Бог, он притворился бедняком и попросил хлеба и заночевать, но люди не дали даже крошки хлеба. Бог улыбнулся и ушел из деревни и оглянулся напоследок на негостеприимные дома, а те окаменели.



Каменное село / travels-ukraine.com

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