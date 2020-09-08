Для некоторых длинная дорога – настоящее испытание. Часы в замкнутом пространстве автомобильного салона далеко не для каждого. Но если подготовиться, то поездка пройдет веселее и время пройдет быстрее.

Travel24 расскажет вам интересные и популярные варианты развлечений в дороге.

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Фильмы и сериалы

Сегодня – это наиболее популярный вариант. У каждого есть телефон, ноутбук ли планшет – все это можно с удовольствием использовать для воспроизведения кинофильмов и сериалов. Но помните о хороших наушниках, потому что в таком случае звук должен быть идеальным – не мешать вам и другим пассажирам. Если же желающих посмотреть фильм много – возьмите разветвитель наушников.

Книги

Скорее всего, в обычные дни у вас нет времени на чтение книг, поэтому дорога – идеальный вариант для этого. Если же вы не сторонник чтения – воспользуйтесь аудиокнигой, которая будет не менее увлекательной и познавательной.



Читайте книги в дороге / inbus.ua

Сон

Если вы любитель поспать, то дорога – самое то. Разложите свое сиденье, подложите под шею подушку, старайтесь закрыть глаза маской, а уши берушами или наушниками, ведь дети порой неугомонные. Если же вам трудно уснуть во время движения – включите специальный плейлист, который гарантированно "уложит" спать.

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Общение

Современные технологии предоставляют все возможности для индивидуальных развлечений, но когда вся семья собралась вместе, лучше использовать эту возможность для общения. Поэтому попробуйте взять на себя роль гида местности, где проезжает ваш экипаж. На множестве туристических сайтов наверняка найдется что-то интересное или о природе, или об истории, или о выдающихся личностях каждого края.



Общайтесь с семьей / auto.24tv.ua

Планирование путешествия

Иногда уже в пути в последний момент можно очень удачно скорректировать свои планы. Пока водитель за рулем, достаньте блокнот или смартфон и распишите по дням хотя бы часть желаний, которые у вас накапливались в течение целого рабочего года: где побывать, где искупаться, что увидеть и как сфотографироваться. Отпуск всегда оказывается короче ожидаемого, и зафиксированы на бумаге планы помогут вам использовать эти дни с максимальной пользой.

Удачного и полезного путешествия!