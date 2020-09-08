Чего только нет в живописной Украине! И горы, и моря, и реки, да еще и порядка 20 тысяч озер, которые разбросаны по разным уголкам страны. Именно на берегу этих водоемов можно уединиться и прекрасно провести выходные.

Travel24 подготовил подборку самых красивых озер Украины, куда можно отправиться за новыми яркими впечатлениями.

Похоже: Розовые озера Украини: впечатляющие фото

Молочное озеро

Где: юг Запорожской области

Как доехать: автобусом или маршруткой до села Кирилловка от Мелитополя или Запорожье.

Немного восточнее Бирючего острова расположено Молочное озеро, которое глубоко вдается в побережье Азовского моря, оно отделено от него песчано-ракушечной насыпью. Сегодня водоем в основном называют Молочным лиманом. Однако на картах XIX века существовало только название Молочное озеро, тогда его воды еще не были соединены с морем. Грязи Молочного озера обладают лечебными свойствами.



Молочное озеро в Украине / pershyj.com

Читайте также: Самые красивые водопады Украинских Карпат: как добраться

Озеро Бребенескул

Где: Черногорский хребет, Раховский район Закарпатской области

Как доехать: маршрут по Черногорском хребте можно пройти в двух направлениях: от деревни Дземброня в Верховинском районе по Говерле и Петросу в село Квасы или наоборот. Попасть в Квасы можно на такси или поездом Львов – Рахов. В Дземброню можно добраться из Ивано-Франковска, через деревни Верховина и Криворовня на автобусе, который идет в Рахов.

Самое высокогорное озеро Украины, которое лежит на дне ледникового кара на склоне горы Гутин-Томнатик. В течение года слабо минерализованная вода Бребенескула остается кристально чистой и прохладной. Интересно, что с Бребенескула вытекает река с таким же названием. Вокруг озера – чистейший горный воздух и удивительная карпатская природа, где на зеленых вершинах цветут азалии и крокусы.



Озеро Бребенескул на Закарпатье / amazingukraine.pro

Озеро Синевир

Где: село Синевирская Поляна, Межгорский район Закарпатской области

Как доехать: с автостанции Воловец едет прямой автобус к деревни Синевирская Поляна. Эти же автобусы едут из города Ужгород, Мукачево, Свалява, через Межгорье.

Величественные зеленые горы с белой шапкой сверху – так описывают это озеро, которое находится на высоте почти 1000 метров над уровнем моря в окружении вековых елей и сосен. Вода в источнике настолько чистая, что даже на самой глубине можно увидеть дно! А вокруг – сосны, пихты, буки ... Не зря это место называют "жемчужиной Карпат" и "морским глазом Карпат".



Озеро Синевир на Закарпатье / kolomyia.today

Интересно: 6 неизведанных мест Украины: как добраться и насладиться живописными пейзажами

Голубые озера

Где: деревня Олешня, Репкинский район Черниговской области

Как доехать: если ехать на собственном авто, то двигайтесь по Черниговской трассе, а в Чернигове возьмите курс на село Олешня. Также из Киева можно доехать автобусом Киев – Гомель, который останавливается неподалеку от поселка. Другой вариант: из Чернигова ходит электричка до станции Грибовая Рудня. Оттуда пешком до озера остается менее 1 километра.

Это самые голубые озера Украины, известные еще как "Украинские Мальдивы". Их дно покрывают залежи особого кварцевого песка, который имеет естественную способность очищать воду. Озера образовались в результате затопления карьера, где добывался этот песок. Самое популярное среди туристов здесь озеро "Большое" площадью в 25 гектаров и глубиной в 20 метров.



Озеро "Большое" на Черниговщине / ukrinform.ua

Кояшское озеро

Где: юг Керченского полуострова

Как доехать: из Керчи надо сесть на автобус до села Яковенково, а потом идти пешком 5 километров побережьем моря в западном направлении.

Самое соленое из всех озер Крыма. В его составе есть дуналиела – микроскопическая одноклеточная подвижная водоросль, которая содержит красный пигмент b-каротин, что и придает воде розово-красного цвета. От Черного моря Кояшское озеро отделено лишь узкой песчаной насыпью.



Кояшское озеро в Крыму / ukraine-is.com

Наслаждайтесь видами озер Украины!