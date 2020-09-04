Боливия, Сенегал, Танзания, Австралия и многие другие страны мира богатые розовыми озерами. Но мало кто знает, что и в Украине есть такие чудеса природы, а это значит, что совсем необязательно отправляться за границу, чтобы увидеть розовое озеро.

Travel24 расскажет Вам о шести необычных озерах, которые имеют уникальные целебные грязи и особый цвет.

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Чем вызван розовый цвет водоема Все зависит от действия водорослей Дуналиелла солоноводная, которые под действием солнца производят бета-каротин, который еще содержится в моркови. Чем жарче лето, тем больше воды испаряется из озера и тем более насыщенного цвета приобретает рапа.

Сиваш

В основном, его называют озером, хотя это не так. Сиваш это система из 11 соленых заливов, длиной 200 километров. В число этих 11 входят еще 2 розовые озера – Лемурийское и Геническое. 200 млн тонн – вот содержание соли Сиваша, а его соленость варьируется от 22% в северной части до 87% на юге. Глубина озера совсем не большая, иногда, в поисках хотя бы 1 метра глубины, можно пройти километр.



Сиваш / kirillovka.ks.ua

Геническое озеро

Оно расположено в поселке Приозерное на севере Арбатской стрелки. Известно, что в середине XIX века здесь велась добыча ценной бета-каротиновой соли. Место поражает своей уникальностью, ведь таких рудников всего четыре в мире. Дно озера покрыто грязью (темно-серый ил покрыт слоем самосадочной соли). В перспективе соляной промысел этого озера может стать объектом "зеленого" туризма. Если верить истории, то именно отсюда начинался знаменитый Млечный путь по которому чумаки возили соль в Украине.



Геническое озеро / svidok.info

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Лемурийское озеро

Неподалеку Херсонской области в селе Григорьево расположено Лемурийское озеро. За целебные свойства это озеро называют украинским Мертвым морем. Здесь так же можно полежать на воде не прилагая к этому никаких усилий. Это и неудивительно, ведь содержание соли в его воде составляет примерно 300 грамм на литр – столько же, сколько и в Мертвом море, хотя некоторые утверждают, что соленость нашего "моря" даже выше.



Лемурийское озеро / vlasno.info

Куяльницкий лиман

Один из одесских лиманов, расположенный к северу от Одессы – не розовое озеро, однако в жаркое время года за высокого содержания соли приобретает розовый оттенок. Кроме живописных пейзажей, Куяльницкий лиман славится своими лечебными грязями.



Куяльницкий лиман / veterdoit.com

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Озера на Кинбурнской косе

Близ села Геройского на Кинбурнской косе есть розовое озеро, и не одно. Здесь добывают соль открытым способом, перегоняя соленую воду через чеки, пока она не превратится в розовую рапу. Это одно из мест, где когда-то добывали соль чумаки.



Озера на Кинбурнской косе / activetravel.com.ua

Зябливское озеро

Очередное розовое озеро из системы Сиваш, которое находится на Арабатской стрелке между поселками Геническа и Счастливцево. Пейзажи здесь близки к космическим: на берегах много белой испаренной соли, которая насыщает воздух вокруг озера.



Зябливское озеро / nirvana-hotel.com.ua

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