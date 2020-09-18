Впереди выходные и вам точно захочется отдохнуть от шумного мегаполиса. Вы будете удивлены, сколько живописных мест раскинулось возле Киева. К тому же у каждого уголка есть своя индивидуальность и история.

Travel24 подготовил подборку живописных мест, которые расположены недалеко от Киева.

Интересно: Почему надо пристегивать ремень безопасности в авто: развенчивание мифов

Мезинский национальный природный парк

Где: село Коропское Черниговской области

Как доехать: дорога на автомобиле по трассе Е101/М02 займет до 4 часов. Автобусы сюда ездят разве что экскурсионные. Также можете воспользоваться услугами сервиса BlaBlaCar

Одно из самых красивых мест в Украине, на территории которого расположено 17 сел, а между ними течет Десна. Самая популярная часть парка – "Мезинская Швейцария". Чтобы увидеть это живописное место полностью, можно подняться на самую высокую гору Свердловку, раскинувшуюся между Мезином и Деснянским. Отсюда видно извилистую Десну, зеленые поля и лес, который относится к Сумской области.



Мезинский национальный природный парк / mezinpark.com.ua

Поскольку ехать сюда не так уж и близко, ваш автомобиль должен быть комфортным для вас и для каждого из пассажиров. SKODA KODIAQ – просторный внедорожник, в котором может уместиться 7 человек. При создании этой модели чешский производитель использовал каждый квадратный сантиметр, именно поэтому ее габариты уместились в класс среднеразмерных SUV, таким образом все пассажиры будут чувствовать себя комфортно, ведь места здесь хватает.



SKODA KODIAQ / skoda-storyboard.com

Она идеально подойдет для семейного путешествия, потому что для детей необходимо взять с собой автокресло, спортивный инвентарь и много одежды, поэтому большая вместительность багажника становится одним из главных критериев. У KODIAQ самое большое багажное отделение в своем классе – объем достигает 720 литров, а при сложенных сиденьях – 2065 литров, поэтому сможете сложить все, что угодно.

Замок-музей Радомысль

Где: город Радомысль Житомирской области

Как доехать: можно на автомобиле или маршрутке от метро "Житомирская"

Стоимость: вход на территорию – 150 гривен

Это самый современный замок на территории Украины. Строили его 5 лет, а открылся он в 2011 году. Он построен на гранитной скале, которая уходит под землю на километры, а в его основе – здание мельницы 1902 года. В XVII веке на территории мельницы была бумажная фабрика, ее прототип стоит рядом с замком. Здесь вы сможете изготовить бумагу собственноручно, подняться на башню, и, загадав желание, ударить в колокол.



Замок-музей Радомысль / etnosvit.com

Зоопарк "XII месяцев"

Где: 40 км от центра Киева по трассе на Дымер, между Демидовым и Литвиновкой.

Как доехать: лучше всего на машине. Ехать нужно по трассе в направлении Вышгорода все время прямо, а в конце поселка Демидов повернуть направо. Также сюда регулярно ходят маршрутки от станции метро "Героев Днепра".

Стоимость: взрослый билет – 170 гривен, детский – 60 гривен. Детям до 3-х лет вход бесплатный.

На территории площадью 16 гектаров расположены вольеры, построенные по самым современным технологиям. В зоопарке можно увидеть более 100 видов животных. Среди его обитателей – белый лев и львица, белый тигр, черный ягуар, красный волк, гепарды, пума, гиены, камчатские медведи, различные обезьяны, носорог, антилопа канна, бизоны, альпаки и другие. Но самая частая причина поездки среди туристов – покормить жирафа.



Белые тигры в зоопарке "XII месяцев" / kyivmaps.com

Букский каньон

Где: недалеко от села Буки Черкасской области.

Как доехать: самое простое – на авто. Другой вариант – через Буки ездят автобусы Киев – Тальное или Киев – Маньковка. Ходят автобусы редко, поэтому спланируйте все заранее.

Он похож на Коростышевский каньон, но длиннее. Скалы вдоль берегов реки называют украинскими "фьордами" или "местной Швейцарией". Тянется каньон на 40 метров, максимальная высота скал – 20 метров. Пейзажи здесь космические, поэтому скалолазы так любят это место.

Если вы путешествуете на собственном автомобиле, то необходимо выбирать модель для мест, где трудно проехать. Поскольку дорога сюда не в лучшем состоянии, некоторые участки обходить очень сложно.

SKODA KAROQ – экономный, безопасный и компактный внедорожник. Она провезет вас в любом месте, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. Особой чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод – именно то, что нужно в такой местности.



SKODA KAROQ / skoda-storyboard.com

Уезжая на каньон нужно взять множество вещей: палатки, спальные мешки, спортивное снаряжение и многое другое, а багажное отделение именно этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями), поэтому вы без проблем сможете компактно сложить вещи каждого из пассажиров.

Усадьба Терещенко

Где: село Червоное Житомирской области.

Как доехать: надо добраться до Житомира, а оттуда до Денишива. Также из Киева в Житомир ездят маршрутки от станции "Житомирская". На автовокзале Житомира нужно пересесть на автобус, следующий до санатория "Дениши" раз в час.

Это настоящий дворец, который окружен старинным парком и высокой металлической оградой. В 18 веке известный в то время магнат Грохольский построил дворец для себя, а позже передал его своему брату Федору Терещенко, который немного переделал здание, а также реконструировал. Сейчас оно принадлежит женскому монастырю Рождества Христова, совсем заброшено, но благодаря этому еще больше напоминает английский замок с привидениями. В музее основанного Терещенко сахарного завода вы узнаете о том, как Федор Терещенко строил здесь первые украинские самолеты.



Усадьба Терещенко / uk.wikipedia.org

Читайте также: Бархатный сезон: как организовать путешествие автомобилем в Одессу

Этнографический комплекс "Украинское село"

Где: село Бузов в 15 километрах от границы Киева в сторону Житомира.

Как доехать: если на собственном автомобиле, то нужно ехать по Житомирской трассе до села Бузова. На дороге за селом Гуровщина вы увидите указатель к этнографическому комплексу "Украинское село". А также можно на рейсовом автобусе до села Николаевка от киевской станции метро "Святошин". Выйти нужно на остановке "Вертолетный", которая находится прямо перед этнокомплексом.

Здесь вас ждет этнографический музей, зоопарк, современный и этнографический отели, домики для пикника, ресторан и сауны. На территории комплекса расположены шесть домов из разных уголков Украины. Аутентичные постройки из Слобожанщины, Карпат, Полесья и Поднепровья были разобраны и аккуратно привезены в музей. Самому старому дому 191 год. Дома полностью сохранили вид и дух Украины XIX века.



Один из домов не территории "Украинского села" / etno-selo.com.ua

Добропарк

Где: село Мотыжин, Киевская область.

Как доехать: можно на автобусе от станций метро "Нивки", "Житомирская", на авто или на маршрутных такси №375, 771, 373.

Стоимость: вход – 50 гривен.

Уникальный дендропарк, в котором в 2020-м году зацвело более миллиона тюльпанов разных сортов. Через два года количество тюльпанов может увеличиться до семи миллионов. Кроме тюльпановых полей, здесь есть сад петуний, лавандовое поле и сад трав. На территории парка расположены 16 озер, 8 из которых в ближайшее время обустроят для купания.



Добропарк / kiev.informator.ua

Гранитный каньон в Коростышеве

Где: город Коростышев Житомирской области.

Как доехать: на любом автобусе или маршрутке до Житомира от метро "Житомирская" или автостанции "Дачная".

Одно из самых посещаемых мест выходного дня для киевлян. В 1850-х под Коростышевом начали добывать гранит, а затем котлованы затопили. Так и образовался каньон. Всего на территории три "гранитных" озера. Летом скалолазы покоряют скалы. Пейзажи здесь замечательные: гранитные скалы, прозрачные озера и сосновый лес вокруг.

Правда, есть нюанс – приезжать сюда стоит как можно раньше, иначе будет сложно найти удобное место для съемки и отдыха. В этом вам поможет SKODA KAMIQ, поскольку он оснащен передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения, благодаря которому вы доедете до каньона гораздо быстрее. Эта модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника, хоть и предусмотрена для движения по городу, дороги в горах тоже выдержит. Расход топлива составляет 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / skoda-storyboard.com

Парк архитектуры и быта "Пирогово"

Где: улица Академика Тронько, Пирогов.

Как доехать: можно на авто или же городском транспорте от метро "Лыбедская", Бессарабского рынка, метро "Дружбы народов".

Стоимость: вход на территорию – 50 гривен.

Это огромная территория в 150 гектаров, застроенная старыми украинскими домами. Семь лет старинные хаты свозили сюда со всей страны. Здесь вы найдете самый старый дом в Украине, построенный еще в XVI веке. Особенность парка в том, что все экспонаты расположены на территории по регионам Украины в соответствии с картой.



Парк архитектуры и быта "Пирогово" / myukraine.org.ua

Интересно: Мистические места Украины, от которых замирает сердце: фото

Каменное село

Где: село Рудня-Замысловичская Житомирской области.

Как доехать: на поезд из Киева до Олевска. Далее – на пригородном автобусе до Рудни-Замысловичской. Автомобилем – через Коростень по так называемой "Варшавской трассе", по которой нужно свернуть в направлении Олевска, а оттуда держать путь на Рудню-Замисловичскую.

Каменное село, которое считается одним из самых загадочных мест Украины, – это скопление огромных валунов, разбросанных на нескольких гектарах леса. Ученые считают, что валуны принес ледник, который двигался с севера. Именно здесь расположен известный "Камень Бога", на котором, согласно легенде, боролись Бог и дьявол. После битвы дьявол, потерпевший поражение, провалился в ад, а Бог, оставив следы на камне, вознесся на небеса. Вода, которая заполняет следы, остается теплой в любой сезон. Еще одна легенда гласит, что однажды шел по этому селу Бог, который выдал себя за бедняка и попросил хлеба и заночевать, но люди не дали даже крошки. Бог усмехнулся и, покидая деревню, оглянулся напоследок на негостеприимные избы, а те окаменели.



Каменное село / travels-ukraine.com

Не медлите и отправляйтесь в путешествие!