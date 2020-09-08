Для декого довга дорога – справжнє випробування. Години в замкнутому просторі автомобільного салону далеко не для кожного. Але якщо підготуватися, то поїздка пройде веселіше. Ви і не встигнете помітити, як швидко пролетить час.

Travel24 розповість вам найцікавіші та найпопулярніші варіанти розваг у дорозі.

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Фільми та серіали

Сьогодні – це найбільш популярний варіант. У кожного є телефон, ноутбук або планшет. Все це можна використати для відтворення кінострічок і серіалів. Але пам'ятайте про хороші навушники, бо в такому випадку звук повинен бути ідеальним та при цьому не заважати іншим пасажирам. Якщо ж охочих переглянути фільм багато – візьміть розгалужувач навушників.

Книги

Скоріше за все, у звичайні дні у вас немає часу на читання книг, тому дорога – ідеальний варіант для цього. Якщо ж ви не прихильник читання – скористайтеся аудіокнигою, яка буде не менш захопливою та пізнавальною.



Читайте книги в дорозі / inbus.ua

Сон

Якщо ви любитель поспати, то дорога саме те. Розкладіть своє сидіння, підкладіть під шию подушку, намагайтеся закрити очі маскою, а вуха затичками або навушниками, адже діти часом невгамовні. Якщо ж вам важко заснути під час руху – ввімкніть спеціальний плейлист, який гарантовано "вкладе" спати.

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Спілкування

Сучасні технології надають всі можливості для індивідуальних розваг, але коли вже вся сім'я зібралася разом, краще використовувати цю можливість для спілкування. Тому спробуйте взяти на себе роль гіда місцевості, де проїжджає ваш екіпаж. На безлічі туристичних або краєзнавчих сайтів напевно знайдеться щось цікаве або про природу, або про історію, або про видатних осіб кожного краю.



Спілкуйтеся з сім'єю / auto.24tv.ua

Планування мандрівки

Іноді вже в дорозі в останній момент виходить дуже вдало скорегувати свої плани. Поки водій за кермом, дістаньте блокнот або смартфон і розпишіть по днях хоча б частину бажань, які у вас накопичувалися протягом цілого робочого року: де побувати, де скупатися, що побачити і як сфотографуватися. Відпустка завжди виявляється коротшою, ніж очікується, і зафіксовані на папері плани допоможуть вам використовувати ці дні з максимальною користю.

Вдалої та корисної подорожі!