Как велосипедисту уберечь себя на дороге: правила дорожного движения
Велосипедист, движущийся проезжей частью, является полноправным участником дорожного движения. Во избежание недоразумений на дороге – он обязан знать и соблюдать правила движения.
Travel24 напомнит правила движения, которые должен соблюдать каждый велосипедист.
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Требования к велосипедистам во время движения проезжей частью
Только лица, достигшие 14-летнего возраста, имеют право двигаться по проезжей части.
Велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, быть оборудован светоотражателями: впереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета.
Велосипедисты должны двигаться по велодорожкам, а если их нет – по крайней правой полосе проезжей части, в один ряд. Уезжать из крайней правой полосы можно для выполнения объезда препятствий.
Двигайтесь велодорожками / tvoemisto.tv
Предупредительные знаки во время движения проезжей частью
Вытянутая правая рука – поворот или перестроение направо.
Вытянутая левая рука – поворот или перестроение налево.
Предупредительные знаки во время движения / zaxid.net
Поднятая вверх или опущена вниз любая рука – остановка.
Во время движения по проезжей части велосипедистам запрещается
- Ездить не держась за руль и снимать ноги с педалей
- Двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых)
- Ездить по встречной полосе
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- Двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, если рядом есть велосипедная дорожка
- Переезжать пешеходный переход – нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу
Слезьте с велосипеда и перейдите дорогу таким образом / velife.ru
- Двигаться по дороге в темное время суток без включенной фары и светоотражателей
Соблюдайте правила движения и будьте осторожны на дороге!