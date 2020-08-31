Через коронавірус українці відпочивають на рідних землях, а не в далеких краях. Оскільки варто уникати закритого простору, зокрема, поїздів і автобусів, багато хто звернув увагу на недорогу, а головне, здорову альтернативу – велотуризм, який у 2020 став справжнім мейнстримом.

Travel24 підібрав для Вас нові найцікавіші маршрути для двоколісних залізних коней. Якщо Ви маєте хоча би мінімальний рівень фізичної підготовки, то обирайте напрямок та вирушайте!

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Карпати

​Найкращі місця для катання в Україні – Карпати. Там можна кататися де завгодно, як по горах, так і по асфальту. Найкращий час поїздки в Карпати – період з травня до вересня. З вересня починається дощовий сезон, тобто їхати складніше, але завершують сезон у листопаді. У цю пору в Карпатах дуже красиво, при цьому ще не так холодно, як взимку.



Українські Карпати восени / Haidamac.com

Варіанти маршруту Карпатами:

1. Івано-Франківськ – Ворохта – Заросляк (підйом на Говерлу) – село Говерла – Синевирська полянка – Воловець

Довжина: 250 кілометрів

Тривалість: 6-7 днів

Ваша подорож розпочинається з Івано-Франківська, туди треба доїхати потягом. Великий набір висоти – ось особливість маршруту, тому таку дистанцію можна долати і тиждень. Усередині маршруту можна за бажанням зробити підйом на найвищу гору України – Говерлу.



Гора Говерла / Verkhovyna.life Гора Говерла / Verkhovyna.life

Також Вам варто дійти до озера Несамовитого. Кінцева точка – Воловець, звідти знову на потяг. Для цього маршруту варто брати MTB.

МТВ – гірський велосипед, який призначений для позашляхової їзди. Головною ознако ю – є міцність і приземкуватість.



Панорама озера Несамовите / Wikipedia

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2. Воловець – Синевирська поляна (о.Синевир) – водоспад Шипіт – Воловець

Довжина: 130 кілометрів

Тривалість: два дні

Цей маршрут розрахований туди-назад. Потягом приїжджаєте до Воловця, звідти вирушаєте на Синевирську полянку, де розташоване саме озеро.



Озеро Синевир / Kiszo.net

Там ночуєте, а дорогою назад заїжджаєте на водоспад Шипіт. В один кінець цей маршрут складає близько 60 кілометрів, його можна подолати і за один день, але оптимальний варіант – з ночівлею і поверненням до відправлення потяга.



Водоспад Шипіт / Zaxid.net

Шацькі озера

Це рівнинна територія, яка не передбачає великої кількості бездоріжжя, тому цілком вистачить турингового велосипеда. Шацькі озера складаються з 30 озер, між якими і пролягає головний маршрут. Не всюди є хороше асфальтоване покриття. Тому місцями буде не легко.

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с. Мельники – о. Пісочне – с. Шацьк – с. Світязь – Татарські гори (гора Татар-Хабурга) – с. Мельники

Довжина: до 200 кілометрів

Тривалість: 2-3 дні

Доберіться потягом №97 у Ковель, і вже тоді з с. Мельники на легких велосипедах вирушайте дивитися красу найбільших озер парку: Люцимер, Світязь, Перемут і на десерт найкрасивіше – Пісочне озеро із широким піщаним берегом з величезними соснами.



Озеро Пісочне / Kordon.in.ua

По дорозі проїдьте селище Шацьк, село Світязь, яке стрімко розвивається, а також заїдьте на Татарські гори. Кінцева точка вашого маршруту с. Мельники.



Гора Татар-Хабурга / Wikimapia

Волинське Полісся

Довжина: до 300 кілометрів

Тривалість: 2-3 дні

Рівне – м. Клевань (Тунель кохання) – с. Олика – с. Базальтове (Базальтові стовпи) – Рівне

Вам необхідно дістатися Рівного потягом чи машиною, а вже звідти розпочинати маршрут. Першим пунктом призначення є містечко Клевань, де розташований знаменитий "тунель кохання", замок та костьол.



Тунель кохання / igotoworld.com Тунель кохання / igotoworld.com

Далі заїдьте до сусіднього села Олика, яке тривалий час було резиденцією магнатів Радзивіллів. Тут добре зберігся замок, а також прекрасний бароковий костел початку XVII століття.



Костел початку XVII століття в Олиці / zik.ua Костел початку XVII століття в Олиці / zik.ua

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І кінцевою точкою маршруту – є село Базальтове на північ від Рівного, де розташований кар’єр з чудовою водою, а також геологічний заказник "Базальтові стовпи". Після ночівлі в цих місцях повертайтесь до Рівного.



Геологічний заказник "Базальтові стовпи" / TSN.ua Геологічний заказник "Базальтові стовпи" / TSN.ua

Буцький каньйон

Довжина: 65 кілометрів

Тривалість: два дні

Жашків – Буцький каньйон – Жашків

Вам потрібно добратися потягом чи машиною до Жашкова, а звідти рушати велосипедом. Початок подорожі – у Жашкові, звідти – до Буцького каньйону і назад. Дистанція – близько 30 кілометрів в один кінець, аби поїхати туди і переночувати на каньйоні, а потім повернутися назад.



Буцький каньйон / tamtour.com

Всі ці маршрути доволі умовні, адже на велосипеді Ви можете просто спланувати власний напрямок або підправити вже готовий, які легко знайти на спеціалізованих сайтах. Проте, якщо обрати один з цих, не розчаруєтеся. Це лише невелика частина цікавих місць, які можна відвідати під час велоподорожі. А скільки ще таких по всій Україні?