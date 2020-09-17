Велотріпи – сучасний тренд в Україні. Подорожувати на двоколісному залізному коні не тільки круто, але й корисно для здоров'я. Найкращим способом розслабитися та відірватися від рутини – сісти на велосипед і підкорити найвідоміші місця столиці, а також зазирнути в затишні куточки парків Києва.

Travel24 розкаже де покататися на велосипеді в Києві. Навіть якщо у вас немає власного, то у столиці є чимало точок, де його можна взяти напрокат.

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Голосіївський парк

Ця зелена локація о'єднує міський парк із затишними доріжками та озерами й територію національного парку, яка, зрештою, є справжнісіньким лісом і перебуває під охороною держави. Деякі ділянки парку підійдуть любителям екстриму через нерівність ландшафту, трампліни та ярки. В середньому темпі, одне коло цієї території, ви подолаєте за 30 хвилин. З центру столиці сюди їхати 20 хвилин.

Ціна прокату велосипеда: 80 гривень / годину, 230 гривень / день + застава



Голосіївський парк / mesta.kiev.ua

Парк "Межигір'я"

Територія колишньої резиденції Януковича величезна, тому велопрогулянка стане не просто катанням в одному з найкрасивіших парків поблизу Києва, а й можливістю побачити увесь парк "Межигір'я" всього за кілька годин. До того ж на набережній є чудові велодоріжки. Але спершу доведеться заплатити за вхід всередину.

Ціна прокату велосипеда: 125–150 гривень / годину, 500 гривень / день + застава



Парк "Межигір'я" / pravda.com.ua

З центру столиці велосипедом сюди їхати близько 50 хвилин, тому ідеальний спосіб дістатися парку – власним автомобілем, який дозволяє транспортувати велосипед. Наприклад, SKODA KODIAQ має спеціальне заднє кріплення для перевезення вашого двоколісного.



Верхнє кріплення для велосипеда на SKODA KODIAQ / skoda-auto.uа

Парк "Муромець" (колишній "Дружби народів")

Зараз це одне з найулюбленіших київських місць для відпочинку на природі. Окрім звичайних велодоріжок, тут ще є спеціальна траса памп-трек на 8,5 кілометрів. Дорога в основному ґрунтова, тому складнощів не виникатиме, а шлях вздовж траси лежатиме через мальовничі місця. Від Майдану Незалежності сюди всього лиш 18 хвилин. Після прогулянки можна провести час в одному з численних кафе та ресторанів, що тут розташовані. Наприклад, ресторан "VitaPark Борисфен", який пропонує відвідувачам європейську кухню, середній чек 250 – 500 гривень з людини.

Ціна прокату велосипеда: від 80 гривень / годину, 350 гривень /день + застава



Парк "Муромець" / life.bodo.ua

Труханів острів

Одне з наймальовничіших місць Києва, Труханів острів – головний острів міста й прекрасна опція для активного відпочинку на вихідних. Доріжки тут ґрунтові, рельєф – рівнинний, тому буде нескладно й новачкам, а територія у 460 гектарів дасть змогу накататися досхочу. До слова, на самому півдні острова розташований нудистський пляж, а в Матвіївській затоці — спортивні бази з академічної греблі. Після велопрогулянки можете забігти у тутешні кафе освіжитися лимонадом чи морозивом.

Прокат: на території спортбази "Зеніт", 800 метрів від пішохідного мосту.

Ціна: 120 гривень / годину, 450 гривень / день + застава



Труханів острів / life.bodo.ua

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Оскільки велосипедом з центру столиці сюди їхати близько години, то краще доїхати на авто до пішохідного моста, а вже там сісти на двоколісного залізного коня, адже машиною через міст не проїдеш. Чудовим варіантом буде SKODA KAROQ, яка має верхнє кріплення для транспортування велосипеду.



Верхнє кріплення для велосипеда на SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Оболонська набережна

Набережна – ідеальне місце для велопрогулянки. Тут є все для чудових вихідних: річкове повітря, прекрасні пейзажі, багато відпочинкових зон. А після катання на велосипеді, можете поласувати смачним морозивом на лавочці з видом на водойму. Неподалік розташований єдиний в Києві лабіринт з каменів. З центру столиці ви доберетеся сюди за 13 хвилин.

Ціна прокату велосипеда: від 80 гривень / годину



Оболонська набережна / life.bodo.ua

Пуща-Водиця

Мешканці Києва їздять відпочивати сюди вже понад 100 років, відтоді як київська місцева громада доручила створити тут дачне селище. В Пущі дуже багато зелені та віддалених стежок, тому доволі тихо. Але будьте готові, що велосипедом кататися буде трохи важче, бо більша частина дороги ґрунтова, тому маршрут з 11,7 кілометра може тривати й більше ніж годину.

Ціна прокату велосипеда: від 50 до 100 гривень / годину, все залежить від різновиду двоколісного.



Пуща-Водиця під Києвом / svitzaochi.com

Зважаючи на те, що з центру столиці, велосипедом сюди їхати близько 50 хвилин, краще дістатися селища автомобілем, а на в’їзді пересісти та розпочати велопрогулянку. SKODA KAMIQ облаштована всіма зручностями, зокрема, заднім кріпленням для транспортування велосипеда.



Заднє кріплення для велосипеда на SKODA KAMIQ / skoda-auto.ua

Вдалої вам велопрогулянки!