Всі звикли до комфортних подорожей з гарними краєвидами, смачними ресторанами та яскравими фото на фоні пейзажів. Але Україна має й іншу сторону, вона сповнена давньою історією. Тому роками тут назбиралося чимало моторошних та містичних місць, і це не тільки Чорнобиль.

Travel24 пропонує добірку незвичайних місць для поціновувачів містики.

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Тараканівський форт

Де: поблизу села Тараканів Дубенського району Рівненської області.

Про це місце не прочитаєш в журналах – каталогах та не знайдеш серед маршрутів туристів. Саме тут є тунель, розташований під зовнішніми стінами довжиною близько 100 метрів. Проте сьогодні від фортеці залишилися лише руїни. Одні легенди розповідають, що це була оборонна споруда, яка стала воєнним складом та в'язницею для солдатів, і що під мурами поховано понад 200 австрійських солдатів.

Інші ж стверджують, що німці тут проводили випробування нової секретної зброї, начебто навіть ядерної. За словами місцевих, саме тут дуже сильний енергетичний центр. А ще, це місце є справжньою домівкою привидів. За два роки тут зафіксовано 13 випадків, коли туристи познайомились з "господарями". Розповідають, що на початку ХХ століття тут заблукав загін НКВС і безслідно зник. Місцеві не раз чули тут голоси, постріли зброї та бачили тіні. Тому не забувайте дивитись під ноги, оскільки можна потрапити в глибокі ями та пастки, що досі діють.



Тараканівський форт / tsn.ua

Підгорецький замок

Де: село Підгірці Бродівського району Львівської області

Замок має страшну таємницю. Усі, хто ночував тут з останніх років XVІІІ століття і до сьогодні, бачили вночі справжнісінького привида! Їм являлася жінка в білому з чорним обличчям. Примару бачили пацієнти туберкульозного санаторію, який був тут за радянських часів, сторожі й працівники замку. Родина польських поміщиків, які жили у стінах замку, навіть записали свої спогади про примару. За легендою, замком блукає душа вбитої молодої дружини Вацлава Жевуського Марії. Через ревнощі він власноруч вбив юну кохану, а її тіло замурував у стінах палацу.

А декілька років тому під час підготовчих робіт з реставрації та відновлення Підгорецького замку та прилеглого парку було проведено детальну фотосесію усіх об’єктів історичного комплексу. На деяких світлинах, зроблених біля входу до підземелля та у внутрішніх покоях палацу вдалося зафіксувати прозорий силует людини у білій сукні – Марію. Відтоді Підгорецький замок став справжньою лабораторією численних дослідників паранормальних явищ.



Підгорецький замок / lb.ua

Галявина Громовище

Де: село Купище у Коростенському районі Житомирської області

На цій галявині вам краще не прогулюватись у негоду. А все тому, що це місце як магніт притягує до себе грозові блискавки. Місцеві обходять галявину десятою дорогою, аби лише не стати жертвою удару струмом з неба. До всього, на цьому місці загинуло вже кілька десятків людей, саме від блискавки. Вночі галявина дивно світиться і в небо підіймається яскравий промінь світла.

Вчені пояснюють таку аномалію заниженим електричним опором певних ділянок земної кулі. Тут раніше будували капища, поклонялись богам, приносили жертви та бачили чудеса.



Галявина Громовище / inlviv.ua

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Домініканський собор

Де: місто Львів Львівської області

Згідно зі свідченнями численних нічних охоронців, більшість із яких звільнялася після першого ж чергування, рівно опівночі тут починають коїтися неймовірні речі. У порожньому темному соборі відбуваються голосні відправи, а хороша акустика приміщення посилює звуки співу потойбічного хору. Ці служби відбуваються регулярно та тривають не менше трьох годин. Крім того, у книгозбірні собору з полиць часто падають щільно утрамбовані книги, а із замурованої кімнати цілу ніч вистукує друкарська машинка. Подібні явища спостерігають у храмі останні кілька десятиліть, відтоді як були виявлені та розчищені підземелля храмового комплексу. Кажуть, що саме звідти являється винуватець усіх нічних неподобств – привид монаха-домініканця у білому плащі, котрий час від часу трапляється на очі наляканим нічним охоронцям.



Домініканський собор / pinterest.com

Ставка Гітлера "Вервольф"

Де: на Вінниччині

Ця ставка Адольфа Гітлера була зменшеною копією головної ставки "Вольфшанце" у Східній Пруссії. Найважчі земляні роботи виконували 5 тисяч радянських військовополонених, котрі згодом були усі до одного знищені. Така сама доля спіткала німецьких інженерів: літак, яким вони поверталися на батьківщину, за нез’ясованих обставин вибухнув у повітрі.

У перекладі з німецької "Вервольф" означає перевертень. За даними вчених, обираючи місце для ставки, Гітлер консультувався з 400 магами, екстрасенсами та астрологами з Інституту окультних наук у Берліні. "Вервольф" мав стати магічним центром. Навколо нього мали об’єднатися розрізнені країни Європи й початися завоювання світу. Про неабияке магічне значення ставки говорила і болгарська віщунка Ванга. Дослідники паранормального попереджають: вінницька ставка Гітлера є надзвичайно небезпечним місцем, оскільки випромінює смертельну ауру.



Ставка Гітлера "Вервольф" / vlasno.info

Замок Паланок

Де: місто Мукачево Закарпатської області

Легенда цього замку пов’язана зі свекрухою і невісткою Софією Баторі та Ілоною Зріні. Жінки, правлячи замком, ворогували між собою. Про Софію Баторі ходить страшна слава. Жінка, нібито, мала пристрасть до людської крові. Для кров’яних ванн Софія наказувала приносити у жертву 13-річних цнотливих дівчат. Тому замком блукають душі молодих жінок.

Імовірно, ця історія є перебільшенням. Однак жорстокість Софії доводять історики: у її часи в стінах Мукачівського замку були катівні, в яких мордували людей.



Замок Паланок / goloskarpat.info

Прип'ять

Де: Київська область

Наймоторошнішим місцем в Україні є місто привид – Прип'ять. Кілометри пустих вулиць, покинуті будинки й дитячі садочки. Місто стало мертвим після вибуху на Чорнобильській АЕС. Зі слів очевидців, тут вводяться моторошні тварини з 2 головами та різними частинами тулуба. Зараз у Прип'яті ніхто не живе, однак екстремали приїжджають сюди на екскурсії, а на виїзді вечеряють у їдальні.



Покинутий парк розваг у Прип'яті / go2life.ru

Якщо полюбляєте містику та не боїтеся, що кров у жилах закипить – відвідайте ці місцини!