Смотровые площадки — места, которые всегда переполнены туристами. Здесь можно насладиться невероятными панорамами и увидеть местность практически с высоты птичьего полета. Зрелище настолько увлекательное, что даже те, кто чувствует акрофобию, на считанные минуты забывают о своем страхе высоты.

Travel24 выбрал для вас наиболее впечатляющие смотровые площадки, которые заслуживают внимания.

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Бурдж Халифа, ОАЕ

Самая высокая смотровая площадка в мире находится на 148 этаже на высоте 555 метров, вторая площадка находится на 124 этаже на высоте 452 метров. Они занимают первое место в списке самых красивых площадок.



Смотровая площадка Бурдж Халифа / businessemirates.ae

Уиллис-Тауэр, Чикаго

В США, в небоскребе Уиллис-Тауэр расположена смотровая площадка на высоте 412 метров, который полностью прозрачен.



Смотровая площадка на небоскребе Уиллис-тауэр / arttrtavelblog.ru

Гранд-Каньон Skywalk, США

Расположен на территории Национального парка Гранд-Каньон в США на высоте 1219 метров и имеет форму подковы. Стенки и пол площадки выполнены из прочного многослойного стекла, поэтому ничто не может помешать рассматривать виды природы вокруг. Также ступать на стеклянный пол мостика посетители могут только в специальной обуви, чтобы не поцарапать стекло.



Смотровая площадка Гранд-Каньон Skywalk / pinokkio.od.ua

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Прекестулен, Норвегия

Смотровая площадка расположена на территории Люси-фьорда в Норвегии на высоте 604 метров. Уникальный по своей природе, потому что человек не прилагал к ее созданию никаких усилий. Огромная каменная платформа имеет практически идеальную форму квадрата со стороной 25 метров, по внешнему виду скала напоминает огромную кафедру.



Смотровая площадка на скале "Кафедра Проповедника" / pinterest.com

Небесный мост Лангкави, Малайзия

Этот пешеходный мост невероятно красивой изогнутой формы располагается на острове Лангкави, в горах Ганунг, он был возведен для переправы через глубокое ущелье. С моста открывается шикарный панорамный вид на Андаманское море и густые тропические леса, а также на ужасающее ущелье. Расположен мост на высоте 700 метров над уровнем моря, а его протяженность составляет 125 метров.



Небесный мост Лангкави / orangesmile.com

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