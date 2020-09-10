Львів – одне з найкрасивіших міст України. Тут кожна вуличка має свою родзинку, тому очевидно, що в такому особливому куточку країни з'являється бажання фотографувати не лише пам'ятки, але й себе на їх фоні.

Travel24 пропонує вам декілька місць, які вразять своєю красою і допоможуть зробити гарні світлини.

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Домініканський собор

Де: Музейна площа, 1

Від одного погляду на це місце – захохуєшся у місто Лева. Цей собор облюбували Instagram-користувачі. Фото біля дверей храму вже стало своєрідним must have серед туристів. Навіть селфі біля Оперного вже не в тренді!Якщо маєш світлину біля Домініканського собору – отже, був у Львові.

Tante Sophie cafe escargot

Де: вулиця Друкарська, 6а

Минути ці сині двері, не зробивши фото, не може жоден турист. Кожна дівчина бажає доповнити профіль свого Instagram світлиною біля затишного кафе в найкращих традиціях французького Провансу.

Італійський дворик

Де: площа Ринок, 6

У цьому місці панує атмосфера середньовічної Італії, адже понад 500 років тому тут працювали досвідчені архітектори з Італії. Тут поміж колон та статуй ви зможете випити філіжанку кави, а також закарбувати цей момент колоритною світлиною.

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Палац Потоцьких

Де: вулиця Коперника, 15

Одне з найбільш примітних і красивих місць для фото на тлі архітектури. Навколо Палацу Потоцьких є чудова зелена зона, де можна відпочити. Це місце дозволить вам зробити шикарні, а точніше – королівські світлини.

Вірменський дворик

Де: вулиця Вірменська, 7/13

Місце зйомок радянської екранізації "Трьох мушкетерів". На затишному провулку площею якихось кількасот квадратних метрів затишно розмістилися кафедральний собор, паркан, скульптури, дзвіниця, палац архієпископів та жіночий монастир. Фото тут виходять відмінні.

Обов'язково відвідайте ці місця та зробіть неймовірні атмосферні фото!