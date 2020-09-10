В современном мире кража велосипеда стала настоящей проблемой. Неважно, в каком месте вы катаетесь, желающий украсть вашего двухколесного железного коня может быть везде. Полиции найти велосипед намного труднее, чем машину. К счастью, есть эффективные советы, которые помогут предотвратить кражу.

Travel24 подготовил 8 лайфхаков, которыми следует пользоваться всем велосипедистам.

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Отметьте ваш велосипед: вор задается только одним вопросом – сможет ли он продать этот велосипед в течение часа, поэтому ему не нужен тот, который легко идентифицировать. Напишите свои инициалы на покрышках, а еще лучше на раме. Злоумышленник, конечно же, сможет удалить маркировки, но вряд ли ему захочется браться за это.

Имейте под рукой: фотографию своего велосипеда, его серийный номер, особые приметы. Так вы сможете доказать, что это действительно ваш транспорт, и полиции будет легче его идентифицировать.

Всегда возите с собой велозамок и пристегивайте железного коня даже если пошли в магазин на несколько минут. Практика показывает, что этого достаточно, чтобы злоумышленник сел на велосипед и уехал подальше.



Паркуйте велосипед следующими методами / kyivbikecity.org

Не оставляйте велосипед: в подъезде, на балконе общего пользования и в тамбуре, ведь его могут забыть закрыть соседи. И кто-то может пробраться внутрь и похитить двухколесного.

Используйте только качественные средства против краж: лучше переплатить, чем остаться без велосипеда. Дешевые тросы "перекусить" чрезвычайно легко. Также важно пристегивать двухколесного не только рамой, но и передним колесом.

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Оснастите велосипед GPS – он поможет установить его местонахождение.

Застрахуйте велосипед: если полиция не сможет его вернуть, то у вас хотя бы будут средства приобрести новый.

Соблюдение этих простых советов поможет вам уберечь велосипед от кражи.