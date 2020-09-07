Збір валізи в поїздку проходить під девізом "місія неможлива". Хоча на перший погляд може здатися, що завдання легке, але насправді – ціла наука. Та якщо дотримуватися певних правил щодо ефективного упакування валізи, то це дозволить туристу уникнути під час поїздки втрачених речей і багатьох інших неприємностей.

Travel24 розповість секрети та хитрощі, які допоможуть Вам покласти у валізу більше, а нервувати при цьому менше.

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Перевірте погоду

Дізнавшись, яка погода чекає в пункті призначення – Ви зрозумієте, який саме одяг потрібно брати з собою. Проте, не забудьте взяти кілька речей, які не відповідають прогнозу, на випадок раптового потепління чи похолодання.

Складіть список речей

Занотуйте який одяг та інші особисті речі хочете взяти з собою. Зберіть їх в одному місці, а тоді посортуйте на те, що справді необхідно, і те, що Вам не знадобиться. Це дійсно допоможе ефективніше скласти валізу, адже вона не безкінечна.



Cкладіть список / UnSplash

Важке на дно

Почніть процес складання з найважчих речей – взуття, пляшки, шкіряні ремені, термос і т.д. Головне – упакуйте всі в’язкі й рідкі субстанції додатково в герметичний пакет, що застібається, краще вакуумний.

Складайте речі правильно

Аби валіза була запакована по максимуму, не складайте речі стопками, краще скрутіть їх в тугі валики, і укладіть максимально близько один до одного, щоб заощадити місце. Якщо у вас є щось таке, що мнеться: піджак або штани, тоді вийміть валики, які встигли напхати. Покладіть у валізу все важке, а потім складіть штани по стрілках, розправте їх і покладіть так, щоб штанини звисали з валізи. Зверху покладіть піджак. Верхню частину помістіть усередину, нижня нехай поки що погуляє. Рукави складіть один поверх іншого. Плечі піджака наповніть спідньою білизною або шкарпетками – так ви використаєте порожні місця та зменшите ризик виникнення пом'ятостей. Акуратно загорніть у валізу нижню частину піджака і штани. Порожнини з боків заповніть валиками.



Речі скручені валиком / cosmo.com.ua

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У такий спосіб складайте те, що мнеться / tochka.net

Пам’ятайте про кишені

Якщо у Вашої валізи є зовнішні кишені, використовуйте їх для речей швидкого доступу. Наприклад, покладіть туди тапочки, змінну футболку або зарядні пристрої (хоча їх краще брати в ручну поклажу).

В косметичку пакуйте необхідне

Поверх речей кладемо засоби гігієни та косметику. Але виберіть ті речі, без яких не обійтися – зубна щітка й улюблений крем. А ось мило, шампунь, гелі для душу можна не брати, а якщо не можете відмовитися від звичних засобів – беріть їх в міні-флаконах, або кладіть в пакети із застібкою.



Пакуйте засоби гігієни у такі пакети / tochka.net

Надіньте те, що не поміщається

Якщо у Вас є непереборне бажання взяти ту чи іншу річ, але покласти всередину вже ніяк не можливо – дістаньте найбільш громіздкі речі: товстий светр і черевики і вирушайте в них.

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Не напихайте валізу

Ніколи не набивайте надмірно Вашу сумку, якщо ще вдома блискавка закривається важко, то одна з них може зламатися в дорозі. Тому краще відкрити валізу ще раз і проаналізувати без чого ще зможете обійтися.

Сподіваємося, наші поради допоможуть Вам ефективно зібрати валізу.