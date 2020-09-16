Все привыкли к комфортным путешествиям с хорошими видами, вкусными ресторанами и яркими фото на фоне пейзажей. Но Украина имеет и другую сторону, она полна давней историей. Поэтому за многие годы здесь накопилось немало жутких и мистических мест, и это не только Чернобыль.

Travel24 предлагает подборку необычных мест для любителей мистики.

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Таракановский форт

Где: вблизи села Тараканов Дубенского района Ровенской области.

Об этом месте не прочитаешь в журналах-каталогах и не найдешь среди маршрутов туристов. Именно здесь есть тоннель, расположенный под наружными стенами длиной около 100 метров. Однако сегодня от крепости остались лишь руины. Одни легенды рассказывают, что это было оборонительное сооружение, которое стало военным составом и тюрьмой для солдат, и под стенами похоронено более 200 австрийских солдат.

Другие же утверждают, что немцы здесь проводили испытания нового секретного оружия, вроде даже ядерного. По словам местных, именно здесь очень сильный энергетический центр. А еще, это место настоящий дом призраков. За два года здесь зафиксировано 13 случаев, когда туристы познакомились с "хозяевами". Рассказывают, что в начале ХХ века здесь заблудился отряд НКВД и бесследно исчез. Местные не раз слышали здесь голоса, выстрелы оружия и видели тени. Поэтому не забывайте смотреть под ноги, так как можно попасть в глубокие ямы и ловушки, которые до сих пор действуют.



Таракановский форт / tsn.ua

Подгорецкий замок

Где: село Подгорцы Бродовского района Львовской области

Замок имеет страшную тайну. Все кто ночевал здесь с последних лет XVIII века и до сих пор видели ночью настоящего призрака. Им являлась женщина в белом с черным лицом. Призрак видели пациенты туберкулезного санатория, который был здесь в советское время, стража и работники замка. Семья польских помещиков, живших в стенах замка, даже записали свои воспоминания о призраке. По легенде, замком бродит душа убитой молодой жены Вацлава Жевуского Марии. Из-за ревности он собственноручно убил юную возлюбленную, а ее тело замуровал в стенах дворца.

А несколько лет назад во время подготовительных работ по реставрации и восстановлению Подгорецкого замка и прилегающего парка было проведено подробную фотосессию всех объектов исторического комплекса. На некоторых фотографиях, сделанных у входа в подземелье и во внутренних покоях дворца удалось зафиксировать прозрачный силуэт человека в белом платье – Марию. С тех пор Подгорецкий замок стал настоящей лабораторией многочисленных исследователей паранормальных явлений.



Подгорецкий замок / lb.ua

Поляна Громовище

Где: село Купище в Коростенском районе Житомирской области

На этой поляне вам лучше не гулять в непогоду. А все потому, что это место как магнит притягивает к себе грозовые молнии. Местные обходят поляну десятой дорогой, лишь бы не стать жертвой удара током с неба. Ко всему, на этом месте погибло уже несколько десятков человек, именно от молнии. Ночью поляна странно светится и в небо поднимается яркий луч света.

Ученые объясняют такую ​​аномалию заниженным электрическим сопротивлением определенных участков земного шара. Здесь раньше строили капища, поклонялись богам, приносили жертвы и видели чудеса.



Поляна Громовище / inlviv.ua

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Доминиканский собор

Где: город Львов Львовской области

Согласно показаниям многочисленных ночных охранников, большинство из которых увольнялось после первого же дежурства, ровно в полночь здесь начинают происходить невероятные вещи. В пустом темном соборе происходят громкие службы, а хорошая акустика помещения усиливает звуки пения потустороннего хора. Эти службы происходят регулярно и длятся не менее трех часов. Кроме того, в библиотеке собора с полок часто падают плотно утрамбованные книги, а с замурованной комнаты всю ночь стучит печатная машинка. Подобные явления наблюдают в храме последние несколько десятилетий, с тех пор как были обнаружены и расчищены подземелья храмового комплекса. Говорят, что именно оттуда является виновник всех ночных безобразий – призрак монаха-доминиканца в белом плаще, который время от времени попадается на глаза напуганным ночным охранникам.



Доминиканский собор / pinterest.com

Ставка Гитлера "Вервольф"

Где: в Винницкой области

Эта ставка Адольфа Гитлера была уменьшенной копией главной ставки "Вольфшанце" в Восточной Пруссии. Тяжелые земляные работы выполняли 5 тысяч советских военнопленных, которые впоследствии были все до одного уничтожены. Такая же судьба постигла немецких инженеров: самолет, которым они возвращались на родину, при невыясненных обстоятельствах взорвался в воздухе.

В переводе с немецкого "Вервольф" означает оборотень. По данным ученых, выбирая место для ставки, Гитлер консультировался с 400 магами, экстрасенсами и астрологами из Института оккультных наук в Берлине. "Вервольф" должен был стать магическим центром. Вокруг него должны были объединиться разрозненные страны Европы и начаться завоевания мира. Об большом магическом значение ставки говорила и болгарская прорицательница Ванга. Исследователи паранормального предупреждают: винницкая ставка Гитлера чрезвычайно опасное место, поскольку излучает смертельную ауру.



Ставка Гитлера "Вервольф" / vlasno.info

Замок Паланок

Где: город Мукачево Закарпатской области

Легенда этого замка связана со свекровью и невесткой Софией Баторе и Илоной Зрини. Женщины, управляя замком, враждовали между собой. О Софии Батори ходит страшная слава. Женщина якобы имела пристрастие к человеческой крови. Для кровяных ванн София приказывала приносить в жертву 13-летних девственниц. Поэтому замком блуждают души молодых женщин.

Вероятно, эта история является преувеличением. Однако жестокость Софии доказывают историки: в ее времена в стенах Мукачевского замка были застенки, в которых мучили людей.



Замок Паланок / goloskarpat.info

Припять

Где: Киевская область

Жутким местом в Украине является город-призрак Припять. Километры пустых улиц, заброшенные дома и детские сады. Город стал мертвым после взрыва на Чернобыльской АЭС. По словам очевидцев, здесь вводятся жуткие животные с 2 головами и различными частями тела. Сейчас в Припяти никто не живет, однако экстремалы приезжают сюда на экскурсии, а на выезде ужинают в столовой.



Заброшенный парк развлечений в Припяти / go2life.ru

Если любите мистику и не боитесь, что кровь в жилах закипит, – посетите эти места!