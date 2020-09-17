Велотрипы – современный тренд в Украине. Путешествовать на двухколесном железном коне не только круто, но и полезно для здоровья. Лучшим способом расслабиться и оторваться от рутины – сесть на велосипед и покорить самые известные места столицы, а также заглянуть в укромные уголки парков Киева.

Travel24 расскажет где покататься на велосипеде в Киеве. Даже если у вас нет собственного, то в столице есть немало точек, где его можно взять напрокат.

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Голосеевский парк

Эта зеленая локация объединяет городской парк с уютными дорожками и озерами и территорию национального парка, которая в конце концов является настоящим лесом и находится под охраной государства. Некоторые участки парка подойдут любителям экстрима через неравенство ландшафта, трамплины и ярки. В среднем темпе один круг этой территории вы преодолеете за 30 минут. Из центра столицы сюда ехать 20 минут.

Цена проката велосипеда: 80 гривен / час, 230 гривен / день + залог



Голосеевский парк / mesta.kiev.ua

Парк "Межигорье"

Территория бывшей резиденции Януковича огромная, поэтому велопрогулка станет не просто катанием в одном из самых красивых парков под Киевом, но и возможностью увидеть весь парк "Межигорье" всего через несколько часов. К тому же на набережной есть прекрасные велодорожки. Но сначала придется заплатить за вход внутрь.

Цена проката велосипеда: 125 – 150 гривен / час, 500 гривен / день + залог



Парк "Межигорье" / pravda.com.ua

Из центра столицы велосипедом сюда ехать около 50 минут, поэтому идеальный способ добраться парка – собственным автомобилем, который позволяет транспортировать велосипед. Например, SKODA KODIAQ имеет специальное заднее крепления для перевозки вашего двухколесного.



Верхнее крепление для велосипеда на SKODA KODIAQ / skoda-auto.uа

Парк "Муромец" (бывший "Дружбы народов")

Сейчас это одно из самых любимых киевских мест для отдыха на природе. Кроме обычных велодорожек, здесь еще есть специальная трасса памп-трек на 8,5 километров. Дорога в основном грунтовая, поэтому сложностей не возникнет, а путь вдоль трассы лежать через живописные места. От Майдана Независимости сюда всего лишь 18 минут. После прогулки можно провести время в одной из многочисленных кафе, ресторанов, которые здесь расположены. Например, ресторан "VitaPark Борисфен", который предлагает посетителям европейскую кухню, средний чек 250 – 500 грн с человека.

Цена проката велосипеда: от 80 гривен / час, 350 гривен / день + залог



Парк "Муромец" / life.bodo.ua

Труханов остров

Одно из самых живописных мест Киева Труханов остров – главный остров города и прекрасная опция для активного отдыха на выходных. Дорожки здесь грунтовые, рельеф – равнинный, поэтому будет несложно и новичкам, а территория в 460 гектаров позволит накататься досыта. К слову, на самом юге острова расположен нудистский пляж, а в Матвеевском заливе – спортивные базы по академической гребле. После велопрогулки можете забежать в здешние кафе освежиться лимонадом или мороженым.

Прокат: на территории спортбазы "Зенит", 800 метров от пешеходного моста.

Цена: 120 гривен / час, 450 гривен / день + залог



Труханов остров / life.bodo.ua

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Поскольку велосипедом из центра столицы сюда ехать около часа, то лучше доехать на авто до пешеходного моста, а уже там сесть на двухколесного железного коня, ведь машиной через мост не проедешь. Замечательным вариантом будет SKODA KAROQ, которая имеет верхнее крепление для транспортировки велосипеда.



Верхнее крепление для велосипеда на SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Оболонская набережная

Набережная – идеальное место для велопрогулки. Здесь есть все для прекрасных выходных: речной воздух, прекрасные пейзажи, много зон отдыха. А после катания на велосипеде, можете полакомиться вкусным мороженым на лавочке с видом на водоем. Неподалеку расположен единственный в Киеве лабиринт из камней. Из центра столицы вы доберетесь сюда за 13 минут.

Цена проката велосипеда: от 80 гривен / час



Оболонская набережная / life.bodo.ua

Пуща-Водица

Жители ездят отдыхать сюда уже более 100 лет, с тех пор как киевская местная община поручила создать здесь дачный поселок. В Пуще очень много зелени и отдаленных троп, поэтому довольно тихо. Но будьте готовы, что на велосипеде кататься будет немного труднее, так как большая часть дороги грунтовая, поэтому маршрут с 11,7 километра может продолжаться и более часа.

Цена проката велосипеда: от 50 до 100 гривен / час, все зависит от разновидности двухколесного.



Пуща-Водица под Киевом / svitzaochi.com

Несмотря на то, что из центра столицы, велосипедом сюда ехать около 50 минут, лучше добраться поселка автомобилем, а на въезде пересесть и начать велопрогулку. SKODA KAMIQ обустроена всеми удобствами, в частности, задним креплением для транспортировки велосипеда.



Заднее крепление для велосипеда на SKODA KAMIQ / skoda-auto.ua

Удачной вам велопрогулки!