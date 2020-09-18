Лес – место, что витает мистикой. Здесь часто таинственно тихо и всегда красиво. Воздух в лесу позволяет дышать на полную грудь и вдыхать ароматы зелени и свежести. Каждого посещает ощущение покоя и релакса.

Travel24 покажет вам 5 самых таинственных лесов мира.

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Шварцвальд ("Черный лес"), Германия

Считается одним из самых красивых природных чудес мира. Он получил свое название от римлян благодаря плотно хвойным деревьям, которые плотно растут и не пропускают в лес солнечный свет. Однако кроме красоты местной флоры, в Шварцвальде можно увидеть горы, реки, озера, водопады, пешеходные дорожки, тропинки для езды на горных велосипедах и беговые лыжные трассы, а также уникальных обитателей леса.



Лес Шварцвальд / guruturizma.ru

Бамбуковый лес Саган, Япония

Арашияма на окраине Киото, привлекал туристов еще с VIII века. Бамбуковый лес Саган занимает значительную часть парка, получил статус национального исторического заповедника живописной красоты. Здесь, прогуливаясь по тропинке, с обеих сторон вас окружает стена из очень высокого бамбука.



Бамбуковый лес Саган / lookoutpro.com

Озеро Каддо, США

Хотя название и не слишком привлекательна – это фантастический лес, который расположен на границе штатов Техас и Луизиана. Заповедник Каддо – 25,400 акра настоящего лабиринта, созданного природой рукавов рек, заливных лугов, каналов, островов и кипарисовых лесов, поросших испанским мхом.



Озеро Каддо / tylerpaper.com

Лесной заповедник Монтеверде Клауд, Коста-Рика

Расположен в Коста-Рике вдоль горной цепи Кордильере-де-Тиларан. Лес состоит из 6 экологических зон, куда входит более 2,500 видов растений, 100 видов млекопитающих, 400 видов птиц, 120 видов рептилий и земноводных и тысячи видов насекомых. Здесь также растет наибольшее количество видов орхидей в мире (более 500). Также здесь можно встретить ягуара и оцелота.



Лесной заповедник Монтеверде Клауд / andreev.org

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Национальный лесной парк Чжанцзяцзе, Китай

Дикий скалистый лес стал считаться национальным парком относительно недавно, хотя природная территория существует уже давно – он был официально открыт в 1982 году и почти немедленно внесен в список объектов ЮНЕСКО. Территория парка – около 13 000 километров, где проживает около 500 видов животных и произрастают редкие виды растений, которые с момента присуждения титула Национального парка Чжанцзяцзе находятся под защитой и присмотром. Одна из достопримечательностей парка – самый высокий в мире комплекс лифтов, поднимают туристов на смотровую площадку в 360 метрах над землей. Также именно этот парк стал прообразом парка, который вы можете видеть в известном фильме "Аватар".



Национальный лесной парк Чжанцзяцзе / tripway.com

Наслаждайтесь таинственными пейзажами!