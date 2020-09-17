Водопады – зрелище, которое всегда очаровывает туристов. Для того чтобы увидеть тонны спадающей вниз воды, вам нужно будет преодолеть узкие и крутые тропинки, победить сильную усталость и забраться на вершины гор и смотровые площадки. Но оно того стоит!

Travel24 предлагает насладиться неповторимыми водопадами не прилагая никаких усилий.

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Игуасу, Аргентина

Огромное количество воды с 275 каскадами в форме лошадиной подковы падает с высоты 82 метров. Водопад раскинулся на 3 километра по течению реки Игуасу. Он образовался в результате сильного вулканического извержения, оставившего большую расщелину в земле. Это чудо расположено на самой границе Аргентины и Бразилии и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Добраться сюда довольно просто, ведь туризм здесь развит на высоком уровне. Вид с бразильской стороны наиболее захватывающий: отсюда можно наблюдать всю панораму водопада, заказать вертолетную экскурсию или проплыть на лодках.



Водопад Игуасу / UnSplash

Ниагара, США

Недаром Ниагарский водопад входит в перечень самых красивых водопадов мира. К тому же, он является самым известным в мире. Расположенный на границе между США и Канадой, причем интересно то, что вода падает с территории Штатов, но видно ее из Канады. Высота водопада составляет 53 метра, а его общая ширина превышает 1200 метров. У водопада проложена автотрасса, что позволяет туристам насладиться захватывающим зрелищем, не выходя из машины. Выше и ниже по течению реки для удобства туристов построены мосты – смотровые площадки, а также гостиницы и отели, где можно остановиться. У Ниагары установлены десятки разноцветных прожекторов. Только стемнеет, их лучи направляются на стену водопада и, создавая сказочную иллюминацию, усиливают и без того невероятную картину.



Ниагарский водопад вечером / UnSplash

Анхель, Венесуэла

Самый высокий водопад планеты, его высота составляет 1054 метра, начало водопад берет на вершине горы Ауянтепуи, в окружении непроходимых тропических лесов. Высота и скорость падения воды настолько велики, что бурный поток не достигает земли. Вода распадается на мелкие частицы и превращается в огромных размерах туманное облако, в безветренную погоду распространяется на многие километры. Анхель является не только самым высоким, но и одним из самых труднодоступных водопадов в мире. Добраться до него пешком невозможно, многие путешественники предпочитают любоваться его красотой во время вертолетных прогулок. Наиболее отважным предлагают преодолеть конечный отрезок пути по бурной реке Кереп, в этом случае можно полюбоваться водопадом с максимально близкого расстояния.



Водопад Анхель / myplanet.com.ua

Гюдльфосс, Исландия

В переводе он означает "золотой водопад". Гюдльфосс расположился на реке Хвитау, в долине Хаукадалур. Глубина водопада составляет 70 метров, и это непосредственно к месту падения воды в долине. Примечательно то, что сам водопад состоит из двух ступеней – каскадов высотой 21 метр и 11 метров. Эти ступени возвращены друг к другу под углом 90 градусов. Таким образом, общая высота водопада Гюдльфосс достигает 32 метров. Зрелище очень потрясающее, когда в узкое ущелье по порогам врывается огромная река: потоки ревут, в воздухе стоит водяная пыль.



Водопад Гюдльфосс / orangesmile.com

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Нижний водопад Йеллоустоун, США

Высота составляет 94 метра, что почти вдвое выше, чем Ниагара. Но по ширине он существенно уступает Ниагарскому водопаду: ширина реки в месте падения с обрыва составляет 22 метра. Рядом с бурным потоком, летит в бездну, петляет тропинка, по которой можно забраться на вершину водопада или понаблюдать за падающей водой. Водопад можно увидеть на территории парка Йеллоустоун – "земля водопадов". В национальном парке их насчитывается более сорока. Поэтому у туристов есть возможность дорогой к Нижнему водопаду Йеллоустоун увидеть множество других маленьких произведений природы.



Нижний водопад Йеллоустоун / UnSplash

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