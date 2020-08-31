Лето этого года особенное – карантинное. Из-за коронавируса украинцы отдыхают на родных землях, а не в дальних краях. Поскольку следует избегать закрытого пространства, в частности, поездов и автобусов, многие обратили внимание на недорогую, а главное, здоровую альтернативу – велотуризм, который в 2020 стал настоящим мейнстримом.

Travel24 подобрал для Вас новые интересные маршруты для двухколесных железных коней. Если у Вас есть хотя бы минимальный уровень физической подготовки, то выбирайте направление и отправляйтесь!

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Карпаты

Лучшие места для катания в Украине – Карпаты. Там можно кататься где угодно, как по горам, так и по асфальту. Лучшее время поездки в Карпаты – период с мая по сентябрь. С сентября начинается дождливый сезон, то есть ехать сложнее, но завершают сезон в ноябре. В это время в Карпатах очень красиво, при этом еще не так холодно, как зимой.



Украинские Карпаты осенью / Haidamac.com

Варианты маршрута Карпатами:

1. Ивано-Франковск – Ворохта – Заросляк (подъем на Говерлу) – с. Говерла – Синевирская поляна – Воловец

Длина: 250 километров

Продолжительность: 6-7 дней

Ваше путешествие начинается из Ивано-Франковска, туда надо доехать поездом. Большой набор высоты – вот особенность маршрута, поэтому такую ​​дистанцию ​​можно преодолевать и неделю. Внутри маршрута можно по желанию сделать подъем на самую высокую гору Украини – Говерлу.

Гора Говерла / Verkhovyna.life Также Вам стоит дойти к озеру Неистовому. Конечной точкой будет Воловец, оттуда снова на поезд. Для этого маршрута стоит брать MTB. МТВ – горный велосипед, который предназначен для внедорожной езды. Главным признаком – является прочность. Панорама озера Неистовое / Wikipedia

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2. Воловец – Синевирская поляна (о.Синевир) – водопад Шипот – Воловец

Длина: 130 километров

Продолжительность: два дня

Этот маршрут рассчитан туда-обратно. Поездом приезжаете в Воловец, оттуда отправляетесь на Синевирскую полянку, где находится само озеро.



Озеро Синевир / Kiszo.net

Там ночуете, а на обратном пути заезжаете на водопад Шипот. В один конец этот маршрут составляет около 60 километров, его можно преодолеть и за один день, но оптимальный вариант – с ночевкой и возвращением до отправления поезда.



Водопад Шипот / Zaxid.net

Шацкие озера

Это равнинная территория, которая не предусматривает большого количества бездорожья, поэтому вполне хватит турингового велосипеда. Шацкие озера состоят из 30 озер, между которыми и проходит главный маршрут. Не везде хорошее асфальтированное покрытие. Поэтому местами будет не легко.

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с. Мельники – о. Песочное – с. Шацк – с. Свитязь – Татарские горы (гора Татар-Хабурга) – с. Мельники

Длина: до 200 километров

Продолжительность: 2-3 дня

Доберитесь поездом №97 в Ковель, и уже тогда из с. Мельники на легких велосипедах отправляйтесь смотреть красоту крупнейших озер парка: Люцимер, Свитязь, Перемут и на десерт самое красивое – Песочное озеро с широким песчаным берегом с огромными соснами.



Озеро Песочное / Kordon.in.ua

По дороге проезжайте поселок Шацк, село Свитязь, которое стремительно развивается, а также загляните на Татарские горы. Конечная точка маршрута с. Мельники.



Гора Татар-Хабурга / Wikimapia

Волынское Полесье

Длина: до 300 километров

Продолжительность: 2-3 дня

Ровно – г. Клевань (Туннель любви) – с. Олыка – с. Базальтовое (Базальтовые столбы) – Ровно

Вам необходимо добраться Ровно поездом или машиной, а уже оттуда начинать маршрут. Первым пунктом назначения является городок Клевань, где расположен знаменитый "туннель любви", замок и костел.



Тунель любви / igotoworld.com

Далее загляните в соседнюю деревню Олыка, которая долгое время была резиденцией магнатов Радзивиллов. Здесь хорошо сохранился замок, а также прекрасный барочный костел начала XVII века.



Костел начало XVII века в Олыке / zik.ua

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И последная точка маршрута – село Базальтовое к северу от Ровно, где расположен карьер с великолепной водой, а также геологический заказник "Базальтовые столбы". После ночевки в этих местах возвращайтесь в Ровно.



Геологический заказник "Базальтовые столбы" / TSN.ua

Буцкий каньон

Длина: 65 километров

Продолжительность: два дня

Жашков – Буцкий каньон – Жашков

Вам нужно добраться поездом или машиной до Жашкова, а оттуда отправляться на велосипеде. Начало путешествия – в Жашкове, оттуда – в Буцкий каньон и обратно. Дистанция – около 30 километров в один конец, чтобы поехать туда и переночевать на каньоне, а потом вернуться обратно.



Буцкий каньон / tamtour.com

Все эти маршруты довольно условные, ведь на велосипеде Вы можете просто запланировать любое направление или подправить уже готовое, которое легко найти на специализированных сайтах. Однако, если выбрать одно из этих, то не разочаруетесь. Это лишь небольшая часть интересных мест, которые можно посетить во время велопутешествия. А сколько еще таких по всей Украине?