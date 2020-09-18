Попереду вихідні й вам точно захочеться відпочити від галасливого мегаполіса. Ви будете здивовані, скільки мальовничих місць розкинулося поблизу Києва. До того ж кожен куточок має свою індивідуальність та історію.

Travel24 підготував добірку живописних місцин, які розташовані неподалік Києва.

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Мезинський національний природний парк

Де: село Коропське Чернігівської області

Як доїхати: дорога на автомобілі по трасі Е101/М02 займе до 4 годин. Автобуси сюди їздять хіба що екскурсійні. Також можете скористатися послугами сервісу BlaBlaCar

Одне з найкрасивіших місць в Україні, на території якого розташовано 17 сіл, а між ними тече Десна. Найпопулярніша частина парку – "Мезинська Швейцарія". Щоб побачити це мальовниче місце повністю, можна піднятися на найвищу гору Свердловка, що розкинулася між Мезином і Деснянським. Звідси видно звивисту Десну, зелені поля і ліс, який належить до Сумської області.



Мезинський національний природний парк / mezinpark.com.ua

Оскільки їхати сюди не так вже й мало часу, ваш автомобіль має бути комфортним для вас і для кожного з пасажирів. SKODA KODIAQ – просторий позашляховик, в якому може вміститися 7 осіб. При створенні цієї моделі чеський виробник використав кожен квадратний сантиметр, саме тому її габарити вмістилися в клас середньорозмірних SUV, таким чином всі пасажири будуть почуватися комфортно, адже місця тут вдосталь.



SKODA KODIAQ / skoda-storyboard.com

Вона ідеально підійде для сімейної подорожі, бо для дітей необхідно взяти з собою автокрісло, спортивний інвентар та чимало одягу, тому велика місткість багажника стає одним з головних критеріїв. KODIAQ має найбільше багажне відділення у своєму класі – об’єм досягає 720 літрів, а при складених сидіннях – 2065 літрів, тому зможете скласти все, що завгодно.

Замок-музей Радомисль

Де: місто Радомисль Житомирської області

Як доїхати: можна автомобілем або маршруткою від метро "Житомирська"

Вартість: вхід на територію – 150 гривень

Це найсучасніший замок на теренах України. Споруджували його 5 років, а відкрився він у 2011 році. Він збудований на гранітній скелі, що уходить вглиб землі на кілометри, а в його основі – будівля мельниці 1902-го року. У XVII столітті на території мельниці була паперова фабрика, її прототип стоїть поряд з замком. Тут ви зможете виготовити папір власноруч, піднятися на вежу, і загадавши бажання вдарити у дзвін.



Замок-музей Радомисль / etnosvit.com

Зоопарк "XII місяців"

Де: 40 кілометрів від центру Києва по трасі на Димер, між Демидовом і Литвинівці.

Як доїхати: найкраще на машині. Їхати потрібно трасою в напрямку Вишгорода весь час прямо, а в кінці селища Демидів повернути праворуч. Також сюди регулярно ходять маршрутки від станції метро "Героїв Дніпра".

Вартість: дорослий квиток – 170 гривень, дитячий – 60 гривень. Дітям до 3-х років вхід безкоштовний.

На території площею 16 гектарів розташовані вольєри, побудовані за найсучаснішими технологіями. У зоопарку можна побачити понад 100 видів тварин. Серед його мешканців – білий лев і левиця, білий тигр, чорний ягуар, червоний вовк, гепарди, пума, гієни, камчатські ведмеді, різні мавпи, носоріг, антилопа канна, бізони, альпаки та інші. Але найчастіше серед туристів причина поїздки – погодувати жирафу.



Білі тигри у зоопарку "XII місяців" / kyivmaps.com

Буцький каньйон

Де: неподалік села Буки Черкаської області.

Як доїхати: найпростіше – на авто. Інший варіант – через Буки їздять автобуси Київ – Тальне або Київ – Маньківка. Ходять автобуси рідко, тому сплануйте все заздалегідь.

Він схожий на Коростишівський каньйон, але довший. Скелі вздовж берегів річки називають українськими "фіордами" або "місцевою Швейцарією". Тягнеться каньйон на 40 метрів, максимальна висота скель – 20 метрів. Краєвиди тут космічні, тому скелелази так люблять це місце.

Якщо ви подорожуєте власним автомобілем, то необхідно обирати модель для місць, де важко проїхати. Оскільки дорога сюди не в найкращому стані, деякі ділянки оминати дуже складно. SKODA KAROQ – економний, безпечний та компактний позашляховик. Вона провезе вас у будь-якому місці, а ще дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від лише 4,50 літрів на 100 кілометрів. Особливою рисою є OFF ROAD є режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід – саме те, що потрібно у такій місцевості.



SKODA KAROQ / skoda-storyboard.com

Їдучи на каньйон потрібно взяти безліч речей: намети, спальні мішки, спортивні знаряддя та багато іншого, а багажне відділення саме цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями), тому ви без проблем зможете компактно скласти речі кожного з пасажирів.

Садиба Терещенків

Де: село Червоне Житомирської області.

Як доїхати: треба дістатися Житомира, а звідти до Денишіва. Також з Києва до Житомира їздять маршрутки від "Житомирська". На автовокзалі Житомира потрібно пересісти на автобус, що прямує до санаторію "Дениші" раз на годину.

Це справжній палац, який оточений старовинним парком і високою металевою огорожею. У 18 столітті відомий у той час магнат Грохольський побудував палац для себе, а пізніше передав його своєму братові Федору Терещенку, який трохи переробив будівлю, а також реконструював. Зараз він належить жіночому монастирю Різдва Христового, зовсім занедбаний, але завдяки цьому ще більше нагадує англійський замок із привидами. У музеї заснованого Терещенками цукрового заводу ви дізнаєтесь про те, як Федір Терещенко будував тут перші українські літаки.



Садиба Терещенків / uk.wikipedia.org

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Етнографічний комплекс "Українське село"

Де: село Бузів 15 кілометрів від межі Києва в сторону Житомира.

Як доїхати: якщо власним автомобілем, то потрібно їхати по Житомирській трасі до села Бузова. На дорозі за селом Гурівщина ви побачите покажчик до етнографічного комплексу "Українське село". А також можна на рейсовому автобусі до села Миколаївка від київської станції метро "Святошин". Вийти потрібно на зупинці "Вертолітний", яка знаходиться прямо перед етнокомплексом.

Тут на вас чекає етнографічний музей, зоопарк, сучасний і етнографічний готелі, будиночки для пікніка, ресторан і сауни. На території комплексу розташовані шість хат з різних куточків України. Автентичні будови зі Слобожанщини, Карпат, Полісся і Подніпров'я були розібрані та акуратно привезені в музей. Найстарішій хатці 191 рік. Будиночки повністю зберегли вигляд і дух України ХІХ століття.



Одна з хатин не території "Українського села" / etno-selo.com.ua

Добропарк

Де: село Мотижин, Київська область.

Як доїхати: можна на автобусі від станцій метро "Hивки", "Житомирська", на авто або на маршрутних таксі №375, 771, 373.

Вартість: вхід – 50 гривень.

Унікальний дендропарк, в якому у 2020-му році зацвіло понад мільйон тюльпанів різних сортів. Через два роки кількість тюльпанів може збільшитися до семи мільйонів. Крім тюльпанових полів, тут є сад петуній, лавандове поле і сад трав. На території парку розташовані 16 озер, 8 з яких найближчим часом облаштують для купання.



Добропарк / kiev.informator.ua

Гранітний каньйон в Коростишеві

Де: місто Коростишів Житомирської області.

Як доїхати: будь-яким автобусом чи маршруткою до Житомира від метро "Житомирська" або автостанція "Дачна".

Одне з найбільш відвідуваних місць вихідного дня для киян. У 1850-х під Коростишевом почали добувати граніт, а потім котловани затопили. Так і утворився каньйон. Всього на території є три "гранітних" озера. Влітку скелелази підкорюють скелі. Краєвиди тут чудові: гранітні скелі, прозорі озера та сосновий ліс навколо.

Щоправда, є нюанс – приїжджати сюди варто якомога раніше, інакше буде складно знайти зручне місце для зйомки та відпочинку. У цьому вам допоможе SKODA KAMIQ, оскільки вона оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння, завдяки якому ви доїдете до каньйону набагато швидше. Ця модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика, хоч й передбачена для руху містом, дороги в горах теж витримає. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / skoda-storyboard.com

Парк архітектури та побуту "Пирогово"

Де: вулиця Академіка Тронько, Пирогів.

Як доїхати: можна на авто або ж міським транспортом від метро "Либідська", Бессарабського ринку, метро "Дружби народів".

Вартість: вхід на територію – 50 гривень.

Це величезна територія в 150 гектара, заставлена ​​старими українськими будинками. Сім років стародавні хатинки звозили сюди з усієї країни. Тут ви знайдете найстаріший будинок в Україні, побудований ще в XVI столітті. Особливість парку в тому, що всі експонати розставлені на території по регіонах України відповідно до карти.



Парк архітектури та побуту "Пирогово" / myukraine.org.ua

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Кам'яне село

Де: село Рудня-Замисловицька Житомирської області.

Як доїхати: потягом з Києва до Олевська. Далі – приміським автобусом до Рудні-Замисловицької. Автомобілем – через Коростень, так званою "Варшавською трасою", з якої потрібно звернути в напрямку Олевська, а звідти тримати шлях на Рудню-Замисловицьку.

Кам'яне село, яке вважається одним із найзагадковіших місць України, – це скупчення величезних валунів, розкиданих на кількох гектарах лісу. Вчені вважають, що валуни приніс льодовик, який рухався з півночі. Саме тут розташований відомий "Камінь Бога", на якому, згідно з легендою, боролися Бог і диявол. Після битви диявол, що зазнав поразки, провалився в пекло, а Бог, залишивши сліди на камені, вознісся на небеса. Вода, яка заповнює сліди залишається теплою у будь-який сезон. Ще одна легенда свідчить, що одного разу йшов цим селом Бог, який видався бідняком і попросив хліба та заночувати, та люди не дали навіть крихти. Бог усміхнувся і, покидаючи село, озирнувся наостанок на негостинні хати, а ті закам'яніли.



Кам'яне село / travels-ukraine.com

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