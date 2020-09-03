Чтобы запечатлеть неповторимые моменты и сохранить воспоминания о путешествии, мы обязательно берем с собой фотоаппарат. Однако результат после фотосессии часто разочаровывает – полученные снимки не совсем удачные. Хотя на самом деле все было так классно, а на экране совсем не то

Travel24 собрал советы по съемке на отдыхе, которые помогут Вам сделать такие красивые фотографии, что подписчики в социальных сетях будут завидовать.

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1. Выберите необычный ракурс

Нестандартные ракурсы выделят ваши снимки на отдыхе среди других. Держите камеру над головой или положите ее на землю и наклоните экран, чтобы иметь возможность снимать в режиме Live View. Переставляйте и сгибайте ноги или распрямитесь во весь рост, чтобы получить действительно неповторимые фото из путешествия.



Фото сделано снизу, когда камера расположена на земле / freepik.com

2. Используйте свет

Лучшим моментом для пейзажных снимков есть время, когда солнце над горизонтом и свет мягче – в частности так называемый "золотой час" на закате и на рассвете. Съемка на ярком полуденном солнце обычно приводит к появлению резких теней и засвеченных участков, однако можно использовать вспышку, тогда фото на "открытом" солнце выйдет лучше. Но если снимать на закате, силуэты лиц и объектов на переднем плане, они скорее всего, четко отличаться на фоне. Не пытайтесь избавиться от этого эффекта – воспользуйтесь возможностью сделать атмосферное фото!



Cнимок сделан на закате во время "золотого часа" / UnSplash

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3. Фотографируйте людей

Конечно, пейзажи снимать стоит, но уделяйте внимание и людям, которые вас окружают. Если надо сделать эффектный портретный снимок, где объект должен быть в центре внимания, используйте большие значения диафрагмы для создания приятного размытия фона. Сосредоточьтесь не на четкости форм, а на цветах.



Портретный снимок, где объект в центре внимания / UnSplash

4. Экспериментируйте с тенями

Если погода во время вашего отдыха будет солнечной, не избегайте мест с высокой контрастностью. Используя режим точечного замера (измерения по центру) своей камеры, выберите экспозицию для светлого участка сцены, чтобы обеспечить высокую контрастность теней. Экспериментируйте с эффектными тенями пальм на пляже, в кафе или просто комнате. Если же вас застала плохая погода, то это день для съемки в ботаническом саду, когда свет мягкий и не такой ослепительний – кадры между деревьев выйдут замечательными.

Чтобы получить четкие контрастные тени, снимайте на ярком солнце; если вам нужны более длинные и мягкие тени, выберите для съемки время, когда солнце склоняется к горизонту.



Фото с тенью пальмы сделано на закате / UnSplash

5. Снимайте объекты вблизи

Фотографируйте избранные сцены крупным планом, с помощью макрообъектива. Фокусируйтесь на объектах, расположенных на расстоянии менее 1 сантиметра от камеры. Запечатлите на снимке мелкие детали и интересные объекты, которые не замечают другие туристы.



Макросьемка природы / UnSplash

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6. Делайте спонтанные фото

Чтобы получить более естественные снимки, не заставляйте родных позировать на фоне интересных объектов. Лучше снимайте их, пока они любуются пейзажем. Для уличной фотосъемки или в ситуациях, когда дети не могут стоять спокойно, целесообразным будет использовать режим следящего автофокуса, тогда камера фокусируется на объектах, движущихся и обеспечивает их безупречную четкость.



Режим следящего автофокуса в действие / UnSplash

7. Снимайте вечером

Затемно выходят самие колоритные фото. Чтобы результат был желанным, во время съемки ночного неба, установите камеру на устойчивую поверхность или портативный штатив, чтобы избежать дрожания. Длиннее выдержка позволяет запечатлить на снимке свет далеких звезд.



Снимок вечернего неба в длинной выдержке / UnSplash

8. Фотографируйте животных

Милые фото животных приносят большое количество предпочтений. Чтобы создать действительно удачный портрет животного, выберите в своей камере портретный режим и держите глаза в фокусе. Сузьте кадр вокруг объекта, чтобы лишнее не попало на снимок. Также используйте бесшумный режим съемки, чтобы не пугать животных звуком.



Фото льва в портретном режиме / UnSplash

Старайтесь придерживаться этих советов – и фотографии будут удачными. Главное получайте удовольствие от съемки, тогда результат удовлетворит Вас еще больше!