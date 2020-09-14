Волшебных романтических уголков в Украине множество. Но одним из самых популярных и удивительных мест считается Туннель любви на Ровенщине. Здесь никогда не жили короли или принцессы и не происходили драматические исторические события. Эта туристическая достопримечательность заслужила признание исключительно своей красотой. Если вы хотите найти любовь – стоит только попросить, стоя здесь.

Travel24 собрал полезную информацию об этом месте, чтобы перед путешествием вы узнали подробнее историю памятки.

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История Туннеля любви

С туннелем связанные интересные легенды. Но история его происхождения имеет 2 версии:

Романтическая: жил мальчик-поляк, католик из Оржева, и была православная девушка, которая жила в Клевани. Так как у них быии разные вероисповедания, родители девушки были против их встреч. По счастливому стечению обстоятельств парень работал инженером-проектировщиком и предложил руководству сделать короткое железнодорожное сообщение лесом, аргументировав это тем, что строительство железной дороги проторенными путями займет больше времени, придется разрушать несколько домов и длина железнодорожного полотна будет длиннее.

Руководство согласилось, а влюбленные, чтобы общаться на расстоянии, изучили азбуку Морзе и по вечерам с помощью фонарей тайно посылали друг другу сообщения, которые светились зашифрованными признаниями. С помощью биноклей в прямом лесном тоннеле было прекрасно видно световые знаки аж за три километра от парня к девушке. Так они и общались, забывая о запретах родителей и не думая о том, что скажут люди.



Туннель любви осенью / sad.ukr.bio

Прагматическая: в советское время здесь была военная база, и, чтобы сохранить путь к ней в тайне, вокруг путей посадили лес, который со временем перестали обрезать, поэтому образовалась зеленая арка. А уж когда по колее начал ежедневно проходить грузовой поезд с деревообрабатывающего комбината в Оржеве и сбивать ветви деревьев и кустов, ее форма стала совершенной. Так и образовался тоннель.



Туннель любви зимой / garmonpictures.blogspot.com

Интересные факты про Туннель любви

Туннель можно увидеть в рекламных роликах известных брендов. В 2012 году японская компания Fujifilm сняла 40-секундный ролик, герои которого внезапно попадают из сплошной зеленой стены в туннель и быстро фиксируют разные чудеса с помощью новенькой фирменной камеры.

Несколько лет назад японский режиссер Акийоши Имазаки снял в туннеле полнометражный фильм. Место для съемок было найдено случайно, по ссылке в интернете. Казалось бы – где Япония, а где Украина, но Имазаки настолько увлекся красотой туннеля, что не просто привез съемочную группу и снял замечательную лирическую драму, но и переименовал ленту на "Клевань – туннель любви". Главную роль в кино, посвященном испытанием молодой пары, сыграла любимица японской публики, 17-летняя модель и актриса Мики Хонока. Премьера фильма состоялась в ноябре 2015 года на международном кинофестивале в Ханое. Таким образом, о красоте украинской природы узнал весь мир.

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Кадр из японского фильма "Клевань – туннель любви" / volynpost.com

20 мая 2017 года в Китае, недалеко от города Хэфэй, состоялась церемония открытия романтического места под названием "Туннель любви", в котором принимали участие и представители Украины. Этот тоннель является аналогом украинского и действительно похож на него, хотя и значительно меньше по размерам.

Туннель в Клевани периодически появляется в топ-списках самых удивительных железных дорог на планете.

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Как доехать до Клеваня​?

В Туннель из Ровно можно доехать на маршрутке. Они отправляются с автостанции возле железнодорожного вокзала и с автовокзала на улице Киевской. Доезжаете до пгт. Клевань и примерно полчаса идете пешком в Туннель.

Если автомобилем, то выезжая из Ровно в направлении на Луцк примерно через 15 километров, за первым поворотом направо, будет указатель "Клевань 1 километр". После того, как съехали с главной трассы, едете по дороге, пока не упретесь в здание желтого цвета. Тогда поворачиваете направо и доезжаете до первого перекрестка, где надо повернуть налево. Далее на пути появится железнодорожный переезд, и через 30 метров будет уже и путь, над которым сплелся Туннель любви.