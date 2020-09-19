Після теплого літа, зміни погоди породжують осінню депресію. Чудовими природними ліками від хандри стане відвідування термальних курортів, де восени не лише піднімається настрій, але й зростає заряд життєвих сил, покращується самопочуття.

Travel24 розповість вам про найпопулярніші термальні курорти України.

Читайте також: Куди поїхати на вихідні з Києва: 10 надихаючих ідей

Берегово

У Берегове знаходяться відразу два великих термальних комплекси. Один з них розташований в спортивному центрі "Закарпаття" і є найбільшим термальним басейном просто неба. Його розмір становить понад 50 метрів. Наповнюють басейн кремнієво-азото-вуглекисло-хлоридно-натрієвими водами, які, завдяки своїм унікальним властивостям, сприяють комплексному оздоровленню організму. Через насичений склад вода набуває темний відтінок і стає злегка каламутною, температура її досягає +30°C і такою вона тримається цілий рік. Ціна: дорослі – 140 гривень / годину, діти до 13 років – 70 гривень / годину

Спортивна база відпочинку "Закарпаття" / ua.igotoworld.com

Другий термальний комплекс "Жайворонок". Він більш популярний серед туристів, завдяки своєму сучасному дизайну, а також володіє відразу двома термальними джерелами — просто неба і безпосередньо в стінах центру. Комплекс складається з основного критого басейну (температура води 31 – 33°C), в якому функціонують гідромасаж, гейзер і два водоспади, а також джакузі (42 – 45°C). Крім басейнів, на вас чекають джакузі з термальною водою, сауни й лазні, а також соляна кімната з покладами з Солотвино.

Ціна: дорослі — 100 гривень / годину; діти — 50 гривень / годину.



Термальний комплекс "Жайворонок" / zhayvoronok.net

Термальні води Косино, село Косинь

Ціна: від 250 гривень за 3 години для дорослих, 150 гривень — для дітей до 150 сантиметрів

На території розташовані три термальних басейни для дорослих і один басейн для дітей, в кожному з яких температура досягає +40 – 42°C. Термальні води Косино наповнені такими мікроелементами як: селен, залізо, кальцій, калій, цинк, хлор, хром та багато інших. Найбільшою популярністю користуються "басейни — близнюки", а родзинкою комплексу є найбільший у світі термальний басейн "Золотий кран здоров'я" з фонтанами-джакузі, виконаними у вигляді традиційних закарпатських напоїв (пива, вина, кави та паленки – угорської фруктової горілки). Крім того, тут в одному місці зібрано сім унікальних саун: евкаліптова, трав’яна, угорська, хамам, римська баня, соляна лисяча нора та крижана печера.



Найбільший у світі термальний басейн "Золотий кран здоров'я" / vartonews.com.ua

Санаторний комплекс "Деренівська купіль", село Нижнє Солотвино

Ціна: дорослі – 550 гривень, діти від 120 до 150 сантиметрів – 250 гривень

За легендою, цілющі води цієї місцевості можуть повернути не тільки здоров'я, але й молодість. Вона славиться трьома різними водами, які всі об'єднуються наявним високим вмістом кремнію. "Закарпатська 1" – вода для внутрішнього використання. Вона завдяки своєму складу проводить детоксикацію організму та сповільнює його старіння. "Закарпатську 2" корисно використовувати жінкам у вигляді ванн. Її використовують для лікування та профілактики ряду гінекологічних захворювань. Крім того, на території комплексу функціонує римська парна, фінська сауна, руська лазня, крижаний фонтан та завод мінеральних вод "Деренівська купіль", де можна відчути цілющі властивості мінеральної та питної води.



Санаторний комплекс "Деренівська купіль" / derenivska-kupil.ua

Цікаво: Оксамитовий сезон: як організувати подорож автомобілем в Одесу

Санаторій "Теплиця", місто Виноградів

Ціна: від 900 гривень з людини за день перебування.

Розташований біля підніжжя карпатського ботанічного заказника "Чорна гора". Цей район вважається одним із найтепліших і найбільш екологічно чистих в Закарпатті. Лікувальна вода для басейну видобувається зі свердловини майже кілометрової глибини, з температурою 39°C. Цей санаторій має три види різної води: "Кушницька", "Олегівська" та "Теплиця". "Кушницька" – це столова вода, котра насичена гідрокарбонатами та бором. Вона корисна для людей, які страждають на хвороби нирок та шлунково-кишкового тракту. "Олегівська" має у своєму складі велику кількістю кремнію, що необхідно при порушеннях опорно-рухової системи. Термальна вода "Теплиця" – це чудове доповнення до курсу лікування, адже в цьому закладі ви зможете очистити організм і ззовні, і всередині. Але є мінус: відвідати термальний басейн можуть лише ті, хто проходить оздоровлення в санаторії.



Санаторій "Теплиця" / ukrwest.com.ua

Гарного та здорового відпочинку!