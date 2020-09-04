Болівія, Сенегал, Танзанія, Австралія та багато інших країн світу багаті рожевими озерами. Але мало хто знає, що й в Україні є такі дива природи, а це означає, що зовсім необов’язково вирушати закордон, щоб побачити рожеве озеро.

Travel24 розповість Вам про 6 незвичайних озер, які мають унікальні цілющі грязі та особливий колір.

Читайте також: 6 незвіданих місць України: як дістатися мальовничих пейзажів

Як може утворитися рожевий колір водойми Такий колір спричинений дією водоростей Дуналіелла солоноводна, які під дією сонця виробляють бета-каротин, який ще міститься в моркві. Чим спекотнішим видається літо, тим більше води випаровується з озера й тим насиченішого кольору набуває ропа.

Сиваш

Здебільшого, його називають озером, хоча це не так. Сиваш це система з 11 солоних заток, довжиною 200 кілометрів. У число цих 11 входять ще 2 рожеві озера – Лемурійське та Генічеське. 200 млн тонн – ось вміст солі Сивашу, а його солоність варіюється від 22% у північній частині до 87% на півдні. Глибина озера зовсім не велика, іноді, в пошуках хоча б 1 метра глибини, можна пройти кілометр.



Сиваш / kirillovka.ks.ua

Генічеське озеро

Воно розташоване у селищі Приозерне на півночі Арбатської стрілки. Відомо, що у середині XIX століття тут вівся видобуток цінної бета-каротинової солі. Місце вражає своєю унікальністю, адже таких копалень всього чотири в світі. Дно озера вкрите брудом (темно-сірий мул покритий шаром самосадочної солі). У перспективі соляний промисел цього озера може стати об’єктом "зеленого" туризму. Якщо вірити історії, то саме звідси починався знаменитий Чумацький шлях по якому чумаки возили сіль в Україну.



Генічеське озеро / svidok.info

​Цікаво: Неземні місця, які є на планеті Земля: дивовижні фото

Лемурійське озеро

Неподалік Херсонській області у селі Григор’єва розташоване Лемурійське озеро. За цілющі властивості це озеро називають українським Мертвим морем. Тут так само можна полежати на воді не докладаючи до цього жодних зусиль. Це і не дивно, адже вміст солі в його воді становить приблизно 300 грам на літр – стільки ж, скільки і в Мертвому морі, хоча деякі стверджують, що солоність нашого "моря" навіть вище.



Лемурійське озеро / vlasno.info

Куяльницький лиман

Один з одеських лиманів, розташований на північ від Одеси – не є рожевим озером, проте в спекотну пору року через високий вміст солі набуває рожевого відтінку. Окрім мальовничих пейзажів, Куяльницький лиман славиться своїми лікувальними грязями.



Куяльницький лиман / veterdoit.com

Дивіться також: 10 найнебезпечніших туристичних місць на Землі: фото

Озера на Кінбурнській косі

Неподалік села Геройського на Кінбурнській косі є рожеве озеро, і не одне. Тут видобувають сіль відкритим способом, переганяючи солону воду через чеки, доки вона не перетвориться в рожеву рапу. Це одне з місць, де колись добували сіль чумаки.



Озера на Кінбурнській косі / activetravel.com.ua

Зяблівське озеро

Чергове рожеве озеро з системи Сиваш, яке знаходиться на Арабатській стрільці між селищами Генічеська та Щасливцеве. Пейзажі тут близькі до космічних: на берегах багато білої випаруваної солі, яка насичує повітря навколо озера.



Зяблівське озеро / nirvana-hotel.com.ua

Насолоджуйтеся мальовничими пейзажами рідної землі!