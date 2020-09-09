Через непросту комплектацію автомобіля у разі поломки водії зазвичай звертаються до СТО. Проте в житті бувають різні ситуації. Дорогою до інших міст ваше колесо раптово може спустити, а посеред траси ніде знайти допомогу. Тому певні навички треба мати, а головне – вміти правильно застосовувати їх на практиці.

Travel24 розповість, як не наробити помилок при заміні колеса на запаску.

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Помилки водіїв-початківців

Зупинилися на нерівній поверхні: для заміни колеса автомобіль потрібно розташувати на рівній і твердій поверхні, яка не повинна бути слизькою, м'якою чи складатися з сипучих порід – піску, гравію або дрібної гальки. На жаль, багато водіїв про це забувають та міняють колесо прямо там, де машина зупинилася. Якщо навколо тільки м'який грунт, то необхідно підкласти під домкрат міцну дерев'яну дошку.

Забули послабити гайки кріплення колеса: це потрібно зробити тоді, доки воно все ще торкається землі, тому що у повітрі виконати це буде практично неможливо.

Не підставили опори: aвтомобіль, що у перехиленому стані спирається на три колеса й один домкрат, – не дуже стійка конструкція. Найменше порушення балансу авто – і воно зміститься, причому найчастіше у повздовжньому напрямку, назад або вперед. Саме тому треба поставити опори під колесо, розташоване по діагоналі від пошкодженого.



Опори під авто / pinterest.com

Погано розташували домкрат: звичайні домкрати часто тримають машину дуже непевно. Тому такі домкрати важливо правильно розташувати, щоб не було повздовжнього зсуву, а також щоб авто не впало. Мають значення як точка контакту домкрата з машиною, так і місце опори підйомника на землю.



Автомобільний домкрат / drivenn.ru

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Не затягнули гайки після заміни: це дуже важливий момент, адже погано зафіксовані гайки скоро відкрутяться дужче і колесо почне хитатись, порушуючи керованість машини, а це може призвести до несподіваного розвороту авто.

У перші хвилини після заміни колеса прислухайтеся до усіх звуків, бо якщо ви зробили щось не те – машина дасть знати!