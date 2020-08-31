Советы по планированию самостоятельного путешествия
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Планирование - это то, без чего не обходится ни одна поездка. Только благодаря тщательной подготовке к поездке, вы избежите возможных трудностей и проблем. После первого cамостоятельно спланированого отпуска, вы больше не захотите обращаться в туристическое агентство, где вас ждут скучные экскурсии и банальные маршруты.
24 канал расскажет вам об основных моментах процесса планирования самостоятельного путешествия, которые стоит рассмотреть заранее, и даст полезные советы, которые пригодятся при организации вашего отдыха.
Соберите как можно больше информации о стране, в которую отправляетесь, ознакомьтесь с местными правилами и традициями. Полезным будет все – от официальных сайтов транспортных компаний и культурных мест в личных блогов тех людей, кто уже путешествовал в эту страну или живет там некоторое время. Так вы сможете тщательно продумать, как будете добираться от аэропорта до отеля и передвигаться по городу с помощью общественного транспорта, где будете питаться, какие достопримечательности стоит посетить, а на какие не стоит тратить время.