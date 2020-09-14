Чарівних романтичних куточків в Україні безліч, але одним з найбільш популярних і дивовижних місць вважається Тунель кохання на Рівненщині. Тут ніколи не жили королі чи принцеси й не відбувались драматичні історичні події. Ця туристична пам'ятка заслужила визнання винятково своєю красою. Якщо ви хочете знайти кохання – варто лише попросити, стоячи тут.

Travel24 зібрав корисну інформацію про Тунель кохання, щоб перед мандрівкою ви дізналися всі деталі про це місце.

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Історія Тунелю кохання

З тунелем пов'язані цікаві легенди. Але історія його походження має 2 версії:

Романтична: жив хлопець-поляк, католик, який мешкав у Оржеві, і була дівчина-православна, яка мешкала у Клевані. Через те, що в них були різні віросповідання, батьки дівчини були проти їхніх зустрічей. За щасливим збігом обставин парубок працював інженером-проектувальником і запропонував керівництву зробити коротке залізничне сполучення лісом, аргументувавши це тим, що будівництво залізниці протореними шляхами займе більше часу, доведеться руйнувати декілька будинків і довжина залізничного полотна буде довшою.

Керівництво погодилось, а закохані, щоб спілкуватись на відстані, вивчили азбуку Морзе і вечорами з допомогою ліхтарів таємно посилали одне одному повідомлення, які світились зашифрованими зізнаннями. З допомогою біноклів в прямісінькому лісовому тунелі було чудово видно світлові знаки аж за три кілометри від парубка до дівчини. Отак вони й спілкувались, забуваючи про заборони батьків і не думаючи про те, що скажуть люди.



Тунель кохання восени / sad.ukr.bio

Прагматична: за Радянських часів тут була військова база, і щоб зберегти шлях до неї у таємниці, навколо колії посадили ліс, який з часом перестали обрізати, тому утворилася зелена арка. А вже коли по колії почав щоденно проходити вантажний поїзд з деревообробного комбінату в Оржеві і збивати гілки дерев та кущів, її форма стала досконалою. Так й утворився тунель.



Тунель кохання взимку / garmonpictures.blogspot.com

Цікаві факти про Тунель кохання

Тунель можна побачити в рекламних роликах відомих брендів. У 2012 році японська компанія Fujifilm зняла 40-секундний ролик, герої якого раптово попадають з суцільної зеленої стіни в тунель і швиденько фіксують різні дива за допомогою новенької фірмової камери.

Кілька років тому японський режисер Акійоші Імазакі зняв в тунелі повнометражний фільм. Місце для зйомок було знайдене випадково, за посиланням в Інтернеті. Здавалось би – де Японія, а де Україна, але Імазакі настільки захопився красою тунелю, що не просто привіз знімальну групу і відзняв чудову ліричну драму, а й перейменував стрічку на "Клевань – тунель кохання". Головну роль в кіно, присвяченому випробуванням молодої пари, зіграла улюблениця японської публіки, 17-річна модель та актриса Мікі Хонока. Прем'єра фільму відбулася у листопаді 2015 року на міжнародному кінофестивалі в Ханої. У такий спосіб, про красу української природи дізнався весь світ.



Кадр із японського фільму "Клевань – тунель кохання" / volynpost.com

20 травня 2017 року в Китаї, неподалік міста Хефей відбулася церемонія відкриття романтичного місця під назвою "Тунель кохання", в якій брали участь і представники України. Цей тунель є аналогом українського і дійсно схожий на нього, хоча і значно менший за розмірами.

Тунель в Клевані періодично з’являється в топсписках найдивовижніших залізниць на планеті.

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Як дістатися до Клеваня?

До Тунелю з Рівного можна доїхати маршруткою. Вони відправляються з автостанції біля залізничного вокзалу і з автовокзалу на вулиці Київській. Доїжджаєте до смт. Клевань і приблизно пів години йдете пішки до Тунелю.

Якщо автомобілем, то виїжджаючи з Рівного у напрямку на Луцьк приблизно через 15 кілометрів, за першим поворотом праворуч, буде вказівник "Клевань 1 кілометр". Після того, як з'їхали з головної траси, їдете дорогою, аж доки не впретесь у будівлю жовтого кольору. Тоді звертаєте праворуч і доїжджаєте до першого перехрестя, де треба повернути ліворуч. Далі на шляху з'явиться залізничний переїзд, і через 30 метрів буде вже та колія, над якою сплівся Тунель кохання.