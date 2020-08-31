Планирование - это то, без чего не обходится ни одна поездка. Только благодаря тщательной подготовке к поездке, вы избежите возможных трудностей и проблем. После первого cамостоятельно спланированого отпуска, вы больше не захотите обращаться в туристическое агентство, где вас ждут скучные экскурсии и банальные маршруты.

24 канал расскажет вам об основных моментах процесса планирования самостоятельного путешествия, которые стоит рассмотреть заранее, и даст полезные советы, которые пригодятся при организации вашего отдыха.

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На что стоит обратить внимание, чтобы ваша поездка была удачной.

Выберите даты Дата будущей поездки – это первый пункт в вашем планере. Потому что только позаботившись об этом заранее, ваши шансы приобрести билеты на поезд или самолет по выгодной цене, будут максимально высокие. Еще один способ сэкономить – выбрать дати не в пик сезона, и отправиться в путешествие в будни, а не выходные дни.

Просмотрите отзывы Выбор города, курорта и страны – одно из самого сложного в путешествии. Турагентства консультируют клиентов куда поехать, что выбрать и другое, но вы никогда не будете уверены на 100% в правдивости информации. Поэтому на сайтах бронирования жилья, на форумах городов, форумах о путешествиях – есть отзывы, которые ответят на все ваши вопросы.



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Оформите страхование Далеко не все туристы считают нужным страховать свою жизнь перед поездкой. Но страховка – это ли не самый важный аспект вашего путешествия, она является гарантией получения медицинской помощи и оплаты всех расходов на лечение. Да, с вами может и ничего не случиться, но кто знает, что вас ждет ?!



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Определите бюджет Подумайте, какую сумму готовы выложить за билеты, жилье, во сколько обойдется день путешествия. Не забывайте – чтобы увидеть достопримечательности, надо приобрести входной билет. Также вам захочется купить что-то на память о путешествии для себя и своих родных или друзей. Поэтому при формировании бюджета нужно учитывать даже малейшие расходы и иметь определенную сумму на всякий случай. Учтите при этом, что от величины бюджета зависит уровень вашего комфорта.



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Используйте удобные и надежные сервисы ​Не всегда на месте вы сможете найти хорошее жилье, еще и по приятной цене. Сегодня существуют современные интернет-сервисы, которые в разы упростят поиски жилья и покупку билетов, поиск попутчика или хорошего ресторана. Загрузите приложения, которые облегчат вам путешествие. ​Интересно: Рейтинг самых популярных приложений в мире

​Составьте примерный маршрут

Соберите как можно больше информации о стране, в которую отправляетесь, ознакомьтесь с местными правилами и традициями. Полезным будет все – от официальных сайтов транспортных компаний и культурных мест в личных блогов тех людей, кто уже путешествовал в эту страну или живет там некоторое время. Так вы сможете тщательно продумать, как будете добираться от аэропорта до отеля и передвигаться по городу с помощью общественного транспорта, где будете питаться, какие достопримечательности стоит посетить, а на какие не стоит тратить время.



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