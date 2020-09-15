Велосипедист, движущийся проезжей частью, является полноправным участником дорожного движения. Во избежание недоразумений на дороге – он обязан знать и соблюдать правила движения.

Travel24 напомнит правила движения, которые должен соблюдать каждый велосипедист.

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Требования к велосипедистам во время движения проезжей частью

Только лица, достигшие 14-летнего возраста, имеют право двигаться по проезжей части.

Велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, быть оборудован светоотражателями: впереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета.

Велосипедисты должны двигаться по велодорожкам, а если их нет – по крайней правой полосе проезжей части, в один ряд. Уезжать из крайней правой полосы можно для выполнения объезда препятствий.



Двигайтесь велодорожками / tvoemisto.tv

Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты должны уступить другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

Предупредительные знаки во время движения проезжей частью

Вытянутая правая рука – поворот или перестроение направо.

Вытянутая левая рука – поворот или перестроение налево.

Предупредительные знаки во время движения / zaxid.net

Поднятая вверх или опущена вниз любая рука – остановка.

Подавать сигналы рукой следует заблаговременно и прекращать непосредственно перед выполнением маневра. При езде в группе знаки первым подает ведущий, а члены группы их немедленно повторяют.

Во время движения по проезжей части велосипедистам запрещается

Ездить не держась за руль и снимать ноги с педалей

Двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых)

Ездить по встречной полосе

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Двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, если рядом есть велосипедная дорожка

Переезжать пешеходный переход – нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу



Слезьте с велосипеда и перейдите дорогу таким образом / velife.ru

Двигаться по дороге в темное время суток без включенной фары и светоотражателей

Соблюдайте правила движения и будьте осторожны на дороге!