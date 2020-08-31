Планування – це те, без чого не обходиться жодна подорож. Тільки завдяки ретельній підготовці до поїздки, ви уникнете можливих труднощів і проблем. Після першої самостійно спланованої відпустки, ви більше не схочете звертатися у туристичне агентство, де на вас чекають нудні екскурсії та банальні маршрути.

24 канал розповість вам про основні моменти процесу планування самостійної подорожі, які варто розглянути заздалегідь, і дасть корисні поради, які стануть в нагоді під час організації вашого відпочинку.

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На що варто звернути увагу, щоб ваша мандрівка була вдалою.

Оберіть дати Дата майбутньої поїздки – це перший у пункт у вашому планері. Бо тільки подбавши про це заздалегідь, ваші шанси придбати квитки на поїзд або літак за вигідною ціною, будуть максимально високі. Ще один спосіб заощадити – вибрати дати не в пік сезону, і вирушити у подорож в будні, а не вихідні дні.

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Перегляньте відгуки Вибір міста, курорту і країни – одне з найскладнішого у подорожі. Турагенції консультують клієнтів куди поїхати, що обрати та інше, але ви ніколи не будете впевнені на 100% у правдивості інформації. Тому на сайтах бронювання житла, на форумах міст, форумах про подорожі – є відгуки, які дадуть відповіді на всі ваші запитання.



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Оформте страхування Далеко не всі туристи вважають за потрібне страхувати своє життя перед поїздкою. Але страховка – це чи не найважливіший аспект вашої подорожі, вона є гарантією отримання медичної допомоги та оплати всіх витрат на лікування. Так, з вами може й нічого не трапитися, та хто знає, що на вас чекає?!



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Визначте бюджет Подумайте, яку суму готові викласти за квитки, житло, у скільки обійдеться день мандрівки. Не забувайте – щоб побачити визначні місця, треба придбати вхідний квиток. Також вам захочеться купити щось на згадку про подорож для себе і своїх рідних чи друзів. Тому при формуванні бюджету потрібно враховувати навіть найменші витрати і мати певну суму про всяк випадок. Врахуйте при цьому, що від величини бюджету залежить рівень вашого комфорту.



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Використовуйте зручні та надійні сервіси ​Не завжди на місці ви зможете знайти хороше житло, ще й за приємною ціною. Сьогодні існують сучасні інтернет-сервіси, які в рази спростять пошуки житла і покупку квитків, пошук попутника або гарного ресторану. Завантажте додатки, які полегшать вам подорож. ​Читайте також: Рейтинг найпопулярніших додатків у світі

​Складіть приблизний маршрут

Зберіть якомога більше інформації про країну, в яку вирушаєте, ознайомтеся з місцевими правилами та традиціями. Корисним буде все – від офіційних сайтів транспортних компаній і культурних місць до особистих блогів тих людей, хто вже подорожував в цю країну або живе там якийсь час. Так ви зможете детально продумати, як будете добиратись від аеропорту до готелю і пересуватись містом за допомогою громадського транспорту, де будете харчуватись, які визначні місця варто відвідати, а на які не варто витрачати час.



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