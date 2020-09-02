Кроме правил дорожного движения на дороге действует негласный этикет. С помощью света фар, "аварийки" и "поворотников" водители предупреждают друг друга об опасных ситуациях. Человек с многолетним стажем вождения знает, что означают те или иные знаки и жесты, однако новичку распознать их тяжело.

Travel24 собрал для Вас и старые, и такие, что недавно появились сигналы светом, с помощью которых водители "говорят" между собой во время движения.

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Сигналы фарами

Несколько коротких миганий фарами – водитель, который движется навстречу, при разъезде показывает: готов пропустить вас. Однако, убедитесь, что он не пытается трогаться, и тогда проезжайте.

Дальний свет или аварийка мигнула один короткий раз – водитель пытается обратить внимание на что-нибудь или выражает благодарность, предупреждение, сообщение. В знак благодарности, например, при уступке дороги водители мигают обеими поворотниками одновременно.

Длинные сигналы дальним светом сзади, которые вы видите "в спину" – вас просят освободить полосу, дать дорогу. Это бывает на многополосных трассах, и часто водители делают это издалека, чуть ли не за километр.

Настойчивое мигание светом фар – возможно, водитель хочет обратить ваше внимание на какие-то проблемы, которые произошли с вашей машиной: спущенное колесо и тому подобное. Такое световое предупреждение обычно сопровождается жестикуляцией.

Встречный автомобиль ночью несколько раз мигает дальним светом – его водитель напоминает вам о необходимости переключить фары на ближний режим: его слепит.

Автомобили, которые двигаются по встречной полосе, мигают вам дальним светом два раза – предупреждение о том, что впереди "притаился" мобильный пост ДПС или полицейский радар. Поетому стоит выяснить, какое нарушение вы можете сейчас осуществлять: превышать скорость, ехать в той полосе, непристегнутыми, без ближнего света зимой и т.д. – и исправить ситуацию.

Есть нюанс За такой сигнал дальним светом водитель может быть наказан полицейскими согласно п. 9.7 ПДД Украины "запрещается пользоваться дальним светом фар как предупредительным сигналом в условиях, когда это может привести к ослеплению других водителей, в том числе через зеркало заднего вида". Однако, на деле факт наличия таких "условий" для ослепления очень непросто доказать.

Сигналы "аварийкой"

Бистро мигните "аварийкой", чтобы выразить благодарность за то, что кто-то пропустил вас в узком месте.

Двойным миганием "аварийкой" можно сказать "Простите!", Если "подрезали" кого-то, или неосторожно вклинились в поток, или, скажем, замедлились на светофоре.



Кнопка "аварийка" в машине / Motor1.com

Сигналы "поворотником"

Включен левый указатель поворота дальномера или грузовика, едущего впереди вас – обгонять нельзя. Если вы пошли на обгон длинномерного грузовика, а его водитель включил левый указатель поворота, то обгон лучше прекратить, и вернуться на свою полосу. Когда водитель дальномера через некоторое время включить правый "поворотник", то можно начать обгон.

Левый указатель поворота у автомобиля, едущего сзади – просьба дать обогнать себя. Значение сигнала в этой ситуации аналогично морганию дальним светом.

Левый указатель поворота у автомобиля, завершающего обгон – сигнал для тех, кто едет сзади и желающих пойти на обгон попутчика, означает, что на встречной полосе далеко впереди опасности для обгона нет. Встречная полоса свободна, и если кто-то из тех, кто едет сзади желает, то может смело начинать обгон.

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Сигнали жестами

Описывая рукой в ​​воздухе круг, а затем указывая вниз – водитель говорит о спущенной шине.

"Мигая" ладонью – водитель показывает, что вы забыли включить фары. А о том, что фары пора выключить, проезжающие водители "скажут", показывая на свои глаза.

Показывая рукой в ​​сторону обочины – водители предупреждают о неисправности авто – лучше остановиться и осмотреть транспортное средство.

Хлопая по воздуху ладонью – автомобилисту указывают на открытый багажник. Указывают на дверь - возможно, она открыта или в ней что-нибудь застряло.​

Вот такой он – нехитрый автомобильный этикет. Кто-то скажет, что это мелочь, но взаимное уважение на дороге способствует более безопасному движению и снижению вероятности возникновения конфликтов.