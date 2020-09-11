На нашій планеті існують неймовірні споруди, які не просто вдало та гарно побудовані, а є дечим більшим – злиттям природи з архітектурою в одне ціле. Коли з каменю виростає ціле місто, у своєму роді воно – унікальне.

Travel24 підготував для вас добірку міст, побудованих на кручах і скелях.

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Острів Санторіні, Греція

Один з грецьких вулканічних островів. Туристи їдуть сюди за мальовничими пейзажами та дивовижним заходом сонця у містах Фіра та Ія. Останнє побудоване на вершині гострих скель біля недіючого вулкана, а Фіра знамените поєднанням венеціанської архітектури з низкою інших стилів.



Острів Санторіні / UnSplash

Рокамадур, Франція

Крихітне село, що засноване на скелястому уступі. Його будинки "виростають" крок за кроком на краєчках скель. За часів Французької революції Рокамадур був майже кинутий напризволяще, проте зараз став дуже популярним.



Рокамадур / vokrugsveta.ua

Акапулько, Мексика

Оригінальне мексиканське курортне місто. З 1950-их сюди тікають втомлені голлівудські зірки й мільйонери. Також тут є кілька приголомшливих маленьких пляжів, які затиснуті між самими скелями.



Акапулько / tripmydream.com

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Позітано, Італія

Одна з найпопулярніших визначних пам’яток в Італії. Місто ніби розсіяне зверху донизу – аж до самого схилу, який веде до узбережжя. На початку XX століття Позітано було бідним рибальським поселенням, а зараз дуже облюбоване туристами.



Позітано / UnSplash

Ронда, Іспанія

Місто в провінції Малага. Розташоване в горах на висоті 760 метрів і розколоте на дві частини річкою Гуеделевін. Спеціально для туристів тут споруджено три мости, які перетинають каньйон. Архітектура отримала свої риси від римлян і маврів, які колись володіли цією територією.



Ронда / ourspain.ru

Боніфачо, Франція

Місто в південній частині Корсики. Самі споруди та укріплення простягаються вздовж вершин скелі, що заввишки 70-метрів. Міські кручі були вимиті океаном так, що будівлі зведені на краю прірви й, здається, нависають над водою.



Боніфачо / fabrika.travel

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Аль Хайяра, Ємен

Історичне місто на скелі в Горах Ємену, розташованих на захід від міста Менеха. Воно було буквально вбудоване в гору в процесі видобутку каменю.



Аль Хайара / orangesmile.com

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