Сбор чемодана в поездку проходит под девизом "миссия невыполнима". Хотя на первый взгляд может показаться, что задача не из легких, но на самом деле – целая наука. Но если придерживаться определенных правил эффективного упаковки чемодана, то это позволит туристу избежать во время поездки потерянных вещей и многих других неприятностей.

Travel24 расскажет секреты и хитрости, которые помогут Вам положить в чемодан больше, а нервничать при этом меньше.

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Проверьте погоду

Узнав, какая погода ожидает в пункте назначения – Вы поймете, какую именно одежду нужно брать с собой. Однако, не забудьте взять несколько вещей, которые не соответствуют прогнозу, в случае внезапного потепления или похолодания.

Составьте список вещей

Запишите одежду и другие личные вещи, которые хотите взять с собой. Соберите их в одном месте, а потом посортируйте на то, что действительно необходимо, и то, что Вам не понадобится. Это действительно поможет эффективнее сложить чемодан, ведь он не бесконечный.



Составьте список / UnSplash

Тяжелое на дно

Начните процесс складывания из самых тяжелых вещей – обувь, бутылки, кожаные ремни, термос и т.д. Главное – упакуйте все вяжущие и жидкие субстанции дополнительно в герметичный пакет, который застегивается, лучше вакуумный.

Складывайте вещи правильно

Чтобы чемодан был упакован по максимуму, Не составляйте вещи стопками, лучше сверните их в тугие валики и уложите максимально близко друг к другу, чтобы сэкономить место. Если у вас есть что-то такое, что мнется: пиджак или брюки – извлеките валики, которые успели сложить. Положите в чемодан все тяжелое, а затем сложите брюки по стрелкам, расправьте их и положите так, чтобы штанины свисали из чемодана. Сверху положите пиджак. Верхнюю часть поместите внутрь, нижняя пусть пока погуляет. Рукава сложите один поверх другого. Плечи пиджака наполните нижним бельем или носками – так вы используете пустые места и уменьшите риск возникновения помятостей. Аккуратно заверните в чемодан нижнюю часть пиджака и брюки. Полости по бокам заполните валиками.



Вещи скрученные валиком / cosmo.com.ua

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Таким образом складывайте то, что мнется / tochka.net

Помните о карманах

Если в чемодане есть внешние карманы, используйте их для вещей быстрого доступа. Например, положите туда тапочки, переменную футболку или зарядные устройства (хотя их лучше брать в ручную кладь).

В косметичку пакуйте необходимое

Сверху вещей кладем средства гигиены и косметику. Но выберите те вещи, без которых не обойтись – зубная щетка и любимый крем. А вот мыло, шампунь, гели для душа можно не брать, а если не можете отказаться от привычных средств – берите их в мини-флаконах, или кладите в пакеты с застежкой.



Пакуйте средства гигиены в такие пакеты / tochka.net

Наденьте то, что не влезает

Если у Вас есть непреодолимое желание взять ту или иную вещь, но положить внутрь уже никак невозможно – достаньте наиболее громоздкие вещи: толстый свитер и ботинки и отправляйтесь в них.

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Не набивайте чемодан

Никогда не набивайте чрезмерно Вашу сумку, если еще дома молния закрывается трудно, то одна из них может сломаться в дороге. Поэтому лучше открыть чемодан еще раз и проанализировать без чего еще сможете обойтись.

Надеемся, наши советы помогут Вам эффективно собрать чемодан.