Ліс – місце, що віддає містикою. Тут часто таємниче тихо і завжди красиво. Повітря в лісі дозволяє дихати на повні груди й вдихати аромати зелені та свіжості. Кожного відвідує відчуття спокою і релаксу.

Travel24 покаже вам 5 найбільш таємничих лісів світу.

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Шварцвальд ("Чорний ліс"), Німеччина

Вважається одним з найбільш красивих природних чудес світу. Він отримав свою назву від римлян завдяки щільно хвойним деревам, які щільно ростуть та не пропускають в ліс сонячне світло. Однак крім краси місцевої флори, у Шварцвальді можна побачити гори, річки, озера, водоспади, пішохідні доріжки, стежки для їзди на гірських велосипедах і бігові лижні траси, а також унікальних мешканців лісу.



Ліс Шварцвальд / guruturizma.ru

Бамбуковий ліс Сагано, Японія

Арашіяма, що на околиці Кіото, приваблював туристів ще з VIII століття. Бамбуковий ліс Сагано займає значну частину парку, що отримав статус національного історичного заповідника мальовничої краси. Тут, прогулюючись стежкою, по обидва боки вас оточує стіна з височезного бамбука.



Бамбуковий ліс Сагано / lookoutpro.com

Озеро Каддо, США

Хоч назва і не надто приваблива – це фантастичний ліс, який розташований на кордоні штатів Техас та Луїзіана. Заповідник Каддо – 25,400 акрів справжнього лабіринту, створеного природою рукавів річок, заливних лугів, каналів, островів та кипарисових лісів, порослих іспанським мохом.



Озеро Каддо / tylerpaper.com

Лісовий заповідник Монтеверде Клауд, Коста Ріка

Розташований в Коста-Риці вздовж гірського ланцюга Кордильере-де-Тіларан. Ліс складається з 6 екологічних зон, куди входить понад 2,500 видів рослин, 100 видів ссавців, 400 видів птахів, 120 видів рептилій і земноводних і тисячі видів комах. Тут також росте найбільша кількість видів орхідей у світі (понад 500). Також тут можна зустріти ягуара та оцелота.



Лісовий заповідник Монтеверде Клауд / andreev.org

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Національний лісовий парк Чжанцзяцзе, Китай

Дикий скелястий ліс став вважатися національним парком відносно недавно, хоча природна територія існує вже давно – він був офіційно відкритий в 1982 році та майже негайно внесений до списку об’єктів ЮНЕСКО. Територія парку – близько 13 тисяч кілометрів, де мешкає близько 500 видів тварин і ростуть рідкісні види рослин, які з моменту присудження титулу Національного парку Чжанцзяцзе знаходяться під захистом і наглядом. Одна з визначних пам’яток парку – найвищий у світі комплекс ліфтів, які підіймають туристів на оглядовий майданчик в 360 метрах над землею. Також саме цей парк став прообразом парку, який ви можете бачити у відомому фільмі "Аватар".



Національний лісовий парк Чжанцзяцзе / tripway.com

Насолоджуйтеся таємничими краєвидами!