Из-за COVID-19 украинцы все чаще выбирают путешествия на свежем воздухе. Хотя в Украине велоинфраструктура только зачаточная – почти нет специальных дорожек, качественные прокаты есть только в крупных городах, – но вместе с тем наша страна очень интересна для путешествий именно на велосипедах.

Travel24 предлагает вашему вниманию 5 самых красивых веломаршрутов Карпатами.

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В Карпатах есть немало направлений для начинающих и катающихся на велосипеде не один сезон. Кроме того, именно здесь многие маршруты промаркированы, что значительно облегчит вашу поездку и поможет лучше сориентироваться в горах. Идеальное время, чтобы ехать сюда, – лето, поскольку с сентября здесь начинается дождливый сезон. Но в целом можно ехать с мая до конца ноября.



Украинские Карпаты летом / tamtour.com.ua

Примечание: до старта маршрутов можно добраться машиной, поездами или электричками. В поезде велосипед перевозится бесплатно, он должен быть спрятан в чехол и размещен на третьих полках в плацкарте или в багажном отсеке в купе. В поездах пригородного сообщения его можно перевозить без чехла, но надо купить дополнительно билет на груз.

"Закарпатское адажио"

Длина: 150 километров (2 дня)

Маршрут: Свалява – Долгое – Иза – Мукачево – Хуст

Это один из самых замечательных карпатских маршрутов для людей, любящих спокойный отдых, неторопливую езду или тех, кто первый раз едет в Карпаты с велосипедами. На этом направлении нет длинных подъемов, зато он проходит по долинам. Таким образом, вы избежите сильной физической нагрузки и насладитесь сполна горными пейзажами. В маршрут входит посещение Долины нарциссов площадью 257 гектаров, ознакомление со знаменитым городом минеральных источников – Свалява, далее проезд через село Долгое, где расположена интересная церковь в стиле модерн и село Иза, известен как центр украинского лозоплетения. На следующий день переезд в Мукачево. Древний город известен своей красивой архитектурой, городской ратушей, соборами и замком "Паланок". Если хотите – загляните в Хуст и исследуйте деревянную архитектуру этого региона, а также полюбуйтесь горами.



Долина нарциссов в Хусте / ukrinform.ua



Замок "Паланок" в Мукачево / tsikavyi-svit.com

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"Морское око Карпат"

Длина: 85 километров (1 день)

Маршрут: Воловец – Межгорье – Синевирская Поляна – озеро Синевир – водопад Шипот

Этот маршрут ведет к самому большому горному озеру Украины – Синевир, которое еще называют морским глазом Карпат. У вас есть возможность увидеть хороший "кусок" карпатского колорита – преодолеть два перевала, искупаться в водопаде Шипот, заехать на пастбище Боржаву, а также увидеть дуб возрастом 500 лет, когда будете проезжать поселок Межгорье. Дорога к Синевиру дарит радость пребывания в горах. Прогуливаясь у озера, обязательно поднимитесь на гору Озерная, откуда открывается вид на "Морское око". На обратном пути загляните на живописный водопад Шипот. А если у вас есть время, можете выделить еще один день на катание в Колочаву – деревня красивых пейзажей и интересных музеев.



Озеро Синевир / kolomiya.today



Водопад Шипот / zaxid.net

"Полонина Руна"

Длина: 150 километров (2 дня)

Маршрут: Ужгород – Невицкий замок – горная долина Руна – водопад Воеводин

Полонина Руна – высокогорное карпатское плато, которое с обеих сторон окружено реками Латорица и Уж. Ландшафты этих мест – типичные образцы альпийских луков. Тут есть заказник "Соколиные скалы", заповедник "Шипот" и Турье-Полянский заказник. Главной приманкой долины Руна является водопад Воеводин высотой четырехэтажного дома, который расположен в красиво ущелье одноименной реки. На следующий день посетите Ужгород с его синагогами и соборами. Интересным объектом также является музей деревянной архитектуры. Именно здесь можно воочию увидеть церковь, собранную без единого гвоздя, и жилые дома лемков, бойков и гуцулов. Интересно также узнать руины Невицкого замка. Это направление для более опытных велосипедистов.



Водопад Воеводин / ua.igotoworld.com



Невицкий замок / zaxid.net

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"Президентский" Татаров

Длина: 17 километров (1 день)

Маршрут: поселок Татаров – водопад Гук (Женецкий)

Спокойное, несложное направление, подойдет для новичков и тех, кто хочет хорошо и полезно провести время. Хотя немного вверх ехать придется. Маршрут берет свое начало от ж/д станции в Татарове. Далее двигаемся по автотрассе в сторону Яремче. Примерно через 3 километра перед мостом через реку Прут будет указатель на водопад Гук c высотой перепада воды 11 метров. Здесь начинается плавный подъем до самого водопада. Дорога сначала будет с хорошим асфальтированным покрытием, а со временем перейдет в почвенно-каменную. На пути встретятся имения украинских чиновников, в том числе и дача Ющенко. Видимо поэтому, данный маршрут и носит такое название.



Водопад Гук (Женецкий) / world-for-travel.com

"Пещерные города"

Длина: 120 километров (2 дня)

Маршрут: Сколе – скалы Довбуша – Тустань

Это направление для новичков, однако и те, кто уже объездили Карпаты на двух колесах вдоль и поперек, узнают много нового. Сначала вы прибываете в город Сколе, осуществляете велоэкскурсию в пещерный храм XIII-XVI века. Это своеобразный Крым, только в миниатюре, скрытый от людских глаз, где можно остаться наедине с самим собой и тишиной. Далее – скалы Довбуша, невероятно красивая памятник природы, место, уже давно облюбованное ярыми скалолазами. Затем знакомство с древнерусским оборонным комплексом – городом-крепостью Тустань.



Скалы Довбуша / @veselui_aero



Тустань – крепость на скалах / karpaty.infо

А также вы можете путешествовать по этим маршрутам на машине, которая сможет транспортировать ваш велосипед. Но перед поездкой обратите внимание на выбор модели, что подойдет для путешествия в горы.

Прежде всего она должна быть:

Вместительной и экономной

Для большой семьи, которая берет с собой в путешествие необходимые вещи, – идеальным вариантом будет SKODA KODIAQ, куда с легкостью может поместиться 4-6 человек. Преимуществами этой модели является низкая масса, большое пространство и высокая эффективность вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). А полный привод авто – обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье. Объем багажного отделения достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях), поэтому вы и ваши дети могут принимать все что угодно. SKODA KODIAQ удобно передвигаться не только по городу, но и грунтовых дорогах и гравийному покрытию.

Заднее крепление для велосипеда на SKODA KODIAQ /skoda-auto.ua

Компактной и удобной

Если вы путешествуете небольшой компанией и отправляетесь в места, где трудно проехать, тогда ваш выбор SKODA KAROQ. А еще эта модель не "ударит" по вашему бюджету: средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. Особенностью является OFF ROAD – это режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. В багажник вы сможете компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями).

Верхнее крепление для велосипеда на SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Инновационной и безопасной

Если вы сторонник города и выбираете авто на разные случаи жизни, то сосредоточьтесь на SKODA KAMIQ, который сочетает в себе преимущества практического кроссовера и внедорожника, он выдержит дороги в горах. Расходы топлива этого кроссовера от 4 литров на 100 километров. Как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection). Также эта модель может быть оснащена передовыми технологиями, например Sport Chassis Control – режим спортивного вождения.



Заднее крепление для велосипеда на SKODA KAMIQ / skoda-auto.ua

Путешествуйте с комфортом!