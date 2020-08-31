Веломаршрути України: куди і як поїхати?
Через коронавірус українці відпочивають на рідних землях, а не в далеких краях. Оскільки варто уникати закритого простору, зокрема, поїздів і автобусів, багато хто звернув увагу на недорогу, а головне, здорову альтернативу – велотуризм, який у 2020 став справжнім мейнстримом.
Travel24 підібрав для Вас нові найцікавіші маршрути для двоколісних залізних коней. Якщо Ви маєте хоча би мінімальний рівень фізичної підготовки, то обирайте напрямок та вирушайте!
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Карпати
Найкращі місця для катання в Україні – Карпати. Там можна кататися де завгодно, як по горах, так і по асфальту. Найкращий час поїздки в Карпати – період з травня до вересня. З вересня починається дощовий сезон, тобто їхати складніше, але завершують сезон у листопаді. У цю пору в Карпатах дуже красиво, при цьому ще не так холодно, як взимку.
Українські Карпати восени / Haidamac.com
Варіанти маршруту Карпатами:
1. Івано-Франківськ – Ворохта – Заросляк (підйом на Говерлу) – село Говерла – Синевирська полянка – Воловець
Ваша подорож розпочинається з Івано-Франківська, туди треба доїхати потягом. Великий набір висоти – ось особливість маршруту, тому таку дистанцію можна долати і тиждень. Усередині маршруту можна за бажанням зробити підйом на найвищу гору України – Говерлу.
Гора Говерла / Verkhovyna.life
Панорама озера Несамовите / Wikipedia
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2. Воловець – Синевирська поляна (о.Синевир) – водоспад Шипіт – Воловець
Цей маршрут розрахований туди-назад. Потягом приїжджаєте до Воловця, звідти вирушаєте на Синевирську полянку, де розташоване саме озеро.
Озеро Синевир / Kiszo.net
Там ночуєте, а дорогою назад заїжджаєте на водоспад Шипіт. В один кінець цей маршрут складає близько 60 кілометрів, його можна подолати і за один день, але оптимальний варіант – з ночівлею і поверненням до відправлення потяга.
Водоспад Шипіт / Zaxid.net
Шацькі озера
Це рівнинна територія, яка не передбачає великої кількості бездоріжжя, тому цілком вистачить турингового велосипеда. Шацькі озера складаються з 30 озер, між якими і пролягає головний маршрут. Не всюди є хороше асфальтоване покриття. Тому місцями буде не легко.
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с. Мельники – о. Пісочне – с. Шацьк – с. Світязь – Татарські гори (гора Татар-Хабурга) – с. Мельники
Доберіться потягом №97 у Ковель, і вже тоді з с. Мельники на легких велосипедах вирушайте дивитися красу найбільших озер парку: Люцимер, Світязь, Перемут і на десерт найкрасивіше – Пісочне озеро із широким піщаним берегом з величезними соснами.
Озеро Пісочне / Kordon.in.ua
По дорозі проїдьте селище Шацьк, село Світязь, яке стрімко розвивається, а також заїдьте на Татарські гори. Кінцева точка вашого маршруту с. Мельники.
Гора Татар-Хабурга / Wikimapia
Волинське Полісся
Рівне – м. Клевань (Тунель кохання) – с. Олика – с. Базальтове (Базальтові стовпи) – Рівне
Тунель кохання / igotoworld.com
Костел початку XVII століття в Олиці / zik.ua
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Геологічний заказник "Базальтові стовпи" / TSN.ua
Буцький каньйон
Жашків – Буцький каньйон – Жашків
Вам потрібно добратися потягом чи машиною до Жашкова, а звідти рушати велосипедом. Початок подорожі – у Жашкові, звідти – до Буцького каньйону і назад. Дистанція – близько 30 кілометрів в один кінець, аби поїхати туди і переночувати на каньйоні, а потім повернутися назад.
Буцький каньйон / tamtour.com
Всі ці маршрути доволі умовні, адже на велосипеді Ви можете просто спланувати власний напрямок або підправити вже готовий, які легко знайти на спеціалізованих сайтах. Проте, якщо обрати один з цих, не розчаруєтеся. Це лише невелика частина цікавих місць, які можна відвідати під час велоподорожі. А скільки ще таких по всій Україні?