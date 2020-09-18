Куда поехать на выходные из Киева: 10 вдохновляющих идей
Впереди выходные и вам точно захочется отдохнуть от шумного мегаполиса. Вы будете удивлены, сколько живописных мест раскинулось возле Киева. К тому же у каждого уголка есть своя индивидуальность и история.
Travel24 подготовил подборку живописных мест, которые расположены недалеко от Киева.
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Мезинский национальный природный парк
Одно из самых красивых мест в Украине, на территории которого расположено 17 сел, а между ними течет Десна. Самая популярная часть парка – "Мезинская Швейцария". Чтобы увидеть это живописное место полностью, можно подняться на самую высокую гору Свердловку, раскинувшуюся между Мезином и Деснянским. Отсюда видно извилистую Десну, зеленые поля и лес, который относится к Сумской области.
Мезинский национальный природный парк / mezinpark.com.ua
Поскольку ехать сюда не так уж и близко, ваш автомобиль должен быть комфортным для вас и для каждого из пассажиров. SKODA KODIAQ – просторный внедорожник, в котором может уместиться 7 человек. При создании этой модели чешский производитель использовал каждый квадратный сантиметр, именно поэтому ее габариты уместились в класс среднеразмерных SUV, таким образом все пассажиры будут чувствовать себя комфортно, ведь места здесь хватает.
SKODA KODIAQ / skoda-storyboard.com
Она идеально подойдет для семейного путешествия, потому что для детей необходимо взять с собой автокресло, спортивный инвентарь и много одежды, поэтому большая вместительность багажника становится одним из главных критериев. У KODIAQ самое большое багажное отделение в своем классе – объем достигает 720 литров, а при сложенных сиденьях – 2065 литров, поэтому сможете сложить все, что угодно.
Замок-музей Радомысль
Это самый современный замок на территории Украины. Строили его 5 лет, а открылся он в 2011 году. Он построен на гранитной скале, которая уходит под землю на километры, а в его основе – здание мельницы 1902 года. В XVII веке на территории мельницы была бумажная фабрика, ее прототип стоит рядом с замком. Здесь вы сможете изготовить бумагу собственноручно, подняться на башню, и, загадав желание, ударить в колокол.
Замок-музей Радомысль / etnosvit.com
Зоопарк "XII месяцев"
На территории площадью 16 гектаров расположены вольеры, построенные по самым современным технологиям. В зоопарке можно увидеть более 100 видов животных. Среди его обитателей – белый лев и львица, белый тигр, черный ягуар, красный волк, гепарды, пума, гиены, камчатские медведи, различные обезьяны, носорог, антилопа канна, бизоны, альпаки и другие. Но самая частая причина поездки среди туристов – покормить жирафа.
Белые тигры в зоопарке "XII месяцев" / kyivmaps.com
Букский каньон
Он похож на Коростышевский каньон, но длиннее. Скалы вдоль берегов реки называют украинскими "фьордами" или "местной Швейцарией". Тянется каньон на 40 метров, максимальная высота скал – 20 метров. Пейзажи здесь космические, поэтому скалолазы так любят это место.
Если вы путешествуете на собственном автомобиле, то необходимо выбирать модель для мест, где трудно проехать. Поскольку дорога сюда не в лучшем состоянии, некоторые участки обходить очень сложно.
SKODA KAROQ – экономный, безопасный и компактный внедорожник. Она провезет вас в любом месте, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. Особой чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод – именно то, что нужно в такой местности.
SKODA KAROQ / skoda-storyboard.com
Уезжая на каньон нужно взять множество вещей: палатки, спальные мешки, спортивное снаряжение и многое другое, а багажное отделение именно этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями), поэтому вы без проблем сможете компактно сложить вещи каждого из пассажиров.
Усадьба Терещенко
Это настоящий дворец, который окружен старинным парком и высокой металлической оградой. В 18 веке известный в то время магнат Грохольский построил дворец для себя, а позже передал его своему брату Федору Терещенко, который немного переделал здание, а также реконструировал. Сейчас оно принадлежит женскому монастырю Рождества Христова, совсем заброшено, но благодаря этому еще больше напоминает английский замок с привидениями. В музее основанного Терещенко сахарного завода вы узнаете о том, как Федор Терещенко строил здесь первые украинские самолеты.
Усадьба Терещенко / uk.wikipedia.org
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Этнографический комплекс "Украинское село"
Здесь вас ждет этнографический музей, зоопарк, современный и этнографический отели, домики для пикника, ресторан и сауны. На территории комплекса расположены шесть домов из разных уголков Украины. Аутентичные постройки из Слобожанщины, Карпат, Полесья и Поднепровья были разобраны и аккуратно привезены в музей. Самому старому дому 191 год. Дома полностью сохранили вид и дух Украины XIX века.
Один из домов не территории "Украинского села" / etno-selo.com.ua
Добропарк
Уникальный дендропарк, в котором в 2020-м году зацвело более миллиона тюльпанов разных сортов. Через два года количество тюльпанов может увеличиться до семи миллионов. Кроме тюльпановых полей, здесь есть сад петуний, лавандовое поле и сад трав. На территории парка расположены 16 озер, 8 из которых в ближайшее время обустроят для купания.
Добропарк / kiev.informator.ua
Гранитный каньон в Коростышеве
Одно из самых посещаемых мест выходного дня для киевлян. В 1850-х под Коростышевом начали добывать гранит, а затем котлованы затопили. Так и образовался каньон. Всего на территории три "гранитных" озера. Летом скалолазы покоряют скалы. Пейзажи здесь замечательные: гранитные скалы, прозрачные озера и сосновый лес вокруг.
Правда, есть нюанс – приезжать сюда стоит как можно раньше, иначе будет сложно найти удобное место для съемки и отдыха. В этом вам поможет SKODA KAMIQ, поскольку он оснащен передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения, благодаря которому вы доедете до каньона гораздо быстрее. Эта модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника, хоть и предусмотрена для движения по городу, дороги в горах тоже выдержит. Расход топлива составляет 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).
SKODA-KAMIQ / skoda-storyboard.com
Парк архитектуры и быта "Пирогово"
Это огромная территория в 150 гектаров, застроенная старыми украинскими домами. Семь лет старинные хаты свозили сюда со всей страны. Здесь вы найдете самый старый дом в Украине, построенный еще в XVI веке. Особенность парка в том, что все экспонаты расположены на территории по регионам Украины в соответствии с картой.
Парк архитектуры и быта "Пирогово" / myukraine.org.ua
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Каменное село
Каменное село, которое считается одним из самых загадочных мест Украины, – это скопление огромных валунов, разбросанных на нескольких гектарах леса. Ученые считают, что валуны принес ледник, который двигался с севера. Именно здесь расположен известный "Камень Бога", на котором, согласно легенде, боролись Бог и дьявол. После битвы дьявол, потерпевший поражение, провалился в ад, а Бог, оставив следы на камне, вознесся на небеса. Вода, которая заполняет следы, остается теплой в любой сезон. Еще одна легенда гласит, что однажды шел по этому селу Бог, который выдал себя за бедняка и попросил хлеба и заночевать, но люди не дали даже крошки. Бог усмехнулся и, покидая деревню, оглянулся напоследок на негостеприимные избы, а те окаменели.
Каменное село / travels-ukraine.com
Не медлите и отправляйтесь в путешествие!