Кожна культура має свої звичаї та манеру поведінки. З німцями не про все пожартуєш, до індонезійців не можна торкатися, а в Перу їжею потрібно тільки захоплюватися. Тому мандрівник повинен знати певні правила та звичаї, щоб не осоромитися перед представниками тієї чи іншої країни.

Travel24 зібрав різні поради щодо правильної поведінки туристів у різних куточках світу.

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Німеччина

Поважайте їхню "територію": німці люблять і цінують свій простір, тому ніколи не витріщайтеся на них. Якщо ви захотіли познайомитися, не робіть цього на вулиці або в магазині, інакше про вас подумають, що ви скажений чи хворий.

Не жартуйте про нацистське минуле: вони дуже болюче реагують, їм соромно за це. Ніколи не використовуйте "нацистське привітання" з німцями чи навіть просто зі своїми друзями у публічних місцях. Були випадки, коли туристів за це заарештовували.

Дубай

Не проявляйте почуттів на публіці: незалежно від того, чи перебуваєте ви в шлюбі чи просто зустрічаєтеся, тут це не схвалюють.

Не фотографуйте людей: особливо жінок і сімей без їхнього дозволу – це забороняється.

США

Не використовуйте слово "негр": одразу підете в суд

Не запізнюйтеся: американці люблять пунктуальність, тому приходьте на зустрічі вчасно

Не скупіться на чайові: заведено залишати 10-15% від суми рахунку, якщо вони будуть менші — не дивуйтеся, якщо офіціант наздожене й запитає, що було не так.



Не скупіться на чайові / vnewyorke.com

Перу

Не показуйте невдоволення щодо страв: вони дуже пишаються своєю кухнею, тому несхвалення страви може стати причиною великої образи перуанця. Тут їжа чи не найсвященніша річ у країні.

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Індонезія

Будьте обережні з дотиками: не дивуйтеся, якщо ваш намір привітного рукостискання або обіймів не підтримають. Індонезійці не люблять, коли їх торкаються. Особливо це стосується незнайомців. Обійми приймаються тільки від дуже близької людини.

Робіть все правою рукою: передача платежів або речей, рукостискання тощо – все необхідно здійснювати правою рукою. Використання лівої руки сприймається як зневага.

Англія

Зважайте на жести: найбільшою грубістю вважається V-подібний знак пальцями, "ввічливість" якого залежить від того, якою стороною руки його показувати – долонею до співбесідника чи навпаки. Якщо показати англійцю вказівний та середній пальці не зі сторони долоні, тоді це знак дорівнює нашому "середньому пальцю".

Португалія

Не порівнюйте з іспанцями: ніколи, португальців це дуже ображає і принижує, вони миттєво починають нервувати

Не досолюйте страву: це означатиме, що вона вам не сподобалася

Дотримуйтесь цих правил та звичаїв, щоб уникнути курйозних ситуацій.