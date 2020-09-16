На нашей планете множество красивых мест, но иногда природа создает такое во что с трудом верится. Задумываешься ли все так, как на фотографиях, или все-таки не обошлось без фотошопа. Но эти места реальны ...

Travel24 покажет вам подборку шокирующих фото с местами планеты, в существование которых трудно поверить.

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Озеро Hamilton Pool, США

37 километров от города Остин в американском штате Техас находится удивительное озеро Гамильтон Пул (Hamilton Pool). Необычности озера с 15-метровым водопадом в том, что оно является одновременно надземным и подземным. Несколько тысяч лет назад в результате эрозии почв известняковый купол подземной реки упал, а под остатками этого купола образовалось живописное озеро, которое сейчас является любимым местом отдыха жителей Остина.



Hamilton Pool / udivitelno.com

Структура Ришат, Мавритания

Геологическая структура в пустыне Сахара диаметром в 40 километров и возрастом в 500 милионов лет. Из космоса выглядит как гигантский глаз.



Структура Ришат / trasyy.livejournal.com

Плато Рорайма, Венесуэла

Гора Рорайма – самая известная и по совместительству самая высокая венесуэльская столовая гора, достигающая в высоту 2810 метров. Она расположена на стыке Бразилии (штат Рорайма), Венесуэлы (Канайма) и Гайаны (высшая точка страны). Площадь поверхности плато "большой сине-зеленой горы", как ее еще называют, составляет 30 километров. Местные индейцы называют ее "пупом земли" и верят, что на вершине горы живет богиня Куин – прародительница всех людей.



Плато Рорайма / udivitelno.com

Ворота в ад – поселок Дервезе, Туркменистан

Местность вблизи села богата месторождения газа. При разработке одного из таких месторождений в 1971 году земля обвалилась, и единственным практическим выходом для советских инженеров был поджог газа с надеждой, что он выгорит. Огонь горит до сих пор, а дыра получила название "ворота в ад".



Ворота в ад / compnombe.blogspot.com

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Чжанъе, Китай

Разноцветные скалы Чжанъе Данься (Zhangye Danxia) – уникальное скалистое формирование на юго-востоке Китая, в 2009 году признана журналом Chinese National Geography одним из шести самых живописных ландшафтных образований Поднебесной. Находится красочная природная достопримечательность в 30 километрах от города Чжанъе, северо-западная провинция Ганьсу, в одноименном национальном геологическом парке, где имеет звание самого популярного участка, которое привлекает огромное количество туристов со всего мира.



Чжанъе / intereesnoe.blogspot.com

Пещера Мелиссани, Греция

Образованное более двадцати тысяч лет назад, подземное озеро Мелиссани считается в Греции убежищем нимф. Когда в 1951 году местный пастух Гианнис Петрохелиос случайно наткнулся на удивительную водоем, в одной из пещер он обнаружил глиняные фигурки Пана (покровителя пастухов и природы) и глиняный диск, на котором были изображены прекрасные танцующие девушки.



Пещера Мелиссани / travellan.ru

Каньон де Челли, Аризона

Каньон де Челли (Canyon de Chelly) расположен в северо-восточной Аризоне, на территории коренных американцев навахо. Каньон – это геологическое чудо, имеющие богатую историю и который населялся коренными американцами в течение 5 тысяч лет. Национальный памятник с 1931 года. Знаковым местом внутри каньона является Скала Паука высотой 229 метров (750 футов).



Каньон де Челли / ru.depositphotos.com

Каменный лес, Китай

Сказочный каменный лес в Китае – очередное чудо природного происхождения. Находится этот лес в провинции Юньнань. Создается впечатление, что десятки титанов когда нашли здесь свой приют и обустроили эту часть земли удивительными творениями, пропорционально своей величины.



Каменной лес / myplanet.com.ua

Салар де Уюни, Боливия

Колоссальный солончак Уюни – крупнейшая и самая красивая соленая равнина на планете, которая иногда бывает "солью земли", а иногда – "зеркалом мира".



Салар-де-Уюни / divoworld.ru

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Аризонская волна, США

Геологическое образование из песчаника, что начало свое формирование в Юрский период не менее 180 милионов лет назад. Пейзаж напоминает застывшие в движении, окаменелые бурлящие волны фантастического красно-оранжевого океана и олицетворяют собой могущество союза времени и природных тектонических стихий.