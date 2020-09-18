Куди поїхати на вихідні з Києва: 10 надихаючих ідей
Попереду вихідні й вам точно захочеться відпочити від галасливого мегаполіса. Ви будете здивовані, скільки мальовничих місць розкинулося поблизу Києва. До того ж кожен куточок має свою індивідуальність та історію.
Travel24 підготував добірку живописних місцин, які розташовані неподалік Києва.
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Мезинський національний природний парк
Одне з найкрасивіших місць в Україні, на території якого розташовано 17 сіл, а між ними тече Десна. Найпопулярніша частина парку – "Мезинська Швейцарія". Щоб побачити це мальовниче місце повністю, можна піднятися на найвищу гору Свердловка, що розкинулася між Мезином і Деснянським. Звідси видно звивисту Десну, зелені поля і ліс, який належить до Сумської області.
Мезинський національний природний парк / mezinpark.com.ua
Оскільки їхати сюди не так вже й мало часу, ваш автомобіль має бути комфортним для вас і для кожного з пасажирів. SKODA KODIAQ – просторий позашляховик, в якому може вміститися 7 осіб. При створенні цієї моделі чеський виробник використав кожен квадратний сантиметр, саме тому її габарити вмістилися в клас середньорозмірних SUV, таким чином всі пасажири будуть почуватися комфортно, адже місця тут вдосталь.
SKODA KODIAQ / skoda-storyboard.com
Вона ідеально підійде для сімейної подорожі, бо для дітей необхідно взяти з собою автокрісло, спортивний інвентар та чимало одягу, тому велика місткість багажника стає одним з головних критеріїв. KODIAQ має найбільше багажне відділення у своєму класі – об’єм досягає 720 літрів, а при складених сидіннях – 2065 літрів, тому зможете скласти все, що завгодно.
Замок-музей Радомисль
Це найсучасніший замок на теренах України. Споруджували його 5 років, а відкрився він у 2011 році. Він збудований на гранітній скелі, що уходить вглиб землі на кілометри, а в його основі – будівля мельниці 1902-го року. У XVII столітті на території мельниці була паперова фабрика, її прототип стоїть поряд з замком. Тут ви зможете виготовити папір власноруч, піднятися на вежу, і загадавши бажання вдарити у дзвін.
Замок-музей Радомисль / etnosvit.com
Зоопарк "XII місяців"
На території площею 16 гектарів розташовані вольєри, побудовані за найсучаснішими технологіями. У зоопарку можна побачити понад 100 видів тварин. Серед його мешканців – білий лев і левиця, білий тигр, чорний ягуар, червоний вовк, гепарди, пума, гієни, камчатські ведмеді, різні мавпи, носоріг, антилопа канна, бізони, альпаки та інші. Але найчастіше серед туристів причина поїздки – погодувати жирафу.
Білі тигри у зоопарку "XII місяців" / kyivmaps.com
Буцький каньйон
Він схожий на Коростишівський каньйон, але довший. Скелі вздовж берегів річки називають українськими "фіордами" або "місцевою Швейцарією". Тягнеться каньйон на 40 метрів, максимальна висота скель – 20 метрів. Краєвиди тут космічні, тому скелелази так люблять це місце.
Якщо ви подорожуєте власним автомобілем, то необхідно обирати модель для місць, де важко проїхати. Оскільки дорога сюди не в найкращому стані, деякі ділянки оминати дуже складно. SKODA KAROQ – економний, безпечний та компактний позашляховик. Вона провезе вас у будь-якому місці, а ще дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від лише 4,50 літрів на 100 кілометрів. Особливою рисою є OFF ROAD є режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід – саме те, що потрібно у такій місцевості.
SKODA KAROQ / skoda-storyboard.com
Їдучи на каньйон потрібно взяти безліч речей: намети, спальні мішки, спортивні знаряддя та багато іншого, а багажне відділення саме цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями), тому ви без проблем зможете компактно скласти речі кожного з пасажирів.
Садиба Терещенків
Це справжній палац, який оточений старовинним парком і високою металевою огорожею. У 18 столітті відомий у той час магнат Грохольський побудував палац для себе, а пізніше передав його своєму братові Федору Терещенку, який трохи переробив будівлю, а також реконструював. Зараз він належить жіночому монастирю Різдва Христового, зовсім занедбаний, але завдяки цьому ще більше нагадує англійський замок із привидами. У музеї заснованого Терещенками цукрового заводу ви дізнаєтесь про те, як Федір Терещенко будував тут перші українські літаки.
Садиба Терещенків / uk.wikipedia.org
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Етнографічний комплекс "Українське село"
Тут на вас чекає етнографічний музей, зоопарк, сучасний і етнографічний готелі, будиночки для пікніка, ресторан і сауни. На території комплексу розташовані шість хат з різних куточків України. Автентичні будови зі Слобожанщини, Карпат, Полісся і Подніпров'я були розібрані та акуратно привезені в музей. Найстарішій хатці 191 рік. Будиночки повністю зберегли вигляд і дух України ХІХ століття.
Одна з хатин не території "Українського села" / etno-selo.com.ua
Добропарк
Унікальний дендропарк, в якому у 2020-му році зацвіло понад мільйон тюльпанів різних сортів. Через два роки кількість тюльпанів може збільшитися до семи мільйонів. Крім тюльпанових полів, тут є сад петуній, лавандове поле і сад трав. На території парку розташовані 16 озер, 8 з яких найближчим часом облаштують для купання.
Добропарк / kiev.informator.ua
Гранітний каньйон в Коростишеві
Одне з найбільш відвідуваних місць вихідного дня для киян. У 1850-х під Коростишевом почали добувати граніт, а потім котловани затопили. Так і утворився каньйон. Всього на території є три "гранітних" озера. Влітку скелелази підкорюють скелі. Краєвиди тут чудові: гранітні скелі, прозорі озера та сосновий ліс навколо.
Щоправда, є нюанс – приїжджати сюди варто якомога раніше, інакше буде складно знайти зручне місце для зйомки та відпочинку. У цьому вам допоможе SKODA KAMIQ, оскільки вона оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння, завдяки якому ви доїдете до каньйону набагато швидше. Ця модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика, хоч й передбачена для руху містом, дороги в горах теж витримає. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).
SKODA-KAMIQ / skoda-storyboard.com
Парк архітектури та побуту "Пирогово"
Це величезна територія в 150 гектара, заставлена старими українськими будинками. Сім років стародавні хатинки звозили сюди з усієї країни. Тут ви знайдете найстаріший будинок в Україні, побудований ще в XVI столітті. Особливість парку в тому, що всі експонати розставлені на території по регіонах України відповідно до карти.
Парк архітектури та побуту "Пирогово" / myukraine.org.ua
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Кам'яне село
Кам'яне село, яке вважається одним із найзагадковіших місць України, – це скупчення величезних валунів, розкиданих на кількох гектарах лісу. Вчені вважають, що валуни приніс льодовик, який рухався з півночі. Саме тут розташований відомий "Камінь Бога", на якому, згідно з легендою, боролися Бог і диявол. Після битви диявол, що зазнав поразки, провалився в пекло, а Бог, залишивши сліди на камені, вознісся на небеса. Вода, яка заповнює сліди залишається теплою у будь-який сезон. Ще одна легенда свідчить, що одного разу йшов цим селом Бог, який видався бідняком і попросив хліба та заночувати, та люди не дали навіть крихти. Бог усміхнувся і, покидаючи село, озирнувся наостанок на негостинні хати, а ті закам'яніли.
Кам'яне село / travels-ukraine.com
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