Осінь – чудова пора для подорожей Україною, адже погода вже не така спекотна. До найцікавіших історичних пам'яток, які треба відвідати, належать замки. Їх на теренах нашої землі близько сотні, хоча й не всі збереглися в хорошому стані. Більшість – руїни, але є й такі споруди, якими можна захоплюватись й пишатись.

Travel24 розповість вам про замки і фортеці України, які варто відвідати першочергово.

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Хотинська фортеця

Де: Хотин, Чернівецька область

Як дістатися: можна з Кам'янця-Подільського маршрутним автобусом за пів години або скориставшись послугами місцевих таксистів

Одне з семи чудес України. Її ще називають кінозіркою, адже це головний середньовічний замок радянських фільмів. Фортеця була зведена в ІХ столітті для зміцнення кордонів Київської Русі князем Володимиром Святославичем. Проте, розбудували споруду у XV столітті молдовани: саме Штефан Великий зробив Хотинську фортецю такою, якою ми бачимо її сьогодні. Висота фортечних мурів становить 45 метрів, а товщина – до 5 метрів. Оскільки вона збереглась в автентичному стані, на території фортеці часто проводять лицарські турніри "Битва націй", бо тут по-справжньому передається атмосфера часів наших предків.



Хотинська фортеця на Дністрі / vidviday.ua

Підгорецький замок

Де: Підгірці, Львівська область

Як дістатися: можна маршрутним такcі, або ж зі зупинки в Олесько щопівгодини відправляються автобуси і за 10-20 хвилин ви дістанетеся до зупинки "Підгірці", звідки зможете дійти до замку

Його вважають одним із найкрасивіших у Європі з епохи Ренесансу. Замок з усіх боків оточений парком і вирізняється цілісністю художнього задуму. На жаль, багато пам’яток звідси було вивезено до Санкт-Петербурга у радянські часи, і вони так і не повернулись додому. Сьогодні замок належить до переліку пам’яток світу, які потребують реставрації. Але, мабуть, найцікавішим є те, що, згідно з розповідями місцевих жителів і відвідувачів, у підвалах замку живе привид жінки. До слова, саме цей замок виконував роль Версалю в радянському фільмі про трьох мушкетерів.



Підгорецький замок / discoverukraine.com.ua

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Палац Кирила Розумовського

Де: Батурин, Чернігівська область

Як дістатися: можна на авто, або ж потягом до Конотопа, а звідти автобусом до Батурина

З міркувань графа, палац повинен був виконувати роль штаб-квартири для українських гетьманів, куди б вони з’їжджалися на термінові наради. Однак відразу після смерті Розумовського гетьманів більше не призначали. А спадкоємці відмовилися від маєтку через його провінційність і палац залишився в забутті. Сучасного вигляду палац набув з 2003 року. Сьогодні в залах маєтку проходять розкішні бали і виставки дорогоцінностей.



Палац Кирила Розумовського в Батурині / ukraine-is.com

Кам'янець-Подільська фортеця

Де: Кам'янець-Подільський, Хмельницька область

Як дістатися: можна прямим поїздом, електричкою або автобусом до Кам'янця-Подільського, або до Хмельницького чи Чернівців, звідки ходять регулярні автобуси та маршрутки до Кам'янця

Фортецю віднесено до "Семи чудес України". Її збудували у XIV столітті для захисту турецького мосту, що веде до старого міста. Споруда розташована на крутому скелястому пагорбі над каньйоном річки Смотрич і складається з двох частин: Старого замку та Нової фортеці. Також до її складу входять одинадцять башт. Тут у вас буде можливість взяти участь у нічній театралізованій екскурсії вежами та підземеллями.



Кам'янець-Подільська фортеця / ua.igotoworld.com

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Олеський замок

Де: Олесько, Львівська область

Як дістатися: можна маршрутним таксі, з Олесько також часто їздять автобуси, тому без проблем за 1,5 години дороги – ви вже будете на місці

Був створений ще в XIV столітті, тому вважається найпершою пам’яткою архітектури на території Західної України. Ймовірно, його збудував князь Юрій Данилович, але точно цього ніхто не може сказати. У радянські часи палац був відреставрований, на першому поверсі відкрилася картинна галерея. Також в околицях зберігся ще й монастир капуцинів із парком скульптур. Крім того, тут функціонує ресторан народної кухні, де гостей щедро пригощають борщем.



Олеський замок / tripmydream.ua

Замок Любарта

Де: Луцьк, Волинська область

Як дістатися: можна маршрутками №17 та 17а від залізничного вокзалу в Луцьку. Виходити слід на зупинці "Медичний коледж" і пройти трохи повз ринок. Також сюди легко дійти пішки із центру міста.

Один з найбільших, найдавніших та найкраще збережених замків України. Був побудований на місці дерев’яних укріплень руських князів. Розпочав будівництво литовський князь Любарт, а продовжували Вітольд і Свидригайло. На вершині вежі є оглядовий майданчик, з якого відкривається вражаюча панорама старого міста та його пам'яток. У Стировій вежі розмістився клуб історичної реконструкції. А на другому поверсі Воротньої вежі розташована виставка "Плитниця", де експонуються старовинні будівельні матеріали, знайдені під час археологічних досліджень.



Замок Любарта у Луцьку / ukrinform.ua

Ви будете приголомшені величністю цих споруд, а це далеко не всі неповторні замки України!