Щоб закарбувати неповторні моменти і зберегти спогади про подорож, ми обов’язково беремо з собою фотоапарат. Однак результат після фотосесії часто розчаровує – отримані знімки не зовсім вдалі. Хоча насправді все було так класно, а на екрані зовсім не те.

Travel24 зібрав поради щодо зйомки на відпочинку, які допоможуть Вам зробити такі гарні світлини, що підписники в соціальних мережах заздритимуть.

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​1. Вибирайте незвичний ракурс

Нестандартні ракурси виділятимуть ваші знімки на відпочинку з-поміж інших. Тримайте камеру над головою або покладіть її на землю і нахиліть екран, щоб мати можливість знімати в режимі Live View. Переставляйте та згинайте ноги або випростайтеся на весь зріст, щоб отримати справді неповторні фото з подорожі.



Фото зроблене знизу, коли камера розташована на землі / freepik.com

2. Використовуйте світло

Найкращим моментом для пейзажних знімків є час, коли сонце над горизонтом і світло є м’якшим – зокрема так звана "золота година" на заході сонця та на світанку. Зйомка на яскравому полуденному сонці зазвичай призводить до появи різких тіней і засвічених ділянок, проте можна використати спалах, тоді фото на "відкритому" сонці вийде краще. Але якщо знімати на заході сонця, силуети осіб та об’єктів на передньому плані, скоріше за все, чітко вирізнятимуться на фоні. Не намагайтеся позбутися цього ефекту – скористайтеся можливістю зробити атмосферний знімок!



Cвітлина зроблена на заході сонця в час "золотої години" / UnSplash

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3. Фотографуйте людей

Звісно, пейзажі знімати варто, але приділяйте увагу й людям, що вас оточують. Якщо треба зробити ефектний портретний знімок, де об’єкт має бути в центрі уваги, використовуйте великі значення діафрагми для створення приємного розмиття фону. Зосередьтеся не на чіткості форм, а на кольорах.



Портретний знімок, де об'єкт в центрі уваги / UnSplash

4. Експериментуйте з тінями

Якщо погода під час вашого відпочинку буде сонячною, не уникайте місць із високою контрастністю. Використовуючи режим точкового виміру (виміру по центру) своєї камери, виберіть експозицію для світлої ділянки сцени, щоб забезпечити високу контрастність тіней. Експериментуйте з ефектними тінями пальм на пляжі, в кафе чи просто кімнаті. Якщо ж вас застала похмура погода, то це день для зйомки в ботанічному саду, коли світло м’яке і не таке сліпуче – кадри поміж дерев вийдуть чудовими.

Щоб отримати чіткі контрастні тіні, знімайте на яскравому сонці; якщо вам потрібні довші та м’якіші тіні, виберіть для зйомки час, коли сонце схиляється до горизонту.



Фото з тінню пальми зроблене на заході сонця / UnSplash

5. Знімайте об’єкти зблизька

Фотографуйте вибрані сцени великим планом, за допомогою макрооб'єктиву. Фокусуйтеся на об’єктах, розташованих на відстані менше 1 сантиметра від камери. Закарбовуйте на знімку дрібні деталі і цікаві об’єкти, які не помічають інші туристи.



Макрозйомка природи / UnSplash

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6. Робіть спонтанні фото

Щоб отримати більш природні знімки, не змушуйте рідних позувати на фоні цікавих об’єктів. Краще фотографуйте їх, поки вони милуються краєвидом. Для вуличної фотозйомки або в ситуаціях, коли діти не можуть стояти спокійно, доцільним буде використати режим слідкувального автофокусування, тоді камера фокусується на об’єктах, що рухаються, і забезпечує їх бездоганну чіткість.



Режим слідкувального автофокусування в дії / UnSplash

7. Знімайте ввечері

Затемна виходять чи не найколоритніші фото. Щоб результат був бажаним, під час зйомки нічного неба, встановіть камеру на стійку поверхню чи портативний штатив, аби уникнути тремтіння. Довша витримка дає змогу закарбувати на знімку світло далеких зірок.



Знімок вечірнього неба у довгій витримці / UnSplash

8. Фотографуйте тварин

Милі фото тварин приносять велику кількість вподобань. Щоб зробити справді вдалий портрет тварини, виберіть у своїй камері портретний режим і тримайте очі у фокусі. Звузьте кадр навколо об'єкта, щоб зайве не потрапило на знімок. Також використовуйте безшумний режим зйомки, щоб не лякати тварин звуком.



Фото лева у портретному режимі / UnSplash

Намагайтеся дотримуватись цих порад – і світлини будуть вдалими. Головне отримуйте задоволення від зйомки, тоді результат задовільнить Вас ще більше!