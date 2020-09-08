Чого тільки немає в багатій на краєвиди Україні! І гори, і моря, і ріки, і степи, та ще й близько 20 тисяч озер, які розкидані по різних куточках країни. Саме на березі цих водойм можна усамітнитися і чудово провести вихідні.

Travel24 підготував добірку найкрасивіших озер України, куди можна вирушити за новими яскравими враженнями.

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Молочне озеро

Де: південь Запорізької області

Як доїхати: автобусом або маршруткою до села Кирилівка від Мелітополя або Запоріжжя.

Трохи на схід від Бірючого острова розміщене Молочне озеро, яке утворене на місці заливу Азовського моря. Воно відділене від нього лише піщано-черепашковим насипом. Зараз водойму здебільшого називають Молочним лиманом, та на картах XIX століття існувала лише назва Молочне озеро, адже тоді його води ще не були з'єднані з морем. Грязі Молочного озера мають лікувальні властивості.



Молочне озеро в Україні / pershyj.com

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Озеро Бребенескул

Де: Чорногірський хребет, Рахівський район, Закарпатської області

Як доїхати: маршрут по Чорногорі можна пройти у двох напрямках: від села Дземброня у Верховинському районі через Говерлу і Петрос до села Кваси або навпаки. Потрапити у Кваси можна на таксі або поїздом Львів – Рахів. У Дземброню можна дістатися з Івано-Франківська – через села Верховина і Криворівня на автобусі, який йде до Рахова.

Найвисокогірніше озеро України, яке лежить на дні льодовикового кару на схилі гори Гутин-Томнатик. Протягом року слабо мінералізована вода Бребенескула залишається кришталево чистою і прохолодною. Цікаво, що з Бребенескула витікає річка з такою самою назвою. Довкола озера – найчистіше гірське повітря та дивовижна карпатська природа, де на зелених вершинах квітнуть азалії та крокуси.



Озеро Бребенескул на Закарпатті / amazingukraine.pro

Озеро Синевир

Де: село Синевирська Поляна, Міжгірський район, Закарпатської області

Як доїхати: з автостанції Воловець їде прямий автобус до села Синевирська Поляна. Ці ж автобуси їдуть з міста Ужгород, Мукачево, Свалява, через Міжгір'я.

Величні зелені гори з білою шапкою поверх – так описують це озеро, яке розташоване на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря в оточенні вікових ялин і сосен. Вода в джерелі настільки чиста, що навіть на найбільшій глибині можна побачити дно! А навколо – сосни, ялиці, буки… Недарма це місце називають "перлиною Карпат" та "морським оком Карпат".



Озеро Синевир на Закарпатті / kolomyia.today

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Блакитні озера

Де: село Олешня, Ріпкинський район, Чернігівська область.

Як доїхати: якщо їхати на власному авто, то рухайтеся Чернігівською трасою, а за Черніговом візьміть курс на село Олешня. Також з Києва можна доїхати автобусом Київ – Гомель, який зупиняється неподалік від селища. Інший варіант: з Чернігова ходить електричка до станції Грибова Рудня. Звідти пішки до озера залишається менш як 1 кілометра.

Це найблакитніші озера України, відомі ще як "українські Мальдіви". Їхнє дно покривають поклади особливого кварцового піску, який має природну здатність очищувати воду. Озера утворились внаслідок затоплення кар'єру, де видобувався цей пісок. Найпопулярніше серед туристів тут озеро "Велике" площею у 25 гектарів і глибиною у 20 метрів.



Озеро "Велике" на Чернігівщині / ukrinform.ua

Кояське озеро

Де: південь Керчинського півострова

Як доїхати: із Керчі треба сісти на автобус до села Яковенкове, а потім іти пішки 5 кілометрів узбережжям моря в західному напрямку.

Найсолоніше з усіх озер Криму. У його складі є дуналіела – мікроскопічна одноклітинна рухлива водорість, яка містить червоний пігмент b-каротин, що й надає воді рожево-червонуватого кольору. Від Чорного моря Кояське озеро відділене лише вузьким піщаним насипом.



Кояське озеро в Криму / ukraine-is.com

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