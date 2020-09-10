У сучасному світі крадіжка велосипеда стала справжньою проблемою. Неважливо, у якому місці ви катаєтесь, будь-де може знайтися охочий вкрасти вашого двоколісного залізного коня. Поліції відшукати велосипед набагато важче, ніж машину. На щастя, є ефективні поради, які допоможуть запобігти крадіжці.

Travel24 підготував 8 лайфхаків, якими варто користуватися всім велосипедистам.

Читайте також: Як замінити колесо в дорозі: 5 найпоширеніших помилок водія-початківця

Позначте ваш велосипед: злодій переймається лише одним питанням – чи зможе він продати цей велосипед впродовж години, тому йому не потрібен той, який легко ідентифікувати. Напишіть свої ініціали на покришках, а ще краще на рамі. Зловмисник, звісно ж, зможе стерти ваше маркування, але навряд чи йому захочеться братись за це.

Майте під рукою: фотографію свого велосипеда, його серійний номер, особливі прикмети. Так ви зможете довести, що це справді ваш транспорт, та й поліції буде легше його ідентифікувати.

Завжди возіть із собою велозамок та пристібайте залізного коня, навіть якщо пішли в магазин на кілька хвилин. Практика показує, що цього достатньо, аби зловмисник сів на велосипед та чкурнув якомога далі.



Паркуйте велосипед у такі способи / kyivbikecity.org

Не залишайте велосипед: у під’їзді, на балконі загального користування та у тамбурі, адже його можуть забути зачинити сусіди. Та й хтось може пробратися всередину і викрасти його.

Використовуйте лише якісні засоби проти крадіжок: краще переплатити, ніж залишитися без велосипеда. Дешеві троси "перекусити" надзвичайно легко. Також важливо пристібати двоколісного не лише рамою, а й переднім колесом.

Цікаво: Де зробити ефектне фото у Львові: 5 найпопулярніших Instagram-локацій

Оснастіть велосипед GPS – він допоможе встановити його місцеперебування.

Застрахуйте велосипед: якщо поліція не зможе його повернути, то у вас хоча б будуть кошти придбати новий.

Дотримання цих простих порад допоможе вам вберегти свій велосипед від крадіжки.