Українці часто нехтують своєю безпекою під час користування автомобілем. Все через те, що вони живуть міфами, які неправдиві, а ще тому, що їх до цього не спонукає низький штраф за непристебнутий пасок безпеки. Статистика про кількість жертв у ДТП України щороку вражає. Але вона б могла знизитись, якби люди їздили пристебнуті.

Travel24 розповість вам про міфи, штрафи та необхідність пасків безпеки.

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Сідаючи за кермо автомобіля, водій має усвідомлювати, що застосування паска безпеки зменшує ризик загибелі під час лобового зіткнення у 2,3 рази, під час бокового – в 1,8 разів, а при перекиданні авто – уп'ятеро. Пасок безпеки рятує життя у 70% автомобільних аварій.

Міфи щодо ременів та їх розвінчування

Користуватися паском безпеки незручно

Якщо пристібатися регулярно – це увійде у звичку. І тоді вже при відсутності паска – виникатиме почуття дискомфорту.

В машині є подушки безпеки – паски не потрібні

Насправді подушка безпеки розроблена для дії спільно з пасками. Тому що при розкритті вона рухається назустріч водієві зі швидкістю 300 кілометрів / годину, таким чином є ризик травми при зіткненні, а якщо пасок застебнутий, то він утримує тіло в сидінні.

Пасок безпеки у разі аварії може травмувати

Правильно пристебнуті паски безпеки рідко стають причиною травм. Якщо вони й викликають пошкодження, це, як правило, поверхневі синці. Однак це ніщо у порівнянні з травмами, які можуть отримати непристебнуті водій і пасажири.



Краще отримати слід від ременя, аніж без нього / sostav.ua

На невисокій швидкості немає потреби користуватися паском

При будь-якій швидкості, навіть незначній, може статися смертельне ДТП. Наприклад, під час аварії, яка сталася на швидкості 50 кілометрів / годину, тіло пристебнутої людини рухається з силою, яка в 30 – 60 разів перевищує власну вагу – і, відповідно, травмується на цьому шляху об елементи автомобіля.

Паски не дозволяють швидко вибратися з автомобіля

Оперативно покинути машину при перекиданні або ударі об перешкоду ви зможете тільки в тому випадку, якщо не втратите свідомість, нехай навіть на лічені миті. Тільки тоді ви збережете здатність міркувати, що треба робити для порятунку, і правильно оцінити ситуацію. Саме паски безпеки й забезпечують вам таку можливість міркувати, оберігаючи від ударів об деталі кузова або органи управління автомобілем.

На задньому сидінні пристібатися необов'язково

Ймовірність травм голови у пристебнутого пасажира на задньому сидінні майже така ж, як у водія і пасажира попереду. Разом з тим, при лобовому зіткненні непристебнутий пасажир позаду з великою силою летить вперед і важко травмує людину попереду – аж до смертельних випадків.



Краш-тест показав, що буде у випадку ДТП, якщо на задньому сидінні не пристібатися / usatoday.com

Під час аварії краще бути викинутим з машини

Випадання тіла з автомобіля під час аварії — найгірший сценарій, який може статися з водієм чи пасажиром. За статистикою, в 75% випадків викинуті водій або пасажир, — гинуть. Застебнутий пасок безпеки знижує ймовірність випадання майже до нуля.

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Штраф за їзду без пасків безпеки

Зараз штраф за непристебнутий пасок безпеки становить всього лиш 51 гривню. Проте, підвищити відповідальність за невикористання пасків – можуть вже незабаром. У 2018 законопроєкт внесли до парламенту, але він не отримав достатньо голосів депутатів у другому читанні. Згідно з ним, за непристебнутий пасок водію доведеться заплатити не 51 гривню, а 510 гривень.