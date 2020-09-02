Крім правил дорожнього руху на дорозі діє негласний етикет. За допомогою світла фар, "аварійки" і "поворотників" водії попереджають одне одного про небезпечні ситуації. Людина з багаторічним стажем водіння знає, що означають ті чи інші знаки і жести, однак новачкові їх важко розпізнати.

Travel24 зібрав для Вас і старі, і такі, що недавно з’явилися сигнали світлом, за допомогою яких водії "говорять" між собою під час руху.

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Сигнали фарами

Кілька коротких блимань фарами – водій, який рухається назустріч, при роз’їзді показує: готовий пропустити вас. Проте, переконайтесь, що він не намагається рушати, і тоді проїжджайте.

Дальнє світло або аварійка блимнула один короткий раз – водій намагається звернути увагу на що-небудь або висловлює подяку, попередження, повідомлення. В знак подяки, наприклад, за поступку дороги водії блимають обома поворотниками одночасно.

Довгі сигнали дальнім світлом ззаду, які ви бачите “в спину” – вас просять звільнити смугу, дати дорогу. Це буває на багатосмугових трасах, і часто-густо водії роблять це здалеку, ледь не за кілометр.

Наполегливе мигання світлом фар – можливо, водій хоче звернути вашу увагу на якісь негаразди, що сталися з вашою машиною: спущене колесо тощо. Таке світлове попередження зазвичай супроводжується жестикуляцією.

Зустрічний автомобіль вночі кілька разів блимає дальнім світлом – його водій нагадує вам про необхідність переключити фари на ближній режим: ви його засліплюєте.

Автомобілі, які рухаються по зустрічній смузі, мигають вам дальнім світлом два рази –попередження про те, що попереду "причаївся” мобільний пост ДПС або поліцейський радар.Тож слід негайно з’ясувати, яке порушення ви можете зараз здійснювати: перевищувати швидкість, їхати не в тій смузі, непристебнутими, без ближнього світла узимку тощо – і виправити ситуацію.

Є нюанс За такий сигнал дальнім світлом водій може бути покараний поліцейськими. Згідно п. 9.7 ПДР України "забороняється користуватися дальнім світлом фар як попереджувальним сигналом в умовах, коли це може призвести до засліплення інших водіїв, у тому числі через дзеркало заднього виду". Однак, на ділі факт наявності таких "умов" для засліплення дуже непросто довести.

Сигнали "аварійкою"

Коротко мигніть "аварійкою", щоб виразити подяку за те, що хтось пропустив вас у вузькому місці.

Подвійним миганням "аварійкою" можна сказати "Вибачте!", якщо "підрізали" когось, або необережно вклинилися у потік, або, скажімо, забарилися на світлофорі.



Кнопка "аварійка" в авто / Motor1.com

Сигнали "поворотником"

Включений лівий покажчик повороту у далекоміра або вантажівки, що їде попереду вас – обганяти не можна. Якщо ви пішли на обгін довгомірної вантажівки, а його водій включив лівий покажчик повороту, то обгін краще припинити, і повернутися на свою смугу. Коли водій далекоміра через якийсь час включить правий "поворотник", то можна почати обгін.

Лівий покажчик повороту у автомобіля, що їде позаду – прохання дати обігнати себе. Значення сигналу в цій ситуації аналогічно морганню дальнім світлом.

Лівий покажчик повороту у автомобіля, що завершає обгін – сигнал для тих, хто їде позаду і бажаючих піти на обгін попутника, означає, що на зустрічній смузі далеко попереду небезпеки для обгону немає. Зустрічна смуга вільна, і якщо хтось із тих, хто їде позаду водіїв бажає, то може сміливо починати обгін.

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Cигнали жестами

Описуючи рукою в повітрі коло, а потім вказуючи вниз – водій говорить про спущену шину.

"Блимаючи" долонею – водій показує, що ви забули ввімкнути фари. А про те, що фари пора вимкнути, проїжджаючі водії "скажуть”, показуючи на свої очі.

Показуючи рукою в бік узбіччя – водії попереджають про несправності авто – краще зупинитися і оглянути транспортний засіб.

Ляскаючи по повітрю долонею – автомобілісту вказують на відкритий багажник або двері – можливо, вони відкриті або в них що-небудь застрягло.

Ось такий він – нехитрий автомобільний етикет. Хтось скаже, що це дрібниця, однак взаємна повага на дорозі сприяє більш безпечному руху і зниженню ймовірності виникнення конфліктів.