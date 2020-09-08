5 впечатляющих озер Украины, которые стоит увидеть собственными глазами: фото
Чего только нет в живописной Украине! И горы, и моря, и реки, да еще и порядка 20 тысяч озер, которые разбросаны по разным уголкам страны. Именно на берегу этих водоемов можно уединиться и прекрасно провести выходные.
Travel24 подготовил подборку самых красивых озер Украины, куда можно отправиться за новыми яркими впечатлениями.
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Молочное озеро
Немного восточнее Бирючего острова расположено Молочное озеро, которое глубоко вдается в побережье Азовского моря, оно отделено от него песчано-ракушечной насыпью. Сегодня водоем в основном называют Молочным лиманом. Однако на картах XIX века существовало только название Молочное озеро, тогда его воды еще не были соединены с морем. Грязи Молочного озера обладают лечебными свойствами.
Молочное озеро в Украине / pershyj.com
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Озеро Бребенескул
Самое высокогорное озеро Украины, которое лежит на дне ледникового кара на склоне горы Гутин-Томнатик. В течение года слабо минерализованная вода Бребенескула остается кристально чистой и прохладной. Интересно, что с Бребенескула вытекает река с таким же названием. Вокруг озера – чистейший горный воздух и удивительная карпатская природа, где на зеленых вершинах цветут азалии и крокусы.
Озеро Бребенескул на Закарпатье / amazingukraine.pro
Озеро Синевир
Величественные зеленые горы с белой шапкой сверху – так описывают это озеро, которое находится на высоте почти 1000 метров над уровнем моря в окружении вековых елей и сосен. Вода в источнике настолько чистая, что даже на самой глубине можно увидеть дно! А вокруг – сосны, пихты, буки ... Не зря это место называют "жемчужиной Карпат" и "морским глазом Карпат".
Озеро Синевир на Закарпатье / kolomyia.today
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Голубые озера
Это самые голубые озера Украины, известные еще как "Украинские Мальдивы". Их дно покрывают залежи особого кварцевого песка, который имеет естественную способность очищать воду. Озера образовались в результате затопления карьера, где добывался этот песок. Самое популярное среди туристов здесь озеро "Большое" площадью в 25 гектаров и глубиной в 20 метров.
Озеро "Большое" на Черниговщине / ukrinform.ua
Кояшское озеро
Самое соленое из всех озер Крыма. В его составе есть дуналиела – микроскопическая одноклеточная подвижная водоросль, которая содержит красный пигмент b-каротин, что и придает воде розово-красного цвета. От Черного моря Кояшское озеро отделено лишь узкой песчаной насыпью.
Кояшское озеро в Крыму / ukraine-is.com
Наслаждайтесь видами озер Украины!