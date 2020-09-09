В случае поломки автомобиля водители предпочитают пользоваться услугами СТО. Но не стоит забывать, что в жизни бывают разные ситуации. В дороге ваше колесо может пробить или внезапно спустить, а посреди трассы помощь найти сложно. Поэтому определенные навыки вам не помешают, а главное – научиться правильно применять их на практике.

Travel24 расскажет, как не наделать ошибок при замене колеса на запаску.

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Ошибки начинающих водителей

Остановились на неровной поверхности: для замены колеса автомобиль нужно расположить на ровной и твердой поверхности, которая не должна быть скользкой, мягкой или состоять из сыпучих пород – песка, гравия, мелкой гальки. К сожалению, многие водители об этом забывают и меняют колесо прямо там, где машина остановилась. Если вокруг только мягкий грунт, то необходимо подложить под домкрат прочную деревянную доску.

Забыли ослабить гайки крепления колеса: это нужно сделать тогда, пока оно все еще касается земли, потому что в воздухе выполнить это будет практически невозможно.

Не подставили опоры: aвтомобиль, что в наклоненном состоянии опирается на три колеса и один домкрат, – не очень устойчивая конструкция. Малейшее нарушение баланса авто – и оно сместится, причем чаще всего – в продольном направлении, назад или вперед. Именно поэтому надо поставить опоры под колесо, расположенное по диагонали от поврежденного.



Опори под машину / pinterest.com

Плохо разместили домкрат: обычные домкраты часто держат машину очень неуверенно. Поэтому такие домкраты важно правильно расположить, чтобы не было продольного смещения, а также чтобы машина не упала. Имеют значение как точка контакта домкрата с машиной, так и место опоры подъемника на землю.



Автомобильный домкрат / drivenn.ru

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Не затянули гайки после замены: это очень важный момент, ведь "слабые" гайки скоро отвертятся сильнее и колесо начнет крутить, нарушая управляемость машины, а это может привести к неожиданному развороту машины.

Первые минуты после замены колеса прислушайтесь ко всем звукам, потому что если вы сделали что-то не то – машина даст знать!