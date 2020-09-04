Автопутешествие останется в Вашей памяти на всю жизнь, потому что именно такой тип поездки позволяет посетить как крупные туристические города, так и малоизвестные, абсолютно "не хайповые". Чтобы по дороге не возникало неожиданностей – подготовтесь к путешествию заранее, а не перед выездом.

Travel24 расскажет Вам, на что стоит обратить внимание при планировании дальнего путешествия на машине.

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Куда поехать, какой выбрать маршрут, какие захватить вещи и бюджет заложить – все зависит только от Вас. В идеале необходимо иметь примерный план путешествия, запастись картой, вещами первой необходимости и веселой компанией – вот рецепт незабываемой поездки.

Техническая сторона

Состояние машины – если до очередного ТО остались одна-две тысячи километров, лучше пройти его раньше перед дальней поездкой. Обязательно поднимите машину на подъемнике, покажите мастеру. Он должен оценить состояние ходовой, тормозной и рулевой систем. Если эти системы изношены, лучше не отправляться в дальний путь без их ремонта, ведь дороги везде разные.



Диагностика машины перед дальней дорогой /auto-media.net

Проверку документов – будет очень неприятно, если по дороге Вас остановит патруль и обнаружит недействительные документы. Поэтому проверьте наличие и срок действия водительского удостоверения, страховок, паспортов пассажиров, ветеринарных документов для домашних любимцев. Если едете в Европу, проверьте, соответствует ли Ваш автомобиль европейским нормам – например, с чрезмерной тонировкой передних окон, без желтого жилета или с фаркопом, из-за торчащего в ЕС могут не пустить.

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Технические устройства – сегодня у каждого есть смартфон, который служит не только для связи, но и для навигации, развлечений и музыки и тому подобное. Поэтому нужно позаботиться, чтобы в машине были переходники для зарядки телефонов различных типов. Кроме того, захватите "бумажную" карту или атлас дорог – смартфоны не всегда работают и указывают правильный маршрут в зоне слабого сигнала.

Планирование

Точки на карте – на маршруте непременно должны быть уверены, заранее известны полезные для Вас точки. Отметьте АЗС, кафе, гостиницы, СТО. Пусть даже Вы ими не воспользуетесь, они должны быть "наготове".



Google карты / UnSplash

Время поездки – перед стартом Вашей поездки проверьте в картах пробки, ремонтные работы, чтобы заложить в расписание движения время на непредвиденные происшествия, короткий отдых, посещение исторических памятников и тому подобное.

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Остановки для перекуса – планируя перерыви для обеда, обратите внимание на меню тех заведений питания, лежащих на вашем пути. Некоторые АЗС интересные не только как место заправки автомобиля, но и с гастрономической точки зрения. Таких остановок должно быть несколько, прежде всего для отдыха, а потом уже для перекуса.

Погодные условия – обязательно изучите прогноз погоды по маршруту и ​​подготовьте к возможным перепадам и себя, и авто: дворники, стеклоомыватель, шины. Потому что иногда на другом краю направления Вас может ожидать погода не такая как дома.

Примерный бюджет – подсчитайте все возможные расходы АЗС, СТО, еда и развлечения по дороге. Так Вы положите в карман или сумку только определенную сумму денег, а это поможет избежать кражи на месте остановок.



Определите бюджет / Pexels

Необходимые вещи – обязательно возьмите с собой лекарства и средства личной гигиены. В современной автомобильной аптечке лекарств нету. А во время поездки может произойти что угодно. Поэтому кроме лекарств, которые каждый из пассажиров использует постоянно, нужно взять "универсальные": дополнительные бинт, пластырь, шприц, йод, перекись водорода, влажные и сухие салфетки, бутылку воды, средства от укачивания и обезболивающие. Также положите в машину плед, подушку, посуду, тряпки, плащ и зонтики – все эти вещи могут и не понадобиться, но бросьте их в машину – "не в руках же нести".

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Попутные локации – найдите на карте интересные места, которые Вы сможете посетить по дороге, чтобы разнообразить путешествие: видовые площадки для селфи, музеи, храмы и монастыри, памятники архитектуры, харизматичные города и тому подобное. Так длинная поездка будет проходить быстрее.

И помните главное преимущество путешествия на авто – свобода передвижения и никаких ограничений и зависимости!