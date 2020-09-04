Автоподорож закарбується у Вашій пам’яті на все життя, бо саме такий тип поїздки дозволяє відвідати як великі туристичні міста, так і маловідомі, абсолютно "не хайпові" місцинки й природні пам’ятки. Щоб по дорозі не виникало несподіванок – підготуйтеся до мандрівки заздалегідь, а не перед виїздом.

Travel24 розповість Вам, на що варто звернути увагу під час планування далекої подорожі на авто.

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Куди поїхати, який обрати маршрут, які захопити речі й який бюджет закласти — все залежить лише від Вас. В ідеалі необхідно мати приблизний план подорожі, запастися картою, речима першої необхідності та веселою компанією – ось рецепт незабутньої мандрівки.

Технічні поради

Стан авто – якщо до чергового ТО залишилися одна-дві тисячі кілометрів, краще пройти його завчасно перед далекою поїздкою. Обов'язково підніміть машину на підйомнику, покажіть майстру. Він має оцінити стан ходової, гальмівної та рульової систем. Якщо ці системи зношені, краще не вирушати в далеку дорогу без їх ремонту, адже дороги всюди різні.



Діагностика автомобіля перед далекою дорогою /auto-media.net

Перевірку документів – буде дуже неприємно, якщо по дорозі вас зупинить патруль і виявить недійсні документи. Тому перевірте наявність та строк дії водійського посвідчення, страховок, паспортів пасажирів, ветеринарних документів для домашніх улюбленців (якщо вони з вами). Якщо їдете в Європу, перевірте, чи відповідає Ваше авто європейським нормам – наприклад, з надмірним тонуванням передніх вікон, без жовтого жилета чи з фаркопом, що стирчить, в ЄС можуть не пустити.

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Технічні пристрої – сьогодні у кожного є смартфон, який служить не лише для зв'язку, але й для навігацією, розваг та музики тощо. Тому потрібно подбати, щоб в машині були перехідники для зарядки телефонів різних типів. Окрім того, захопіть "паперову" карту чи атлас доріг – смартфони не завжди працюють та вказують правильний маршрут в зоні слабкого сигналу.

Планування

Точки на карті – на маршруті неодмінно мають бути певні, заздалегідь відомі корисні для Вас точки. Позначте АЗС, кафе, готелі, СТО тощо. Нехай навіть Ви ними не скористуєтеся, вони мають бути "напоготові".



Google карти / UnSplash

Час поїздки – перед стартом вашої поїздки перевірте у картах затори, ремонтні роботи, щоб закласти у розклад руху час на непередбачувані пригоди, короткий перепочинок, відвідування історичних пам’яток тощо.

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Зупинки для перекусу – плануючи перерви для обіду, зверніть увагу на меню тих закладів харчування, що лежать на вашому шляху. Деякі АЗС гідні уваги не тільки як місце заправки автомобіля, але і з гастрономічної точки зору. Таких зупинок має бути декілька, насамперед для відпочинку, а тоді вже для перекусу.

Погодні умови – неодмінно вивчіть прогноз погоди за маршрутом і підготуйте до можливих перепадів і себе, і авто: двірники, склоомивач, шини. Бо інколи на іншому краю напрямку Вас може чекати погода не така як вдома.

Приблизний бюджет – підрахуйте всі можливі витрати : АЗС, СТО, їжа та розваги по дорозі. Так Ви покладете у кишеню чи сумку тільки певну суму грошей, а це допоможе уникнути крадіжки на місці зупинок.



Визначіть бюджет / Pexels

Необхідні речі – обов’язково візьміть з собою ліки та засоби особистої гігієни. В сучасній автомобільній аптечці ліків нема. А під час поїздки може статися будь-що. Тому окрім тих ліків, які кожен з пасажирів використовує постійно, потрібно взяти "універсальні": додаткові бинт, пластир, шприц, йод, перекис водню, вологі та сухі серветки, пляшку води, засоби від закачування та знеболювальні. Також покладіть в авто плед, подушку, посуд, ганчірки, плащ та парасольки – всі ці речі можуть і не знадобитись, але киньте їх в машину – "не в руках ж нести".

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Попутні локації – знайдіть на карті цікаві місця, які Ви зможете відвідати по дорозі, щоб урізноманітнити мандрівку: видові майданчики для селфі, музеї, храми та монастирі, пам’ятки архітектури, харизматичні містечка тощо. Так довга поїздка минатиме швидше.

І пам’ятайте головну перевагу подорожі на авто – свобода пересування і ніяких обмежень та залежності!